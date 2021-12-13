15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду

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16
Эти истории из юридической практики - потрясающие свидетельства того, как люди готовы на любой обман, лишь бы добиться своего. Но иногда прямо во время дачи показаний в суде их удается вывести на чистую воду. Как говорится, не рой другому яму - сам в нее попадешь.
1.
"Истец утверждал, что получил настолько серьезные травмы в автокатастрофе, что не может работать, заниматься какими-либо обычными делами или забирать своих маленьких детей из школы. А потом разместил в своем открытом профиле в Фейсбуке фотографию, на которой участвует в Ice Bucket Challenge. Если вы не знаете, что это: он просто поднял над головой огромное ведро ледяной воды и вылил ее на себя. Его адвокат понятия не имел об этой публикации".
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2.
"У меня была проблема с оператором сотовой связи, и мой сотовый телефон не получал сигнал о том, где находится мой коттедж, хотя на их карте это место было обозначен как область с полным сигналом. Я вернулся к провайдеру и рассказал им о своей проблеме, и они дали мне другой телефон - с такими же результатами. Я забрал телефон и зарядное устройство, потому что они были бесполезны для меня в то время (это было более 20 лет назад). Затем они подали на меня в суд. В суде у меня было изображение экрана телефона, на котором не было полос, когда я стою на своей веранде. Их адвокат утверждал, что снимок мог быть сделан где угодно. А потом в спор вмешался судья и сказал: «Я знаю, где находится ваш коттедж, у меня есть коттедж поблизости. Я сменил провайдера, потому что от этого провайдера сигнала почти не было". В общем, судья порвал их на клочки. Это был хороший день".
3.
"Я представлял в суде женщину, которая боролась за опеку над детьми. Отец детей хотел полной опеки и утверждал, что их мать непригодна в качестве родителя. Мать, в свою очередь, также хотела получить полную опеку, потому что бывший муж применял насилие по отношению к ней и детям. Во время перекрестного допроса адвокат отца нарисовал мою подзащитную в плохом свете, и я начал волноваться. Свидетелем со стороны отца был близкий друг семьи. Он обрисовал его в лучшем свете, а потом упомянул о том, что у того есть курятник. Я подумал, что это странно и начал задавать вопросы. Выяснилось, что этот мужчина разводит птиц для нелегальных петушиных боев. Более того, он брал на эти бои своих несовершеннолетних детей, а когда дети себя плохо вели, заставлял их идти и кормить злобных птиц, которых царапали детям руки и клевали их. Дети были от них в ужасе. По мере того, как свидетель рассказывал об этом, лицо адвоката противоположной стороны бледнело и вытягивалось. Мать детей получила полную опеку".
4.
"У меня был клиент, чья машина за 60 тысяч долларов была испорчена магазином техобслуживания, который залил не то масло. Мы не смогли доказать это сразу и напрямую: двигатель взорвался, масло вылилось, и доказательств не осталось. Поэтому я вызвал в суд их банковские счета, выяснил, что они покупали масло у Costco. Позвонил в Costco и узнал цены за последние два года. Затем подсчитал суммы, которые они тратят, провел некоторые математические вычисления и на основе полученных цифр показал, что они просто не могли покупать то масло, которое подходило для этого автомобиля. Дело они проиграли".
5.
"Я судился с домовладельцем, который не сделал полноценного ремонта, чтобы заставить арендатора съехать. Сложнее всего доказать, что это именно плохие намерения, а не просто идиотизм. В этом случае были задействованы правовые нормы и законы, и соответствующие органы власти, поэтому я запросил их записи. Выяснилось, что арендодатель оставил голосовое сообщение, позвонив в отдел правоприменения. Он просил попридержать штрафы и сказал, что они сделают ремонт, как только арендатор будет вынужден покинуть дом. Это был легкий случай".
6.
