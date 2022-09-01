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Фотографии школьников с 30-х по 80-е годы

Фотографии школьников с 30-х по 80-е годы

Автор:
01 сентября 2022 17:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1 сентября   Прошлое   дети   интересное   история   фото   школа   
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Сегодня 1 сентября. Дети, вооружившись цветами, дружными рядами отправились в на праздничные линейки. А как выглядели школьники в СССР?
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Метки: 1 сентября   Прошлое   дети   интересное   история   фото   школа   
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