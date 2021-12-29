В Великобритании живет 12-летний школьник с IQ выше чем у Эйнштейна

В первом тесте Барнаби вошел в 1% лучших, во втором - в 4% лучших из всех, кто его сдавал.



По словам отца мальчика, Барнаби всегда увлекался математикой и пройти тест было его собственной идеей. Его ни к чему не подталкивали, все решения по этому поводу он принимал сам.



У ребенка нет проблем с учебой в школе, а у его родителей нет проблем с его домашними заданиями. Его не нужно просить сделать домашнее задание по математике, потому что он все это любит и делает сам. Любовь к математике проявилась рано, примерно в четырехлетнем возрасте. Когда маленькие дети не могут заснуть, им советуют посчитать овец. А Барнаби в свои четыре года не мог уснуть, потому что пытался подсчитать, сколько секунд в часе.