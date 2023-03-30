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В Мурманской области на дороге застряло больше 40 машин из-за метели

В Мурманской области на дороге застряло больше 40 машин из-за метели

Автор:
30 марта 2023 14:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мурманская область   Териберка   метель   спасатели   сугробы   туристы   циклон   
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Они поехали по перекрытой трассе и ожидаемо влипли.

В Мурманской области есть село Териберка на берегу Баренцева моря. Одно из самых популярных мест у туристов, ежегодно туда приезжает около 50 тысяч человек. На днях туда отправилась очередная партия любителей живописных видов, ну а вчера регион накрыло циклоном с сильнейшим ветром и полуметровыми сугробами. Поэтому власти закрыли дорогу на Териберку. И те, кто оттуда возвращался, попали в снежную ловушку. Как сообщил замглавы региона Артем Долгов:

Люди, зная, что дорога закрыта, все же решили поехать. И, ожидаемо, застряли.

К ним направили спасателей и грейдер, чтобы расчистить дорогу, но он сломался во время работ. Больше 100 человек оказались в снежной ловушке. Ночь они провели в машинах, у кого кончился бензин - сидели в авто у соседей по несчастью. Подоспевшие сотрудники экстренных служб привезли им чай и бутерброды - у многих туристов не было вообще никакой еды. И стали вывозить детей на снегоходах, позже вернуться за взрослыми. Пока им доставили пункт обогрева.

Соль в том, что в регионе объявляли о надвигающейся метели. Но это почему-то прошло мимо туристов - хотя разумно ознакомиться с прогнозом погоды, перед тем, как собираешься везти жену с ребёнком за сотню километров. Да и еды с водой стоит прихватить. Отдельный привет тем, кто поехал туда с полупустым баком, когда вокруг мороз и сугробы.

Как рассказывают пострадавшие, они выехали из Териберки когда дорога ещё была открыта. В пути у одного из туристов машина застряла в снегу и пока её вытаскивали - трассу закрыли. А о том, что уже тогда началась метель и в такую погоду выезжать не стоило - об этом путешественники как-то не подумали.

Сейчас операция по их спасению в самом разгаре, люди трудятся изо всех сил. Скорее всего, их вытащат уже сегодня.

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Метки: Мурманская область   Териберка   метель   спасатели   сугробы   туристы   циклон   
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1  комментарий
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Тамара Витальевна 39 минут назад
Вот ведь.. Слабоумие и кретинизм...
МЧС предупреждает же.. Это они ещё в малый буран попали.. Кстати, сегодня тоже дороги перекрыты... Это ведь СЕВЕР!!!!
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