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Взаимосвязь погоды и сна

Взаимосвязь погоды и сна (2 фото)

Автор:
09 июля 2021 14:11
Сообщество : Факты
Метки: давление   дождь   качество   ливень   погода   почемучка   связь   сон   
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С утверждением, что в дождь хорошо спится, а сам сон обычно долгий, глубокий и спокойный, не поспорить. И когда частые мерные капли начинают стучать по подоконнику, то глаза невольно слипаются и закрываются. Чем обусловлена повышенная сонливость в дождливую погоду?

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Метки: давление   дождь   качество   ливень   погода   почемучка   связь   сон   
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2  комментария
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7k
Ysik 2 часа назад
Переехал в квартиру в которой по ночам, при открытых окнах, в отдалении слышно, как стучат колеса поездов. Звук убаюкивает моментально.
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Крайт 2 часа назад
Я вообще люблю дождь.
И днём и ночью.
Меланхолия и нега.
Всегда потребна.
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