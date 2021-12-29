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В Великобритании живет 12-летний школьник с IQ выше чем у Эйнштейна

В Великобритании живет 12-летний школьник с IQ выше чем у Эйнштейна (4 фото)

Автор:
29 декабря 2021 16:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   iq тест   интеллект   коэффициент интеллекта   самый умный   тест на интеллект   умный парень   
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12-летний Барнаби Суинберн из Бристоля сдал IQ-тест от Mensa - самый известный тест на интеллект в мире - и набрал 162 балла. Это максимально возможный показатель для мальчика его возраста. И при этом цифра выше, чем коэффициент интеллекта Альберта Эйнштейна, который составлял 160 баллов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   iq тест   интеллект   коэффициент интеллекта   самый умный   тест на интеллект   умный парень   
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10  комментариев
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12k
Bill 2 часа назад
IQ показывает насколько ты умнее средних представителей СВОЕГО возраста. IQ 162 для мальчика в 12 лет означает что он умственно развит примерно как 19-летний, в своей социальной группе.
Никакого отношения к Эйнштейну это не имеет.
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69k
Пётровыч Полчаса назад
Как сказал какой-то профессор, IQ показывает лишь знания на вопросы IQ, что является навыком.
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−3
Дмитрий Час назад
судя по роже, iq у него ниже чем у обезьяны. Типичный представитель отсталых бриташек
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3
Alexandre Kolesnikov Час назад
Читал я одну американскую книжку. Там статистику по IQ ведут много десятков лет. И вот что выяснилось: уровень успеха во взрослой жизни зависит не от значения IQ в детстве, а от уровня состоятельности родителей. Более образованные и богатые родители больше внимания уделяют развитию ребенка. Ну и конечно выбирают школы и университеты получше.
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5k
au3 Час назад
Тест что-то показывает только, когда его делаешь первый раз в жизни. Потом уже в курсе заданий и результат не тот.
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19k
Luc72 2 часа назад
По мнению многих ученых методика измерения не дает объективного результата. А приведение К ВОЗРАСТУ, вообще сомнительно, когда 10 летний мальчик и 20 летний студент вуза показывают одинаковые результаты. Уровень развития с взрослением имеет настолько сильные индивидуальные особенности (вызванная болезнью имбицильность, а после вылечивания полная ремиссия, и генетический акселерат с детства имеют огромный разброс в детстве, но по мере роста практически выравниваются ко взрослому возрасту), что теряет смысл их и сравнивать.
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2k
Владимир 2 часа назад
один из будущих"английских"ученых
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2k
Frank Borman 2 часа назад
И че? А вот у господина Чубайса IQ где то на уровне 200. Облапошил целую страну в 150 миллионов, обосрался везде, где только мог, и до сих пор не в тюрьме, а при госкормушке. Дла этого нужны гениальные мозги.
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