Бритни Спирс победила в суде и пообещала отомстить всем своим обидчикам

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12 ноября закончилось рассмотрение дела Бритни Спирс против ее отца. Судья отменила его опеку над дочерью, которая длилась 13 лет. В течение всех этих лет поп-певица была ущемлена в правах и лишена многих радостей жизни - и теперь она насладится ими сполна. А вот ее бывшему опекуну не до веселья.
Команда юристов Бритни Спирс заявила, что теперь она больше не боится своего отца и надеется на "месть", поскольку начато расследование подробностей опекунства и того, как именно Джейми Спирс вел дела.
"Она много лет боялась своего отца, но больше не боится, - заявили они. - Она уверена в себе и готова к отмщению, и мы ей в этом поможем. Это будет торжество справедливости по отношению к ней и расследование по отношению всех людей, которые обижали ее на протяжении многих лет".
Отца назначили опекуном Бритни Спирс после ее психического срыва в 2008 года. Но история слегка подзатянулась. Все эти годы поп-звезда не имела права выйти замуж, родить еще одного ребенка, чаще навещать своих двух сыновей и водить машину самостоятельно.
"Она много лет боялась своего отца, но больше не боится, - заявили они. - Она уверена в себе и готова к отмщению, и мы ей в этом поможем. Это будет торжество справедливости по отношению к ней и расследование по отношению всех людей, которые обижали ее на протяжении многих лет".
Отца назначили опекуном Бритни Спирс после ее психического срыва в 2008 года. Но история слегка подзатянулась. Все эти годы поп-звезда не имела права выйти замуж, родить еще одного ребенка, чаще навещать своих двух сыновей и водить машину самостоятельно.
Джейми Спирс (слева) контролировал почти все аспекты жизни своей дочери, в том числе заставлял ее принимать противозачаточные средства и не позволял ей выходить замуж
Поклонники празднуют: их любимица обрела свободу
Судья Бренда Пенни приостановила опекунство над 39-летней Спирс после долгой и спорной судебной тяжбы, в которой поп-звезда и ее команда защиты описали ее отношения с отцом как "токсичные, травмирующие, безумные и депрессивные".
Опекунство позволило Джейми контролировать почти все аспекты жизни своей дочери и состояния на 60 миллионов долларов. В том числе ее принуждали использовать противозачаточные средства, чтобы не дать ей родить третьего ребенка.
"В Калифорнии единственное, что может с этим сравниться, - это торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, когда кого-либо заставляют работать против их воли, забирают все их имущество - кредитную карту, наличные деньги, телефон, паспорт...", - заявила Спирс в суде в июне.
Теперь все позади - и Бритни полна надежд и грандиозных планов. Она хочет выйти замуж за своего 27-летнего бойфренда Сэма Асгари и родить от него ребенка.
Опекунство позволило Джейми контролировать почти все аспекты жизни своей дочери и состояния на 60 миллионов долларов. В том числе ее принуждали использовать противозачаточные средства, чтобы не дать ей родить третьего ребенка.
"В Калифорнии единственное, что может с этим сравниться, - это торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, когда кого-либо заставляют работать против их воли, забирают все их имущество - кредитную карту, наличные деньги, телефон, паспорт...", - заявила Спирс в суде в июне.
Теперь все позади - и Бритни полна надежд и грандиозных планов. Она хочет выйти замуж за своего 27-летнего бойфренда Сэма Асгари и родить от него ребенка.
Джейми Спирс через день после потери опекунства
Спирс - мать двух сыновей-подростков - Шона Престона, 16 лет, и Джейдена Джеймса, 15 лет, от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Мальчики находятся целиком на попечении своего отца.
Бритни познакомилась с Сэмом Асгари, 27-летним актером и личным тренером иранского происхождения, в 2016 году, когда он снялся в видеоклипе на ее песню Slumber Party. Асгари, который управляет компанией Asghari Fitness, активно поддерживал свою невесту все это время и критиковал ее отца за то, что он запрещает им жениться.
Бритни познакомилась с Сэмом Асгари, 27-летним актером и личным тренером иранского происхождения, в 2016 году, когда он снялся в видеоклипе на ее песню Slumber Party. Асгари, который управляет компанией Asghari Fitness, активно поддерживал свою невесту все это время и критиковал ее отца за то, что он запрещает им жениться.
Адвокат Бритни выступает перед толпой ее фанатов. Он рассказывает о том, какую сильную речь она произнесла в суде
Сэм Асгари был замечен в банке Chase после того, как опекунство над Спирс закончилось
"Я не испытываю никакого уважения к тем, кто пытается контролировать наши отношения и постоянно ставит препятствия на нашем пути", - написал Асгари в посте в Instagram, который позже был удален.
Помимо того, что Бритни Спирс начала новую жизнь рядом с любимым человеком, она теперь может планировать посещения своих двоих детей, жить в любом доме, который выберет, и водить машину. Она также вправе принимать собственные финансовые и юридические решения и решать, когда и где она будет выступать, или даже хочет ли она этого.
Помимо того, что Бритни Спирс начала новую жизнь рядом с любимым человеком, она теперь может планировать посещения своих двоих детей, жить в любом доме, который выберет, и водить машину. Она также вправе принимать собственные финансовые и юридические решения и решать, когда и где она будет выступать, или даже хочет ли она этого.
Певица и ее сыновья - 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс
В прошлом месяце Спирс и Асгари уже начали подыскать себе дом. Их привлек особняк стоимостью 16,5 миллионов долларов в престижном районе Хидден-Хиллз в Калабасасе. В настоящее время дом принадлежит визажисту Джеффри Стару, среди других жителей района - Дрейк, Кардашьян и Майли Сайрус. В доме семь спален, 13 ванных комнат и потрясающий вид на холмы Южной Калифорнии.
39-летняя Спирс теперь может ездить сама, куда хочет. Это свобода, которой она наслаждается
Телевизионные продюсеры и режиссеры-документалисты уже рвут певицу на части, соревнуясь за то, кто первым возьмет у нее интервью.
Ну а поклонники и сторонники просто рады за нее и надеются, что с окончанием опекунства она действительно начнет новую жизнь.
Ну а поклонники и сторонники просто рады за нее и надеются, что с окончанием опекунства она действительно начнет новую жизнь.
Бритни Спирс, свободная и счастливая. Видео из ее инстаграма в тот день, когда она победила
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не оригинально.
- Сыновья у нее с раскормленными жопами, готовое сырье для врачей всех направленностей.
Не полная семья без папы, пацаны выращенные женщиной, что там с ними будет?
Чертям в аду стыдно смотреть будет!
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Шлюха тупая ,отца ее жалко воспитывал как мужик это бляяяядь
Подала в суд и выиграла ,это все шалавы малолетние начнут так
Мужики следите за своими дочьками !!!! Если что [мат] ,они вам потом спасибо скажут и их мужья и дети