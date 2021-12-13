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"Танго и Кэш": как снимался этот известный боевик 1989 года

"Танго и Кэш": как снимался этот известный боевик 1989 года (5 фото)

Автор:
13 декабря 2021 09:58
Сообщество : Кино
Метки: Танго и Кэш   актеры   боевик   кино   роль   съемка   фильм   
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Сегодня я предлагаю вспомнить боевик, по-настоящему "золотой эпохи жанра" под названием "Танго и Кэш". И совсем этот фильм и не про танцы, как могут подумать некоторые представительницы прекрасного пола ;)



Итак, режиссерами проекта выступила творческая парочка - Андрей Кончаловский и Альберт Магноли. По очереди ;).Сценарий написал Рэнди Фельдман, имя которого не особо известно...


Интересный факт. Первоначально сценарий писался "с прицелом" на звездный дуэт актеров - Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне должны были сыграть главные роли. Студия была уверена, что если удастся свести на съёмочной площадке этих звезд жанра action (которые тем более конкурировали между собой в реальной жизни), то успех фильму будет обеспечен...


Но планы планами, а реальная жизнь это дело совсем другое. "Железный Арни" сначала проявил интерес к проекту, но в последний момент отказался от участия. Так что пришлось искать замену. Замена нашлась в лице другого известного (хотя конечно и не такого популярного как Арнольд) голливудского актера Курта Рассела. Рассел совсем недавно отказался от подобного роли - полицейского Мартина Риггса в знаменитом кинобоевике "Смертельное оружие". Увидев от какого популярного проекта он отказался, Курт решил взять реванш.


Так же на роль Кэша приглашался Патрик Суэйзи, но актер предпочел сняться в фильме "Придорожное заведение".

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В самом разгаре съемочного процесса студия уволила Андрея Кончаловского, а новым режиссером фильма Альберт Магноли. Дело было в нескольких причинах. Причина первая и основная - бюджет фильма был потрачен, а съемка еще не завершилась. Так что на вакантное место был назначен Магноли, у которого был свой собственный взгляд на то, каким же должен был быть "Танго и Кэш".


Кончаловский видел фильма как боевик, серьезный до суровости. А вот Магноли решил пойти по пути "Смертельного оружия" - если эта удачная формула "выстрелила" один раз, то почему бы не попробовать повторить это еще раз?


Даже образ героя Сталлоне (Танго) вместо первоначального брутального образа а-ля Рэмбо-полицейский получил очки. деловой костюм и интеллигентный вид. Ну, а Кэш, как раз и получил образ "разгильдяя с полицейским жетоном".


Хорошо, что студия вслед за Кончаловским не выгнала и актера Савелия Краморова, который сыграл в "Танго и Кэша" небольшую роль.


Гонорар Сталлоне за фильм составила немалая для тех лет сумма в 15 000 000 долларов, а размер гонорара Рассела неизвестен, но лично я подозреваю, что денежка была заметно меньше чем у Слая...


Кроме смены режиссера, была и смена специалистов по монтажу, так что рокировка персонала можно сказать стала визитной карточкой фильма.


Из -за всех этих "игр с пленкой" выход фильма в кинопрокат пришлось перенести на неделю. Время переноса в принципе небольшая, можно сказать совсем минимальная, но осадочек остался у боссов студии понятное дело остался...


Сцены происходившие в тюрьме, снимались в самой настоящей американской тюрьме - Мэнсфилдской тюрьме. Спустя годы, в 1994 году, это заведение снова снимется в кино, в знаменитом кино - "Побег из Шоушенка". Ну, а сейчас эта тюрьма официально закрыта, причины лично я не знаю...


К слову. первоначально у фильма была совсем другое название - "Подстава" (The Set Up). Новое название было дано во время съемочного процесса.


"Тенго и Кэш" не особо удачно показал себя в родном прокате - зрители занесли в американские кассы чуть больше 63 000 000 долларов, при производственном бюджете в 55 000 000 долларов. Так же фильм был номинирован на две "Золотые малины" за "Худший сценарий" и "Худшую женскую роль второго плана"...


А вам понравился фильм "Танго и Кэш"?


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Метки: Танго и Кэш   актеры   боевик   кино   роль   съемка   фильм   
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1  комментарий
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Serg2001 13 минут назад
Не знаю почему, но мне этот фильм не то чтобы не понравился, но желания пересматривать его снова и снова как то же "Смертельное оружие" никогда не возникало.
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