В Великобритании живет 12-летний школьник с IQ выше чем у Эйнштейна

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12-летний Барнаби Суинберн из Бристоля сдал IQ-тест от Mensa - самый известный тест на интеллект в мире - и набрал 162 балла. Это максимально возможный показатель для мальчика его возраста. И при этом цифра выше, чем коэффициент интеллекта Альберта Эйнштейна, который составлял 160 баллов.
Британского школьника уже официально назвали одним из самых умных детей в мире. Теперь он принят в организацию Mensa.org. Она открыта для всех, кто сдал тест лучше 98% населения.
Гордые родители мальчика, Гислен и Кристофер Суинберн, сказали, что их сын уже выбрал университетский курс компьютерного программирования.
В первом тесте Барнаби вошел в 1% лучших, во втором - в 4% лучших из всех, кто его сдавал.
По словам отца мальчика, Барнаби всегда увлекался математикой и пройти тест было его собственной идеей. Его ни к чему не подталкивали, все решения по этому поводу он принимал сам.
У ребенка нет проблем с учебой в школе, а у его родителей нет проблем с его домашними заданиями. Его не нужно просить сделать домашнее задание по математике, потому что он все это любит и делает сам. Любовь к математике проявилась рано, примерно в четырехлетнем возрасте. Когда маленькие дети не могут заснуть, им советуют посчитать овец. А Барнаби в свои четыре года не мог уснуть, потому что пытался подсчитать, сколько секунд в часе.
По словам отца мальчика, Барнаби всегда увлекался математикой и пройти тест было его собственной идеей. Его ни к чему не подталкивали, все решения по этому поводу он принимал сам.
У ребенка нет проблем с учебой в школе, а у его родителей нет проблем с его домашними заданиями. Его не нужно просить сделать домашнее задание по математике, потому что он все это любит и делает сам. Любовь к математике проявилась рано, примерно в четырехлетнем возрасте. Когда маленькие дети не могут заснуть, им советуют посчитать овец. А Барнаби в свои четыре года не мог уснуть, потому что пытался подсчитать, сколько секунд в часе.
Барнаби мечтает учиться в Оксфордском университете, хочет стать программистом и уже уговаривает родителей записать его в класс программирования - как подарок ко дню рождения. В январе мальчику исполнится 13 лет.
IQ означает коэффициент интеллекта и используется для измерения умственных способностей. Аббревиатура "IQ" была впервые введена психологом Уильямом Стерном для описания немецкого термина "интеллектуальный фактор".
Исторически сложилось так, что IQ - это оценка, полученная путем деления умственного возраста человека, полученного с помощью теста интеллекта, на его возраст. Полученная доля затем умножается на 100, чтобы получить оценку IQ.
IQ в 100 баллов долгое время считался средним баллом. Из-за способа масштабирования результатов теста человек с IQ 60 не наполовину так умён, как человек с IQ 120. Хотя точность тестов интеллекта несколько оспаривается, они все еще широко используются.
IQ означает коэффициент интеллекта и используется для измерения умственных способностей. Аббревиатура "IQ" была впервые введена психологом Уильямом Стерном для описания немецкого термина "интеллектуальный фактор".
Исторически сложилось так, что IQ - это оценка, полученная путем деления умственного возраста человека, полученного с помощью теста интеллекта, на его возраст. Полученная доля затем умножается на 100, чтобы получить оценку IQ.
IQ в 100 баллов долгое время считался средним баллом. Из-за способа масштабирования результатов теста человек с IQ 60 не наполовину так умён, как человек с IQ 120. Хотя точность тестов интеллекта несколько оспаривается, они все еще широко используются.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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