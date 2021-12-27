Курьера из Delivery Club сбила машина и протащила его по трассе

Если лет 15 назад вы бы захотели погонять на вело зимой - все решили бы, что увидели очередного городского сумасшедшего. Кто еще может мчаться в мороз по нечищенной дороге? Только дурачок….

А сейчас это чуть ли не норма, по крайней мере, для Москвы и Питера. Лихачи из Яндекса и DC гоняют по трассам, лихачат на тротуарах и создают массу проблем для водителей и пешеходов.

Один раз наблюдал, как такой «Шумахер» чуть не влетел в коляску с младенцем на тротуаре. Молодая мамаша тогда растерялась, а вот ее муж готов был порвать этого курьерчика. И только проходящие мимо сердобольные граждане смогли отбить лихача от разъяренного мужика. Иначе курьер был бы в нокауте.

Но и на проезжей части доставщики «исполняют» как надо. Например, вот случай, который произошел на улице Бабушкина. Курьер не справился с управлением своим «лайбодроном» и вписался во внедорожник. Тот сразу затормозил, но дорога была не сильно очищена, поэтому несколько метров он еще тащил парня под колесами.