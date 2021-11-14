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Бритни Спирс победила в суде и пообещала отомстить всем своим обидчикам

Бритни Спирс победила в суде и пообещала отомстить всем своим обидчикам (13 фото + 3 видео)

Автор:
14 ноября 2021 13:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   бритни спирс   бритниСпирс   звездные скандалы   опекунство   отец опекун   решение суда   шоу бизнес   
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12 ноября закончилось рассмотрение дела Бритни Спирс против ее отца. Судья отменила его опеку над дочерью, которая длилась 13 лет. В течение всех этих лет поп-певица была ущемлена в правах и лишена многих радостей жизни - и теперь она насладится ими сполна. А вот ее бывшему опекуну не до веселья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   бритни спирс   бритниСпирс   звездные скандалы   опекунство   отец опекун   решение суда   шоу бизнес   
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Через месяц найдут в канаве..
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30k
ACU900 5 минут назад
Бритни уже не маленькая девочка, она может вполне за себя отвечать. Если опять подсядет на наркотики - это только ее вина. Раз она осознано наняла адвоката и пошла в суд, значит вполне осознано она может следить или не следить за собой. Если в наркотическом состоянии поймают за рулем - отвечать за это только ей. Если совершит ДТП со смертельным исходом - в тюрьме сидеть только ей. И она должна это понимать. А то что батяня хочет ее отгородить от этого - так уже поздно что либо ей внушать. Если к сорокам годам мозгов у нее не прибавилось - это уже не его проблема. Она не его собственность... Он,если захочет, когда дочь просрет свои деньги, может как отец помочь ей материально. Но только если он этого захочет. А не захочет- может послать ее нах@й, что тоже вполне легитивно. Но право командовать ею он потерял когда ей исполнилось 21 год. С этого возраста каждый отвечает за себя. (В США возраст совершенолетия не с 18-ти а с 21 года)
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2k
Sergius SPb 44 минуты назад
- Как и положено состоятельной дамочке в возрасте подобрала жеребца помоложе.
Не оригинально.
- Сыновья у нее с раскормленными жопами, готовое сырье для врачей всех направленностей.
Не полная семья без папы, пацаны выращенные женщиной, что там с ними будет?
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4k
a_komolow 46 минут назад
Ну теперь она "оторвётся"!

Чертям в аду стыдно смотреть будет!
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
теперь следим через сколько она станет нищей..
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12
Nata 51 минуту назад
знаменитости не должны жить долго...
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3k
Tuskub Час назад
Хотел было написать развернутый комментарий про "Бритни", ее страсть к наркоте и бухлу, про "тренера ира..какого-там происхожения"... А потом .. - смысл? То, что она просрет все, что имела и то, чего не имела вместе с "бойфрендом"? Какой смысл обсуждать не особо умную американскую тетку?...но пост получился.. на этом и закончим обсуждение "бритни"
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37k
Александр 2 часа назад
Ну слава богу я не обижал бритни и мстить она мне не будет. А так то вооооот настолько, сами поняли.
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8k
Андрей Ма-С 2 часа назад
сколько паразитов слетелось к ней))) адвокаты, женихи, помощники... И вся эта шобла ждет когда же могут припасть к денежкам этой наркоманки. Им все глубоко плевать на нее и даже наоборот они ее усиленно начнут качать наркотой чтобы по быстрому выдоить.
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Запасаемся попкорном. Как долго продержится без наркоты. Ставлю, что в течении года будет скандал или передоз какой.
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1k
Андрей 2 часа назад
Делаем ставки , через сколько она сторчится или ещё что-нибудь в этом духе .
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
Сейчас опять начнет ширяться и тиран-опекун может снова спать спокойно.
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1k
Broscan 2 часа назад
Ууууу опять привет наркотики,бухло и всё что к этому прилагается!
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61
dʎɔvɐн 2 часа назад
Глаза коровьи.
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26
Блаблабла dʎɔvɐн Час назад
говяжьи
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29k
Антон 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что теперь дела у Бритни пойдут по очень негативному сценарию. И женишок, судя по глазам, явно влюблён больше в её деньги, чем в саму Бритни. Отца жаль, он спасал свою нерадивую дочь, как мог.
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360
Mixan 2 часа назад
Судья отменила его опеку над дочерью, которая длилась 13 лет. В течение всех этих лет поп-певица была ущемлена в правах и лишена многих радостей жизни
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Шлюха тупая ,отца ее жалко воспитывал как мужик это бляяяядь
Подала в суд и выиграла ,это все шалавы малолетние начнут так
Мужики следите за своими дочьками !!!! Если что [мат] ,они вам потом спасибо скажут и их мужья и дети
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46k
zloykoyot 2 часа назад
Главное чтобы на кокс не съехала опять.
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