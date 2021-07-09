Одной из наиболее частых причин такой сонливости считается снижение атмосферного давления. Из-за этого замедляется сердечный ритм, все органы получают меньшее количество кислорода. В результате мозг демонстрирует меньшую активность, и человеку хочется прилечь и отдохнуть.

Но есть и другие открытые относительно недавно причины сонливости в дождливую погоду. Так, во время ливня обычно прячется солнце, которое в светлое время суток блокирует в организме выработку мелатонина – гормона сна. Еще одной причиной является своеобразный запах земли после дождя. Во время засушливого периода растения выделяют специфические вещества. Есть предположение, что их задача состоит в замедлении роста семян в условиях засухи. Дождевые капли вымывают эти вещества, соединяя их с геосмином – органическим веществом, производимым бактериями и обуславливающим запах земли. В итоге формируется особый неповторимый аромат, оказывающий на человека расслабляющее и успокаивающее действие.