"Пробор - признак петуха": в барбершопе клиенту отказались делать прическу, чтобы не уронить имидж заведения







Удивленный таким поворотом Морозов автор решил пообщаться с основателем франшизы Алексеем Локонцевым, чтобы узнать, по какой причине его как клиента ограничили в правах. Надо сказать, Локонцев активно ведет соцсети и сам контактирует с пользователями Сети. Сообщение Морозова он не проигнорировал и ответил. По словам Локонцева, в его барбершопах действительно существует такое правило: никаких проборов. Впрочем, посетитель должен быть благодарен, т.к. его обезопасили

от ошибки. Ведь пробор, по мнению Локонцева, является общепризнанным показателем «петуха».





Вот как выглядела переписка с Локонцевым