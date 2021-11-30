Видеофишка: самосвалы КрАЗ советских времен работают в Германии

А это уже фотки тех же КрАЗов, но из другого источника. Локация - Германия, время - август и сентябрь этого года. Так что все совпадает)

И немного истории.

КрАЗ-256 стали выпускать в Кременчуге в 1963 году. Он был оснащен двигателем ЯМЗ-238А, мощностью 215 л.с. и грузоподъемностью в 12 тонн. Уже в 1966 году стали выпускать КрАЗ-256Б с мотором ЯМЗ-238 в 240 «лошадей».