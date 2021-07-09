С утверждением, что в дождь хорошо спится, а сам сон обычно долгий, глубокий и спокойный, не поспорить. И когда частые мерные капли начинают стучать по подоконнику, то глаза невольно слипаются и закрываются. Чем обусловлена повышенная сонливость в дождливую погоду?
Одной из наиболее частых причин такой сонливости считается снижение атмосферного давления. Из-за этого замедляется сердечный ритм, все органы получают меньшее количество кислорода. В результате мозг демонстрирует меньшую активность, и человеку хочется прилечь и отдохнуть.
Но есть и другие открытые относительно недавно причины сонливости в дождливую погоду. Так, во время ливня обычно прячется солнце, которое в светлое время суток блокирует в организме выработку мелатонина – гормона сна. Еще одной причиной является своеобразный запах земли после дождя. Во время засушливого периода растения выделяют специфические вещества. Есть предположение, что их задача состоит в замедлении роста семян в условиях засухи. Дождевые капли вымывают эти вещества, соединяя их с геосмином – органическим веществом, производимым бактериями и обуславливающим запах земли. В итоге формируется особый неповторимый аромат, оказывающий на человека расслабляющее и успокаивающее действие.
И, наконец, еще одна причина такого состояния – методичный шум самих дождевых капель и струй. Исследователи называют падение капель так называемым розовым шумом. Аналогично белому, он звучит в диапазоне от 20 до 20000 Гц. В соответствии с результатами некоторых исследований, он способствует нормализации сна, уменьшая активность мозга.
Чтобы на практике удостовериться в истинности этих предположений, можно просто посидеть у окна во время дождя, слушая звуки природы.
Источник:
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