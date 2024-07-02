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Разрушенные и забытые шедевры архитектуры: 35 интересных зданий, потерянных во времени

Разрушенные и забытые шедевры архитектуры: 35 интересных зданий, потерянных во времени

Автор:
02 июля 2024 14:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Фотографии   архитектура   былое   интересно   история   старые здания   фото   фотофакты   
2280
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Группа "Потерянная архитектура" в социальной сети reddit объединяет любителей когда-то славных, а теперь разрушенных и почти забытых архитектурных шедевров. Некоторые из них особенно впечатляют.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   архитектура   былое   интересно   история   старые здания   фото   фотофакты   
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11  комментариев
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892k
А.Берестенко 2 часа назад
1960-1994гг.
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Kucher 6 минут назад
Почему не написано, что талибы запрещены в Российской Федерации?
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Ashabad 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Ivan Час назад
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9k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Зачем интересно азеры уничтожали надгробья ? ладно в средние века, но сейчас..
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2k
Карл Карл 2 часа назад
Комментарий к фото
тут байт на комментарии
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Отель на соляных озерах Юты. Построен в 1990 г., разрушен пожаром в 1925 г."
Ух ты, он ещё и во времени против шерсти двигался! Действительно уникальное здание, жалко))
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1326 постов (1255 в горячем)

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