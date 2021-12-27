Курьера из Delivery Club сбила машина и протащила его по трассе

Водитель не смог резко затормозить на заснеженной дороге и чуть не намотал доставщика на колесо.
Если лет 15 назад вы бы захотели погонять на вело зимой - все решили бы, что увидели очередного городского сумасшедшего. Кто еще может мчаться в мороз по нечищенной дороге? Только дурачок….
А сейчас это чуть ли не норма, по крайней мере, для Москвы и Питера. Лихачи из Яндекса и DC гоняют по трассам, лихачат на тротуарах и создают массу проблем для водителей и пешеходов.
Один раз наблюдал, как такой «Шумахер» чуть не влетел в коляску с младенцем на тротуаре. Молодая мамаша тогда растерялась, а вот ее муж готов был порвать этого курьерчика. И только проходящие мимо сердобольные граждане смогли отбить лихача от разъяренного мужика. Иначе курьер был бы в нокауте.
Но и на проезжей части доставщики «исполняют» как надо. Например, вот случай, который произошел на улице Бабушкина. Курьер не справился с управлением своим «лайбодроном» и вписался во внедорожник. Тот сразу затормозил, но дорога была не сильно очищена, поэтому несколько метров он еще тащил парня под колесами.
Сотрудники разберутся, кто виноват в этом ДТП. Но думаю, что все-таки курьер.
Источник:
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Л, логика.
Потом покажите нам свою Л-логику. И З- тупость.
ХЗ как ты там рассмотрел, кто где ехал.
Если авто стоит в среднем ряду, это еще не значит, что в момент аварии оно там ехало.
В предыдущей теме там два джипа, один на рельсах, второй в ограде, получается что они там и ехали?
Автомобиль стоит ровно? Ровно. Велосипед лежит ровно под автомобилем? Точно. Можем сделать вывод, что автомобиль не перестраивался? Тем более перед пешеходным переходом перестроения запрещены.
Далее. Справа автомобиль едет без помех? Едет.
А теперь раз выяснили с моим комментарием, Вы проясните свой. Или еще пофантазируете?
Перед пешеходным переходом он должен снизить скорость, чего он не сделал, вот и результат.
Велосипедист мог переходить дорогу по зебре, а тот его сбил, тем более видно, что велосипед поперёк машины. Был бы удар сзади, велосипедиста откинуло бы вперёд, а так его на бок завалило.
Вывод один, водятел не соблюдал скоростной режим, вот и не смог остановиться.
https://moslenta.ru/news/rossiyan-vozmutil-sbityi-na-ulicakh-moskvy-kurer-na-velosipede-26-12-2021.htmhttps://moslenta.ru/news/rossiyan-vozmutil-sbityi-na-ulicakh-moskvy-kurer-na-velosipede-26-12-2021.htm
Почитайте, свидетели говорят о том, что курьер проезжал проезжую часть в неположенном месте.
Я конечно же понимаю, что куда проще штрафовать автомобилиста, куда он спрячется? Номера видны, у самого есть права- явное средство давление на него же.
А велосипедист? Его еще поймать нужно! Итог? Они носятся по тротуарам (ага, всем меньше 14 лет!), пересекают пешеходные переходы не сбавляя скорости и не смотря оп сторонам. Летают аки птицы. И это при том, что ПДД распространяется и на них.
просто заметны те кто нарушает.