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Спорный спорт: почему шахматы принято считать спортом?

Спорный спорт: почему шахматы принято считать спортом? (2 фото)

Автор:
28 декабря 2021 11:32
Сообщество : Спорт
Метки: качество   классификация   почемучка   признак   принадлежность   спорт   шахматы   
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В обычном понимании спорт – это активная физическая деятельность, направленная на достижение определенного результата. Между тем и шахматы называют спортом. Почему, если, по сути, это игра, требующая усидчивости, логики и интеллекта?

Этимологически слово произошло от старофранцузского echec (шах). Профессиональной игрой они стали только в прошлом веке. К спорту их можно отнести, поскольку задачей является достижение определенного результата, то есть выигрыша при одновременном самосовершенствовании. Плюс к этому, хорошего результата не добиться, не обладая силой духа, самообладанием, уравновешенной психикой. И, естественно, для победы требуется разработка определенной тактики и стратегии.

И как бы ни упорствовали противники версии, в соответствии с которой шахматы – это просто игра, все же это стратегия, сражение, которое требует долгих и упорных тренировок. Без которых шансы на победу в схватке с противником стремятся к нулю.


Еще один критерий, позволяющий отнести шахматы именно к спорту, это равные шансы на победу у обоих участников состязания. Они находятся в совершенно равных условиях, с одинаковым временем на обдумывание хода. А сделать его бывает очень и очень непросто: некоторые шахматисты после партий теряли до 10 кг веса. Это ли не показатель серьезной нагрузки? А противникам версии можно попробовать посидеть над доской, думая над каждым своим ходом и просчитывая возможные ходы соперника, понимая, что малейшая оплошность может стать причиной поражения.

Таким образом, шахматы совершенно заслуженно относятся к спорту, поскольку требуют серьезных нагрузок, и организуются в соответствии с конкретными правилами с целью выявления победителя.  


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Метки: качество   классификация   почемучка   признак   принадлежность   спорт   шахматы   
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6  комментариев
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16k
Corvus Corax 3 часа назад
"Этимологически слово произошло от старофранцузского echec (шах)."
Аффтар идиот.
Шахматы -перс. шах мат, буквальный перевод «шах умер».

Судя по тексту ... не только преферанс, но и подкидной дурак - спорт.
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Azesh 2 часа назад
какая вообще разница? спор из-за придуманных понятий, что может быть глупее.
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Invertor 3 часа назад
Еще в далеком детстве говорили, что если шахматы-это спорт, то онанизм-это тяжелая атлетика.
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