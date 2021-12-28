В Черногории мужчина ворвался в отделение банка и пригрозил его взорвать

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С самодельной бомбой в отделение банка в Черногории ворвался мужчина. Злоумышленник потребовал, чтобы банк вернул рабочим деньги с процентами.
Полиция установила личность захватчика: его зовут Эдин Бегзич. Перед нападением он выложил в соцсети видео, где подробно рассказал о схеме мошенничества с недвижимостью и показал свой арсенал: слезоточивый газ, бронежилет, пистолет, коктейли Молотова и два самодельных взрывных устройства на дистанционном спусковом крючке.
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А видос из ютуба, я и на ютубе посмотрю.