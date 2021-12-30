"Пробор - признак петуха": в барбершопе клиенту отказались делать прическу, чтобы не уронить имидж заведения

Владелец сети барбершопов TopGun пояснил удивленному клиенту, которому не сделали выбранную прическу, что его мастера не собираются ронять престиж заведения. А все, кто до сих пор мечтают о проборах, мягко говоря, люди странные, и барбершопу с ним не по пути.
В соцсетях разгораются бурные дискуссии после обнародования одной довольно интересной истории. Один из посетителей сети барбершопов под названием TopGun, Александр Морозов решил сделать стрижку и отправился в столичный ТЦ "Ривьера". Тамошняя мастерица выбранную прическу не одобрила и отказалась обслуживать клиента, сославшись на строгие правила заведения. Кстати, правила о проборах прописаны даже в Инстаграм основателя сети барбершопов.
Удивленный таким поворотом Морозов автор решил пообщаться с основателем франшизы Алексеем Локонцевым, чтобы узнать, по какой причине его как клиента ограничили в правах. Надо сказать, Локонцев активно ведет соцсети и сам контактирует с пользователями Сети. Сообщение Морозова он не проигнорировал и ответил. По словам Локонцева, в его барбершопах действительно существует такое правило: никаких проборов. Впрочем, посетитель должен быть благодарен, т.к. его обезопасили
от ошибки. Ведь пробор, по мнению Локонцева, является общепризнанным показателем «петуха».
Вот как выглядела переписка с Локонцевым
"Придется заезжать в свой любимый "колхозный" барбершоп в Ясенево, где меня отлично стригут так, как я хочу, всего за 20-30 минут и 1100 рублей", - резюмирует Морозов.
В соцсетях основателя франшизы раскритиковали.
Похоже так можно было. Каждого клиента брить налысо и брать большие деньги, а если кому не понравилось, звать питухом.— Алоизыч (@satisfaction777) December 29, 2021
или приобретёт (правда, если дело происходит в Москве, скорее, нет)— и станция метро (@KarelPaki) December 29, 2021
Интересно, скажется ли на выручке сети барбершопов обнародование этой истории? И еще: вправе ли владелец заведения ограничивать выбор прически клиента? Как сичтаете, уважаемые фишкяне?
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Но в одном из барберов пчёлы пошли против мёда