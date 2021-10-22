FISHKINET
Сообщество Юмор 13051 пост • 2740 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Цифровые художники переосмыслили классику в честь Хэллоуина

Цифровые художники переосмыслили классику в честь Хэллоуина (41 фото)

Автор:
22 октября 2021 12:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   известные картины   кто во что горазд   поп-культура   приколы   хэллоуин   шедевры   
397
41
Сайт для дизайнеров-фрилансеров DesignCrowd провел творческий конкурс на тему "Классическая живопись и Хэллоуин". В результате получилась жуткая смесь классики и современной поп-культуры, абсолютный китч, но местами очень задорный! На "Моне Лизе" и "Американской готике" участники конкурса оторвались особенно.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   известные картины   кто во что горазд   поп-культура   приколы   хэллоуин   шедевры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Outcast Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212k
Барон Мюнхгаузен. Минуту назад
Херь какая-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
720
poбт Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
987
Анна Анна 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SR Час назад
Поганить классику - это да, это мы можем. А вот что-то свое, достойное написать не пробовали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
649k
NAZARETH Час назад
Это новое направление "Цифровые художники"? По моему - хрень какая-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) 30 абсолютно бесполезных вещей, которые почему-то существуют 30 абсолютно бесполезных вещей, которые почему-то существуют Как фанаты Хэллоуина украшают свои дома и лужайки: 30 гениальных идей декора Как фанаты Хэллоуина украшают свои дома и лужайки: 30 гениальных идей декора Как выглядит Хэллоуин глазами врачей: каждому - по тыкве Как выглядит Хэллоуин глазами врачей: каждому - по тыкве 50 новых костюмов от короля бюджетного косплея 50 новых костюмов от короля бюджетного косплея Фотографии, на которых есть скрытые секреты Фотографии, на которых есть скрытые секреты
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8051



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию
0
275
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию
"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания
1
134
"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания
Набирающие популярность в сообществах
Прекратите это немедленно! Власти Австралии заплатят жертвам семейного насилия 3700$
0
33
Прекратите это немедленно! Власти Австралии заплатят жертвам семейного насилия 3700$
Витамины, которые помогают при выпадении волос
0
3
Витамины, которые помогают при выпадении волос
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#автомобили#дтп#аварии#в мире#актеры#фотографии#природа
#фото#прикол#люди#животные#сша#авто аварии#СССР#забавно#прикольные#картинки
#интересно#подборка#Ynews#автомир#история#кино#фильм#приколы#познавательно#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться