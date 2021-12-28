FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8256 постов • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Черногории мужчина ворвался в отделение банка и пригрозил его взорвать

В Черногории мужчина ворвался в отделение банка и пригрозил его взорвать (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 18:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   банк   в мире   видео   происшествие   черногория   
151
1
1
С самодельной бомбой в отделение банка в Черногории ворвался мужчина. Злоумышленник потребовал, чтобы банк вернул рабочим деньги с процентами.
Полиция установила личность захватчика: его зовут Эдин Бегзич. Перед нападением он выложил в соцсети видео, где подробно рассказал о схеме мошенничества с недвижимостью и показал свой арсенал: слезоточивый газ, бронежилет, пистолет, коктейли Молотова и два самодельных взрывных устройства на дистанционном спусковом крючке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: 360подмосковье   банк   в мире   видео   происшествие   черногория   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Сергей 11 минут назад
Мегасодержательный пост!
А видос из ютуба, я и на ютубе посмотрю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги "Сейчас подмерзнет - никто не выедет": в Приморье десяток машин провалился под лед, пока их хозяева рыбачили "Сейчас подмерзнет - никто не выедет": в Приморье десяток машин провалился под лед, пока их... В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским Вампиры не пройдут: журналистов перед пресс-конференцией Путина обработают ионами серебра Вампиры не пройдут: журналистов перед пресс-конференцией Путина обработают ионами серебра
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

134208



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
0
250
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года
0
224
Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года
Набирающие популярность в сообществах
Самая любимая газета СССР
0
14
Самая любимая газета СССР
AVE Mizar — автомобиль-самолет из Ford Pinto от калифорнийской компании
0
7
AVE Mizar — автомобиль-самолет из Ford Pinto от калифорнийской компании
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это пугает!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
2
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#интересное#Ynews#подборка#смешные#аварии#приколы#суд
#интересно#история#факты#кино#в мире#дтп#СССР#автомобили#авто аварии#собака
#Юмор#животные#новый год#прикол#сша#картинки#Россия#позитив#автомир#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться