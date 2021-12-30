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Охранник поликлиники брызнул в лицо пенсионерки из баллончика

Охранник поликлиники брызнул в лицо пенсионерки из баллончика (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 12:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Поликлинника   видео   конфликт   охранник   пенсионерка   ярославль   
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Старушка все лишь зашла в здание погреться.

Охранник поликлиники в Ярославле настолько рьяно выполняет инструкции, что забывает думать головой. Пытаясь выдворить 80-летнюю старушку, которая зашла в здание медучреждение погреться, он зачем-то распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика, из-за чего женщине пришлось вызывать скорую и госпитализировать в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы.


"Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться", - сообщили директор департамента здравоохранения Оксана Пиклун.


Как сообщают очевидцы, сотрудник ЧОП несколько раз подходил к спокойно сидевшей на лавочке пенсионерке со словами "я тебя сейчас вышвырну отсюда", а в третий раз решил не мелочиться с угрозами и применил спецсредства.

Глава ярославского Депздрава добавила, что такое "безответственное поведение охранника возмущает до глубины души" и пообещала разобраться в инциденте. Впрочем, в этом Депздраву уже подрядились помочь сотрудники полиции. Какое наказание грозит охраннику, пока неизвестно.

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Метки: Поликлинника   видео   конфликт   охранник   пенсионерка   ярославль   
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16k
ЦСКА 2 часа назад
А "охранника" наказывать бесполезно, потому что это умственно отсталый дебил и паталогический лентяй, коих в охране добрая половина! Наказывать надо ЧОП, за то что собирает весь человеческий осадок, облачает их в форменную одежду, нарекает "охраной" и отправляет работать с людьми!
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4k
Севастьян 3 минуты назад
Расторгнуть всем контракты с этим ЧОПом.Если один дебил,то не известно что там у них делается и кто принимает таких больных на всю голову на работу.
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870
vijilante 7 минут назад
Он раньше в библиотеке в читальном зале охранником работал,вот и наложился отпечаток на психику.
Бедный парень... Совершенно не соображает : где он,кто перед ним,как с пожилыми людьми в учреждениях здравоохранения контачить...
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12k
Kucher 14 минут назад
И ещё электрошокером надо было долбануть и дубинкой раз десять. Это ж такая опасная преступница. Наверняка собиралась кинуться на беззащитного охранника, избить его, покалечить и вообще загрызть.
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5k
Станислав 19 минут назад
Да в ЧОП-ах 90% такие работают, гопники опущенные.
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
Глава ярославского Депздрава добавила, что такое "безответственное поведение охранника возмущает до глубины души"

Это ну никак не тянет на безответственное поведение.
Это хулиганство с применением средств самообороны в качестве оружия к заведомо беспомощному человеку
Уголовное дело

Этот выродок должен получить по заслугам. Пусть в камере докажет свою крутость
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23k
Владимир 40 минут назад
Мммм скрепушки скрепулечки )))

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6k
Tim_G 48 минут назад
Было уже, причем давненько про эту сторожевую шавку...
Автор, не порть людям настроение гуановбросами!
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5k
Mixalych 57 минут назад
В Вильнюсе(Литва) действуют ковид ограничения. В поликлинику просто так не пускают. На входе пост с термоментом(с температурой не зайдешь) и человек из регистратуры, что пропускает внутрь только при наличии регистрации к врачу. Регистрация к специалисту только по телефону. Потому в поликлинике нет случайных людей погреться, только спросить, в регистратуру записаться, "мне на завтра, но вдруг примут сегодня" и тд.
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1k
saturn Час назад
Дезинфекция
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10k
Alex Час назад
Внуки у бабули есть?
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1k
Иван Иванович Час назад
Великая страна, каждый день дебил, вор или без национальный.
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Губернатора в отставку!
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14k
Объект реальности Час назад
Наказать надо всех от главврача до губернатора.
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259
АЯ Час назад
Фото урода есть? Может прославить его получится?
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38k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ублюдок конченый!
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38k
Андрей 2 часа назад
А если бы в помещение зашли 8 дагов и под музыку начали плясать лезгинку? Да отстаньте, интересный кроссворд!
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878
Anal Aggressor 2 часа назад
Мда, всё-таки не пробор - признак петуха...
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Думаю у бабульки есть внук который этого быдляка поставит раком.
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31k
Седой 2 часа назад
Дома наверное в черном теле держат, решил над бабушкой покуражится, идиот!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Проверял -частицы какого размера проходят через маску.
Сыну и внуку - подкараулить сего стража и свернуть шею.
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