"Мужчина должен руку пожимать, но не целоваться": бородач на ток-шоу обиделся из-за своих принципов

В самом начале боя, Ёшихиро «Kiss» Накао, видимо, решил оправдать своё прозвище и уже на дуэли взглядов поцеловал в губы своего осоперникаХита Хэрринга, за что мгновенно получил правый хук в челюсть и упал в глубокий нокаут.После этого Накао унесли на носилках, а бой посчитали не состоявшимся.