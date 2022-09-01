Фотографии школьников с 30-х по 80-е годы

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Сегодня 1 сентября. Дети, вооружившись цветами, дружными рядами отправились в на праздничные линейки. А как выглядели школьники в СССР?
Они выглядят так по-разному и в то же время одинаково. У ребят школьные годы - это первый опыт социализации, первой любви, дружбы "навсегда" и радость от узнавания мира.
Ну и, конечно, контрольные и строгие учителя!
Ну и, конечно, контрольные и строгие учителя!
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Метки: 1 сентября Прошлое дети интересное история фото школа
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