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"Пробор - признак петуха": в барбершопе клиенту отказались делать прическу, чтобы не уронить имидж заведения

"Пробор - признак петуха": в барбершопе клиенту отказались делать прическу, чтобы не уронить имидж заведения (7 фото)

Автор:
30 декабря 2021 09:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: topgun   барбершоп   конфликт   локонцев   переписка   пробор   
2454
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Владелец сети барбершопов TopGun пояснил удивленному клиенту, которому не сделали выбранную прическу, что его мастера не собираются ронять престиж заведения. А все, кто до сих пор мечтают о проборах, мягко говоря, люди странные, и барбершопу с ним не по пути.

В соцсетях разгораются бурные дискуссии после обнародования одной довольно интересной истории. Один из посетителей сети барбершопов под названием TopGun, Александр Морозов решил сделать стрижку и отправился в столичный ТЦ "Ривьера". Тамошняя мастерица выбранную прическу не одобрила и отказалась обслуживать клиента, сославшись на строгие правила заведения. Кстати, правила о проборах прописаны даже в Инстаграм основателя сети барбершопов.


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Удивленный таким поворотом Морозов автор решил пообщаться с основателем франшизы Алексеем Локонцевым, чтобы узнать, по какой причине его как клиента ограничили в правах. Надо сказать, Локонцев активно ведет соцсети и сам контактирует с пользователями Сети. Сообщение Морозова он не проигнорировал и ответил. По словам Локонцева, в его барбершопах действительно существует такое правило: никаких проборов. Впрочем, посетитель должен быть благодарен, т.к. его обезопасили

от ошибки. Ведь пробор, по мнению Локонцева, является общепризнанным показателем «петуха».


Вот как выглядела переписка с Локонцевым

"Придется заезжать в свой любимый "колхозный" барбершоп в Ясенево, где меня отлично стригут так, как я хочу, всего за 20-30 минут и 1100 рублей", - резюмирует Морозов.

В соцсетях основателя франшизы раскритиковали.


Интересно, скажется ли на выручке сети барбершопов обнародование этой истории? И еще: вправе ли владелец заведения ограничивать выбор прически клиента? Как сичтаете, уважаемые фишкяне?

Источник:

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Метки: topgun   барбершоп   конфликт   локонцев   переписка   пробор   
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46  комментариев
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5k
hhwost Час назад
имхо, не пробор, а поход в барбершоп - признак петуха
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13k
DenСorp 3 минуты назад
Барбершопы как салоны красоты для баб. Ходите в обычные парикмахерские. Там можно сделать нормальную прическу
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11k
Александр 12 минут назад
Нормальные мужики стригутся дома или в парикмахерских, в барбершопах гомосятина всякая.
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4k
Андрей 12 минут назад (изменен)
Как по мне, то сами барберы и есть петушатина.
Но в одном из барберов пчёлы пошли против мёда
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73
Комнатный сибиряк 20 минут назад
Да владелец этого заведения сам вызывает подозрение, откуда такая осведомлённость за проборы и петухов, сам то часом не из этих?
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149
Nаnе First NameLаst 21 минуту назад
Охоспааааааадииии. Чмошный недопаликмахер задорого возомнил себя законодателем моды и навешивает людям своё чмошное мнение. Чел платит деньги - та стриги его хоть под горшок, если клиент так хочет. Престиж заведения это отказать в стрижке и тыкнуть носом носом клиента, что он колхозник. Всё что нужно знать об этом элитном недляколхозном "барбешопере".
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40k
Олег 22 минуты назад
совсем не паливная реклама! Только телефона не хватает.
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5k
Артем Кощеев Полчаса назад
Кто как обзывается, тот сам так называется
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5k
Бу Полчаса назад
НЕТ - наш ПИДА**РАМ ответ!)
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245
<name> 37 минут назад
латентный [мат] на [мат], порой мне кажется, что их гораздо больше чем просто геев
. У нормального мужика, свободного от глупых правил, нет проблем с проборами и прочим латентным бредом.
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7k
sivanov1079 38 минут назад
В смысле только пробор? По мне сам факт посещения берберхерни уже признак петуха
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12k
Великий Кормчий 40 минут назад
Барбершоп... какое то, прямо скажем, педословечко...
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47k
zloykoyot 41 минуту назад
То есть посещение самого барбершопа признаком "пИтуха" не является? Не знал. А как тогда назвать 90% их посетителей - дрищей в обтягивающих джинсиках с подворотами? И кто мне может объяснить что означает понятие "выбритая чёлка"?
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300
Faithless zloykoyot Полчаса назад
Рискну предположить, что это то же самое, что выбритый лобок, только над лицом.
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1k
Никита Сергеевич 42 минуты назад
Неужели не вызывает неприятных чувств, когда голову и, тем более, бороду какой то мужик тебе стригет? Меня только одно это уже от этих барбершопов отталкивает, не говоря о неадекватных ценах...
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1k
Аарон Чупа 43 минуты назад
Ссылка m.vk.com
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5k
Core 57 минут назад
До начала стрижки можно сказать что она противоречит политике заведения, но без оскорблений клиента, пусть он хоть трижды петух, но подстричь по другому и потом сказать мы не будем делать как ты хочешь - вот это как раз строго по петушачьи
ну и работа с клиентом у хози налажена ппц, так общаться с кли нельзя от слова совсем
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1k
Glassy Час назад
"Признак пИтуха" ???! Теперь понятно кто туда ходит и кто там обслуживает.
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4k
Дмитрий Час назад
А когда у нас парикмахерские, ох(!) извините(!), стали работать по зоновским законам? Какие то "питухи", "авторитетные круги"!
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5k
samsr Час назад
А не реклама ли гусятника
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16k
Вася Александрович Час назад
Блт, как всё сложно в этих ваших москвах. У нас зашёл в любую парикмахерскую и за 10 рублей (РБ) тебя просто подстригут.
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6k
SuperTroll Час назад
Какие серьезные проблемы у "мужиков"...Один пришел сказал хочу проборчик няшненький..другой нее дружок ты питушок..челочки без проборчиков..и "разборка-стрелка" в инстаграмме..
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