"У меня был клиент, которого обвинили в превышении скорости и в том, что полицейские вынуждены были за ним гнаться. Полицейский, который изначально заметил автомобиль, прикинул, что его скорость - около 145 км/ч, но на самом деле так и не смог ее точно измерить. Что мы сделали: отметили место, где началась погоня, и место, где она закончилась. Это где-то 3,2 км. Затем просмотрели полицейский журнал, выяснилось, что погоня длилась около 3,5 минут. Путем несложных вычислений средняя скорость этой погони вышла 56 км/ч. После этого моего клиента очень быстро оправдали".
7.
"Я защищал в суде сантехника, который разобрал кафельный пол, чтобы заменить трубу. Сверху он положил новую плитку, но предупредил владельцев, чтобы они не ходили по ней 48 часов. Он также подчеркнул, что нельзя позволять детям или собакам гулять по плитке, пока она не схватилась. Они же ходили по этой плитке, но в суде заявляли, что дефекты вызваны неправильной установкой. У нас был эксперт, который сделал отчет, и этот отчет подтвердил правильность установки. Сумасшедшие домовладельцы все же предстали перед судом. В свои доказательства они включили серию фотографий. На одном из снимков на переднем плане была плитка, наклоненная вверх. На заднем плане очень четко было видно, как лапа собаки давит на другой конец плитки. Что называется, вырыли себе яму сами".
8.
"Этот случай мне рассказали. Адвокат описывал кражу. «По следам создается впечатление, что он не спускался в подвал». На что подзащитный ответил: «На самом деле мы спустились»".
9.
"Дом моего клиента сгорел в результате взрыва топливного бака, который использовался для отопления. Совершенно очевидно, что это была вина нефтесервисной компании, но его страховая компания (весьма известная и уважаемая) отказывалась оплачивать ущерб, ссылаясь на нелепую техническую сторону своего полиса. По сути, полис покрывал ущерб, причиненный масляным обогревателем, но они утверждали, что взорвался резервуар для хранения, а он отдельно от обогревателя, и это они оплачивать не обязаны. В общем, они отрицали претензии моего клиента на 1,2 млн долларов. Затем вмешался я. Во время беседы с оценщицей требований спрашиваю, как она пришла к выводу, что накопительный бак не является частью нагревателя или, по крайней мере, не подключен к нему. Она заявляет, что это ей сообщил их "эксперт-инженер". Но я уже проверил биографию этого человека, и выяснил, что у него нет ни инженерного образования, ни соответствующего опыта. Так что страховой компании пришлось не только выплатить моему клиенту 1,2 млн, но и заплатить сверх 500 тысяч как плату за свою недобросовестность".
10.
"Я не юрист, а видеооператор, но у меня есть для вас история. Один джентльмен требовал у своего работодателя возмещения ущерба после падения на работе. Он утверждал, что не может поднять правую руку выше плеча в результате этого падения. Меня наняли снимать на видео дачу показаний в суде. Кто-нибудь знает, что первым делом просят сделать во время дачи показаний? "Поднимите, пожалуйста, правую руку и повторите за мной...". И - о чудо - истец с легкостью поднимает правую руку выше плеча, без видимого дискомфорта. Но ни до кого не доходит смысл того, что он только что сделал. Оба адвоката потом смотрели запись, и ни один этот момент не уловил. И сам истец тоже не заметил. Далее в течение 4 часов истец отвечает на вопросы, ему несколько раз дают указания показать диапазон своих движений, и он притворяется, что не может поднять руку выше уровня плеча. Затем его уводят, его адвокат уходит, а я зову адвоката другой стороны и показываю ему первые 2 минуты записи. Адвокат взволнованно шепчет мне: Дело закрыто, вы только что сэкономили нам десятки тысяч долларов". Я получил премию 5 000 долларов, а иск тот был отклонен".
11.
"Мой брат работает поверенным по разводам. Его самый запоминающийся случай - когда он представлял одного парня в битве за развод, и парня этого обвиняли в ужасно жестоком обращении с детьми. Там были очень наглядные и подробные показания маленьких детей против папы. Все выглядело очень мрачно. Затем мой брат замечает, что в стенограмме показаний есть в конце вопрос от одного из детей: "Я справился, все сделал как надо?". Причем была использована фраза из актерского жаргона, которую обычно используют те, кто изучает актерское мастерство. В общем, в итоге выяснилось, что жена наняла преподавателя по актерскому мастерству и заплатила ему за "тренировочные допросы" ее детей. Сохранилось DVD. Детей часами обучали тому, что нужно будет говорить в суде о папе. Мой брат говорит, что это был его единственный "момент Перри Мэйсона" за более чем 20 лет практики. А тот парень получил единоличную опеку над детьми".
