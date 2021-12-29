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"Мужчина должен руку пожимать, но не целоваться": бородач на ток-шоу обиделся из-за своих принципов

"Мужчина должен руку пожимать, но не целоваться": бородач на ток-шоу обиделся из-за своих принципов (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 декабря 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: братский поцелуй   видео   конфликт   мма   обычаи   ринг   спор   ток шоу   
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Разговор о поведении соперников на ринге после боя чуть не перерос в драку, когда один из гостей высказал свое мнение о "братских" поцелуях.

Когда на ток-шоу приглашают борцов (или бойцов), ситуация может накалиться до максимума за несколько секунд. Особенно если гости - горячие парни без национальности, но с четким пониманием, что "братский" поцелуй - это единственно возможное приветствие соперника.



Не все их коллеги по рингу, кстати, разделяют это мнение. Как тут не вспомнить мгновенный ответ на поцелуй.


В самом начале боя, Ёшихиро «Kiss» Накао, видимо, решил оправдать своё прозвище и уже на дуэли взглядов поцеловал в губы своего осоперникаХита Хэрринга, за что мгновенно получил правый хук в челюсть и упал в глубокий нокаут.После этого Накао унесли на носилках, а бой посчитали не состоявшимся.

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Метки: братский поцелуй   видео   конфликт   мма   обычаи   ринг   спор   ток шоу   
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13  комментариев
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20k
kamanch Час назад
Они по-братски члены не сосут друг-другу?
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161
LetMeDown Полчаса назад
Когда не хватает аргументов... Интересно, он реально думал, что дракой можно переубедить человека?
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952
Ярик 37 минут назад
Бородатый гомосек
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4k
Димыч 39 минут назад
Шоу...
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1k
Radugananebe 48 минут назад
Обидчивый какой! А русский парень молодец. Не побоялся отстаивать свое мнение.
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842
Борис 57 минут назад
А интересно, бородатые овечек целуют?
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1k
Mikhail 58 минут назад
"не хочешь целоваться - ты не мужчина" )
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