15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду

"У меня была проблема с оператором сотовой связи, и мой сотовый телефон не получал сигнал о том, где находится мой коттедж, хотя на их карте это место было обозначен как область с полным сигналом. Я вернулся к провайдеру и рассказал им о своей проблеме, и они дали мне другой телефон - с такими же результатами. Я забрал телефон и зарядное устройство, потому что они были бесполезны для меня в то время (это было более 20 лет назад). Затем они подали на меня в суд. В суде у меня было изображение экрана телефона, на котором не было полос, когда я стою на своей веранде. Их адвокат утверждал, что снимок мог быть сделан где угодно. А потом в спор вмешался судья и сказал: «Я знаю, где находится ваш коттедж, у меня есть коттедж поблизости. Я сменил провайдера, потому что от этого провайдера сигнала почти не было". В общем, судья порвал их на клочки. Это был хороший день".