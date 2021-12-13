"Танго и Кэш": как снимался этот известный боевик 1989 года





Итак, режиссерами проекта выступила творческая парочка - Андрей Кончаловский и Альберт Магноли. По очереди ;).Сценарий написал Рэнди Фельдман, имя которого не особо известно...





Интересный факт. Первоначально сценарий писался "с прицелом" на звездный дуэт актеров - Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне должны были сыграть главные роли. Студия была уверена, что если удастся свести на съёмочной площадке этих звезд жанра action (которые тем более конкурировали между собой в реальной жизни), то успех фильму будет обеспечен...





Но планы планами, а реальная жизнь это дело совсем другое. "Железный Арни" сначала проявил интерес к проекту, но в последний момент отказался от участия. Так что пришлось искать замену. Замена нашлась в лице другого известного (хотя конечно и не такого популярного как Арнольд) голливудского актера Курта Рассела. Рассел совсем недавно отказался от подобного роли - полицейского Мартина Риггса в знаменитом кинобоевике "Смертельное оружие". Увидев от какого популярного проекта он отказался, Курт решил взять реванш.





Так же на роль Кэша приглашался Патрик Суэйзи, но актер предпочел сняться в фильме "Придорожное заведение".