12.
"У моего клиента произошла небольшая авария на стоянке казино. Его грузовик задела женщина, сдавая назад. По его словам, дама припарковалась и пошла в казино, где провела несколько часов. В своих показаниях она заявила, что ей было так больно после столкновения, что она сразу же пошла домой, а затем отправилась в больницу. Я спросил, часто ли она посещает казино и есть ли у нее карта призов. Она была счастлива поведать о том, что у нее золотой статус, и даже показала карточку. Я вызвал в суд ее отчеты по карточкам с наградами, и эти данные стали доказательством того, что после аварии она еще несколько часов играла в игровые автоматы".
13.
"Истцу сделали рентгеновский снимок якобы сломанной руки. Мне этот снимок показался странным, и даты не имели смысла (я работал в академическом медицинском центре). Я внимательно изучил дело и обнаружил, что истец был рентгенологом из другой больницы. После этого все было кончено".
14.
"Я представлял интересы работодателя в иске о возмещении по закону FMLA (закон о предоставлении работникам неоплачиваемого отпуска с сохранением места по медицинским и семейным причинам). Истица уволилась, заявив о враждебной рабочей среде, а затем основала собственную компанию, которая являлась конкурентом моему клиенту. В своих показаниях истица рассказывала, насколько была больна, когда ушла в отпуск, предоставленный ей по закону FMLA, и как ужасно с ней обращался мой клиент. У ее новой компании была страница в Фейсбуке, где были опубликованы несколько фотографий. Она призналась, что разместила их сразу после того, как они были сделаны. После того, как эти ее признания были внесены в протокол, я показал снимки, на которых она гуляла по объекту, где располагался ее новый бизнес, улыбалась и развлекалась со своими друзьями. Дата тех фотографий соответствовала времени, когда она находилась в отпуске, который ей предоставил мой клиент".
15.
"Перекрестный допрос индивидуального строительного подрядчика, который заключил контракт с моим клиентом на строительство дома с единовременной выплатой (то есть с установленной ценой, а не "затратами плюс", означающими стоимость материалов плюс Х% в качестве гонорара застройщика). Подрядчик утверждал, что вложил в строительство дома на 20% больше рабочей силы и материалов, чем предусмотрено договором, и подал в суд на возмещение своих затрат. Выяснилось, что еще на этапе обсуждений (по электронной почте) с клиентом, когда обсуждалась общая стоимость, подрядчик знал, что не сможет построить требуемый дом за установленную цену. Диалог был примерно такой:
- Вы указали цену Х?
- Да
- Вы знали, что не сможете построить дом за такую цену?
- Да
- Вы знали, что заказчик ориентировался на эту стоимость?
- Да
- Вы знали, что в противном случае он не подписал бы контракт?
- Да
- И вы сказали кредитору домовладельца (банку), что можете сделать это за сумму Х?
- Да
Ребята, это классическое мошенничество, как из учебников, а он и понятия об этом не имел. Строитель попал на значительные штрафные санкции. Пять минут свидетельских показаний опровергли все его доводы и разрушили его дело".
- Вы указали цену Х?
- Да
- Вы знали, что не сможете построить дом за такую цену?
- Да
- Вы знали, что заказчик ориентировался на эту стоимость?
- Да
- Вы знали, что в противном случае он не подписал бы контракт?
- Да
- И вы сказали кредитору домовладельца (банку), что можете сделать это за сумму Х?
- Да
Ребята, это классическое мошенничество, как из учебников, а он и понятия об этом не имел. Строитель попал на значительные штрафные санкции. Пять минут свидетельских показаний опровергли все его доводы и разрушили его дело".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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