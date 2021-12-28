Этимологически слово произошло от старофранцузского echec (шах). Профессиональной игрой они стали только в прошлом веке. К спорту их можно отнести, поскольку задачей является достижение определенного результата, то есть выигрыша при одновременном самосовершенствовании. Плюс к этому, хорошего результата не добиться, не обладая силой духа, самообладанием, уравновешенной психикой. И, естественно, для победы требуется разработка определенной тактики и стратегии.

И как бы ни упорствовали противники версии, в соответствии с которой шахматы – это просто игра, все же это стратегия, сражение, которое требует долгих и упорных тренировок. Без которых шансы на победу в схватке с противником стремятся к нулю.