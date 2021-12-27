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Почему вы продолжаете называть белый цвет белым?

Почему вы продолжаете называть белый цвет белым? (1 фото)

Автор:
27 декабря 2021 10:32
Метки: Юмор   воз   полезный юмор   рассказ   
1008
1

- А как надо называть белый цвет?
- Зелёным, конечно.
- Как это? Почему?
- Вы разве не знаете? Еще вчера Всемирная Организация Цветообозначения порекомендовала называть белый цвет зелёным.

- А зеленый тогда как теперь называть?
- Идут консультации. Надо подождать.
- Но ведь это идиотизм.
- Нет. В ВОЦ сидят специалисты. Они лучше знают как называть цвета.
- Но ведь белый цвет не перестанет быть белым, если кто-то решит его называть по другому.
- Конечно, перестанет. Поначалу будет не удобно, но потом все привыкнут.
- Да зачем это надо?
- Там лучше знают. Они специалисты.
- И что? Теперь вместо фразы «во всём белом свете» надо будет говорить ‌«во всём зеленом свете»? «Черным по зеленому написано»? Да как вы себе это представляете?
- Думаю, это решается очень просто. Эти фразы запретят и за их использование будут штрафовать.
- Штрафовать?
- Конечно. Как вас упёртых еще образумить то? Ведь, если неправильно называть цвета, представляете какой бардак начнётся?
- А может быть просто оставить всё как было?
- Да вы что? Да вы кто? Вы специалист цветолог? Что вы в этом понимаете?
- А что, для того чтобы называть вещи своими именами надо быть специалистом?
- Конечно.
- Ошибаетесь. Вот вы, например, идиот... и чтобы это понять мне не нужно мнение специалиста.
- Да вы... да вы... вы антицветист.
- Опа...


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Метки: Юмор   воз   полезный юмор   рассказ   
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1k
сеньор Леонсио Час назад
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Past 21 минуту назад
Всегда интересовал такой вопрос, ведь каждый человек в принципе индивидуален. Так вот очень вероятно, что для меня цвет зеленый, который видит другой человек, может условно стать красным. Но нас просто научили с детства, что это цвет зеленый. Я не про дальтонизм, а именно про мировоззрение.
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827
vijilante Час назад
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20k
Юрий 2 часа назад
"Он приказал своим министрам произвести реформу словаря.
Нужно изменить значение всех слов, пояснил он. Например, слово «пират» будет означать честный, порядочный человек.
После реформы словаря был издан закон, который делал ложь обязательной для всех. И тут началась полная неразбериха.
На первых порах люди очень часто ошибались. Например, хлеб шли покупать в булочную, забывая, что там теперь продавались карандаши и тетради, а хлеб следовало покупать в магазине письменных принадлежностей. Или же шли погулять в городской парк, смотрели на цветы и вздыхали:
Какие чудесные розы!
Немедленно из-за куста выскакивал стражник короля Джакомона, держа наготове наручники.
Ну и молодец, право, молодец! А вам известно, что вы нарушили закон? Как вам в голову взбрело называть розой морковь?"
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11k
Kucher 2 часа назад
3,14доров называют - лица нетрадиционной сексуальной ориентации.
Инвалидов называют - лица с ограниченными способностями.
А когда много лиц нетрадиционной сексуальной ориентации с ограниченными возможностями собраны в одном месте - сборная России по футболу.
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103
Viktor Rus 2 часа назад
За реальный взгляд на происходящее и дядя Миша, Задорнов, позитивно оценил
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3k
RomaXz 2 часа назад
Всегда было интересно, что курит автор
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20k
kamanch 2 часа назад
Чувства верующих уже оскорблены?
СК начал проверку по данному делу?
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163
!ГЕНнадий 2 часа назад
Вообще, Я - белый. и не согласен считаться зелёным, тем-более, что я себя самоидентифицирую фиолетовым....
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