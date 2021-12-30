"От улыбки лопнула щека..."

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Прикольные картинки и комментарии из социальных сетей
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Метки: Юмор картинки комментарии мемы
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куплен на Камчатке, в Бечивинке, по распределению, в 332 резервном экипаже.
До сих пор в тсправном состоянии.