Цифровые художники переосмыслили классику в честь Хэллоуина

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Сайт для дизайнеров-фрилансеров DesignCrowd провел творческий конкурс на тему "Классическая живопись и Хэллоуин". В результате получилась жуткая смесь классики и современной поп-культуры, абсолютный китч, но местами очень задорный! На "Моне Лизе" и "Американской готике" участники конкурса оторвались особенно.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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