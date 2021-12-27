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Курьера из Delivery Club сбила машина и протащила его по трассе

Курьера из Delivery Club сбила машина и протащила его по трассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: внедорожник   дорога   доставщик   дтп   курьер   машина   трасса   
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Водитель не смог резко затормозить на заснеженной дороге и чуть не намотал доставщика на колесо.

Если лет 15 назад вы бы захотели погонять на вело зимой - все решили бы, что увидели очередного городского сумасшедшего. Кто еще может мчаться в мороз по нечищенной дороге? Только дурачок….

А сейчас это чуть ли не норма, по крайней мере, для Москвы и Питера. Лихачи из Яндекса и DC гоняют по трассам, лихачат на тротуарах и создают массу проблем для водителей и пешеходов.

Один раз наблюдал, как такой «Шумахер» чуть не влетел в коляску с младенцем на тротуаре. Молодая мамаша тогда растерялась, а вот ее муж готов был порвать этого курьерчика. И только проходящие мимо сердобольные граждане смогли отбить лихача от разъяренного мужика. Иначе курьер был бы в нокауте.

Но и на проезжей части доставщики «исполняют» как надо. Например, вот случай, который произошел на улице Бабушкина. Курьер не справился с управлением своим «лайбодроном» и вписался во внедорожник. Тот сразу затормозил, но дорога была не сильно очищена, поэтому несколько метров он еще тащил парня под колесами.

Сотрудники разберутся, кто виноват в этом ДТП. Но думаю, что все-таки курьер.

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Метки: внедорожник   дорога   доставщик   дтп   курьер   машина   трасса   
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16  комментариев
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23k
Сибиряк Час назад
Они вообще идиоты без инстинкта самосохранения. Ездят как хотят. Только вчера чуть одного не переехал.
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27k
Jackson-Motor 2 минуты назад
Помогайстер в дубленке нравится: человека сбили машиной, протащили по дороге, возможны травмы позвоночника, а он тело крутит туда- сюда по спине хлопает. Супер!
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3k
Outcast 46 минут назад
Это ИП у которого договор подряда с оной организацией поэтому больничный ему никто оплачивать не будет а за потерянный заказ ещё оштрафуют.
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200
Трям Час назад
Эти косоглазые уже всех задолбали!
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15k
Мария Коненкова Час назад
Кто как ехал и как тормозил, на видео нет. Как правило, я встаю на сторону пешехода или автомобилиста, но здесь принципиально иной случай. Курьеры Деливери на велосипедах реально задолбали. Нарушают все мыслимые и немыслимые правила. Этот наверняка просто начал пересекать проезжую часть не спешившись, в неположенном месте.
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11k
Александр Час назад
Водитель не смог затормозить и дальше пошло про лихачей на великах.
Л, логика.
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5k
Максим 2 часа назад
Полиция закрывает глаза на нарушения велосипедистов. И это глупо.
Я конечно же понимаю, что куда проще штрафовать автомобилиста, куда он спрячется? Номера видны, у самого есть права- явное средство давление на него же.
А велосипедист? Его еще поймать нужно! Итог? Они носятся по тротуарам (ага, всем меньше 14 лет!), пересекают пешеходные переходы не сбавляя скорости и не смотря оп сторонам. Летают аки птицы. И это при том, что ПДД распространяется и на них.
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6k
Гавал 2 часа назад
Ну хорошо бы они еще ездили аккуратно, близко по правилам в 1 метре от обочины. Они же ведут себя одинаково, что на проезжей части, что на тротуарах. А ведь их виражи просто непредсказуемы, не говоря уже о том, что по снегу такая техника вообще ездить не в состоянии.
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26k
Vazari 2 часа назад
Конечно, доставка нужна и помогает, особенно в пандемию, но правила соблюдать все равно надо. Эти курьеры, особенно на электротранспорте, носятся, как отморозки, быстро, бесшумно, на переходах не спешиваются, ездят против движения по односторонним улицам. Вот и закономерный результат.
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