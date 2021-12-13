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15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду

15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду (16 фото)

Автор:
13 декабря 2021 18:09
Сообщество : Истории
Метки: адвокатские дела   адвокатские истории   адвокаты   из жизни   истории   попались   юридические истории   
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Эти истории из юридической практики - потрясающие свидетельства того, как люди готовы на любой обман, лишь бы добиться своего. Но иногда прямо во время дачи показаний в суде их удается вывести на чистую воду. Как говорится, не рой другому яму - сам в нее попадешь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: адвокатские дела   адвокатские истории   адвокаты   из жизни   истории   попались   юридические истории   
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9  комментариев
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24k
Владимир Час назад
Последние две вообще какой то бред. Особенно предпоследняя. Там, простите, человека судят за то, что он создал компанию конкурент кому то? СЕРЬЕЗНО? За это судят?
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20k
Ego sum qui sum 12 минут назад
опять америкосы с их невсратыми проблемами...
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−40
Митсубицепс 57 минут назад
Перевод дико кривой, половина вообще логике не поддаётся.
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4k
Core Час назад
На другой чаше весов Пашаев
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