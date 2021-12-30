Охранник поликлиники брызнул в лицо пенсионерки из баллончика

Старушка все лишь зашла в здание погреться.
Охранник поликлиники в Ярославле настолько рьяно выполняет инструкции, что забывает думать головой. Пытаясь выдворить 80-летнюю старушку, которая зашла в здание медучреждение погреться, он зачем-то распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика, из-за чего женщине пришлось вызывать скорую и госпитализировать в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы.
"Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться", - сообщили директор департамента здравоохранения Оксана Пиклун.
Как сообщают очевидцы, сотрудник ЧОП несколько раз подходил к спокойно сидевшей на лавочке пенсионерке со словами "я тебя сейчас вышвырну отсюда", а в третий раз решил не мелочиться с угрозами и применил спецсредства.
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Глава ярославского Депздрава добавила, что такое "безответственное поведение охранника возмущает до глубины души" и пообещала разобраться в инциденте. Впрочем, в этом Депздраву уже подрядились помочь сотрудники полиции. Какое наказание грозит охраннику, пока неизвестно.
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Бедный парень... Совершенно не соображает : где он,кто перед ним,как с пожилыми людьми в учреждениях здравоохранения контачить...
Это ну никак не тянет на безответственное поведение.
Это хулиганство с применением средств самообороны в качестве оружия к заведомо беспомощному человеку
Уголовное дело
Этот выродок должен получить по заслугам. Пусть в камере докажет свою крутость
Автор, не порть людям настроение гуановбросами!
Старая прошмандовка переписала хату не на него,а на Стёпку-соседа !
Сыну и внуку - подкараулить сего стража и свернуть шею.