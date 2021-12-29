"Мужчина должен руку пожимать, но не целоваться": бородач на ток-шоу обиделся из-за своих принципов

Разговор о поведении соперников на ринге после боя чуть не перерос в драку, когда один из гостей высказал свое мнение о "братских" поцелуях.
Когда на ток-шоу приглашают борцов (или бойцов), ситуация может накалиться до максимума за несколько секунд. Особенно если гости - горячие парни без национальности, но с четким пониманием, что "братский" поцелуй - это единственно возможное приветствие соперника.
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Не все их коллеги по рингу, кстати, разделяют это мнение. Как тут не вспомнить мгновенный ответ на поцелуй.
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В самом начале боя, Ёшихиро «Kiss» Накао, видимо, решил оправдать своё прозвище и уже на дуэли взглядов поцеловал в губы своего осоперникаХита Хэрринга, за что мгновенно получил правый хук в челюсть и упал в глубокий нокаут.После этого Накао унесли на носилках, а бой посчитали не состоявшимся.
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