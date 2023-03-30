В Мурманской области на дороге застряло больше 40 машин из-за метели

В Мурманской области есть село Териберка на берегу Баренцева моря. Одно из самых популярных мест у туристов, ежегодно туда приезжает около 50 тысяч человек. На днях туда отправилась очередная партия любителей живописных видов, ну а вчера регион накрыло циклоном с сильнейшим ветром и полуметровыми сугробами. Поэтому власти закрыли дорогу на Териберку. И те, кто оттуда возвращался, попали в снежную ловушку. Как сообщил замглавы региона Артем Долгов:

Люди, зная, что дорога закрыта, все же решили поехать. И, ожидаемо, застряли.

К ним направили спасателей и грейдер, чтобы расчистить дорогу, но он сломался во время работ. Больше 100 человек оказались в снежной ловушке. Ночь они провели в машинах, у кого кончился бензин - сидели в авто у соседей по несчастью. Подоспевшие сотрудники экстренных служб привезли им чай и бутерброды - у многих туристов не было вообще никакой еды. И стали вывозить детей на снегоходах, позже вернуться за взрослыми. Пока им доставили пункт обогрева.