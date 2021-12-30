Охранник поликлиники брызнул в лицо пенсионерки из баллончика

Охранник поликлиники в Ярославле настолько рьяно выполняет инструкции, что забывает думать головой. Пытаясь выдворить 80-летнюю старушку, которая зашла в здание медучреждение погреться, он зачем-то распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика, из-за чего женщине пришлось вызывать скорую и госпитализировать в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы.

"Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться", - сообщили директор департамента здравоохранения Оксана Пиклун.

Как сообщают очевидцы, сотрудник ЧОП несколько раз подходил к спокойно сидевшей на лавочке пенсионерке со словами "я тебя сейчас вышвырну отсюда", а в третий раз решил не мелочиться с угрозами и применил спецсредства.