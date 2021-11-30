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Видеофишка: самосвалы КрАЗ советских времен работают в Германии

Видеофишка: самосвалы КрАЗ советских времен работают в Германии (6 фото + 2 видео)

Автор:
30 ноября 2021 21:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   СССР   автопром   грузовик   краз   самосвал   стройка   
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Почувствуйте гордость - машины до сих пор «в строю», хотя им больше 30 лет.

В конце октября на канале SuperRanger119 появились неожиданные и приятные видео: как советские машины работают на стройке под Лейпцигом. Это КрАЗ-256Б1. А значит в Германию попали еще при СССР и до сих пор исправно «бегают».

Вид у них, конечно, «бывалый» - не зря же на стройке работают) Да и ездят без номеров, есть это тех.транспорт для внутренних работ на стройке. На дороги общего пользования они не выезжают.

А это уже фотки тех же КрАЗов, но из другого источника. Локация - Германия, время - август и сентябрь этого года. Так что все совпадает)

И немного истории.

КрАЗ-256 стали выпускать в Кременчуге в 1963 году. Он был оснащен двигателем ЯМЗ-238А, мощностью 215 л.с. и грузоподъемностью в 12 тонн. Уже в 1966 году стали выпускать КрАЗ-256Б с мотором ЯМЗ-238 в 240 «лошадей».

В 1969 году все модели КрАЗ получили небольшой апгрейд: указатели поворота и фары стали размещаться в спец. коробах на крыльях. А в 1977 году стали выпускать КрАЗ-256Б1 с раздельным приводом тормозов. Его характеристики: снаряженная масса - 11 тонн, грузоподъемность - 12 тонн, объем кузова - 6 кубов, скорость - до 68 км / ч. При повседневной эксплуатации брали расчетную скорость в 40 км / ч, при этом расход топлива был 38 литров на 100 км.

Во второй половине 1980-х КрАЗы решили модернизировать: убрали короба с крыльев, фары расположили над бампером, поворотники поместили под него.

До 1970 года ресурс самосвалов составлял 100 тыс.км. В моделях с 1970 по 1976 годы - 150 тысяч. В машинах 1977-1982 годов - 160 тысяч км. К 1985 ресурс подтянули до 165 тысяч. Кстати, после капитального ремонта самосвалы межремонтный ресурс в 132 тысячи км., А потом отправлялись на списание.

КрАЗ-256 / 256Б / 256Б1 стал самой популярной моделью Кременчугского автозавода - с конвейера сошло 264 730 самосвалов.

И несколько из них до сих пор «трудятся» в Германии. Так что есть лишний повод гордиться советским автопромом.

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Метки: Германия   СССР   автопром   грузовик   краз   самосвал   стройка   
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7  комментариев
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Nаnе First NameLаst 57 минут назад
Да уж, пропагандоны готовы на любой теме сыграть и и вылизать жону кому угодно.
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4k
Петрович 2 минуты назад
Не знаю, чему тут гордится. На редкость садомазохистная машина для шофера. Самому не доводилось, но тот кто пробовал, при слове Краз, крестился, будучи атеистом
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1k
Сергей Ковалев 6 минут назад
Скорей всего используется,как наказание за преступления против человечества. Странно читать "испытаем гордость "
. Хотелось бы почитать,что напишет автор,когда поменяет верхние штанги на мостах и "поросенка"
А незабываемые звуки раздатки
через час вызывают желание выйти из кабины и сжечь "обитель зла"
. Одно в этой машине было хорошо-неприхотливый двигатель. Все остальное-ужОс!
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61k
parallax 51 минуту назад
Voll krass die KrAZ - КрАЗ, это полный атас.
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50k
Daniel Rumiantsev 52 минуты назад
щас хохлы всем объяснят, чьи это машины
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