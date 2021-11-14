Бритни Спирс победила в суде и пообещала отомстить всем своим обидчикам

Команда юристов Бритни Спирс заявила, что теперь она больше не боится своего отца и надеется на "месть", поскольку начато расследование подробностей опекунства и того, как именно Джейми Спирс вел дела.



"Она много лет боялась своего отца, но больше не боится, - заявили они. - Она уверена в себе и готова к отмщению, и мы ей в этом поможем. Это будет торжество справедливости по отношению к ней и расследование по отношению всех людей, которые обижали ее на протяжении многих лет".



Отца назначили опекуном Бритни Спирс после ее психического срыва в 2008 года. Но история слегка подзатянулась. Все эти годы поп-звезда не имела права выйти замуж, родить еще одного ребенка, чаще навещать своих двух сыновей и водить машину самостоятельно.