Почему вы продолжаете называть белый цвет белым?

- А зеленый тогда как теперь называть?

- Идут консультации. Надо подождать.

- Но ведь это идиотизм.

- Нет. В ВОЦ сидят специалисты. Они лучше знают как называть цвета.

- Но ведь белый цвет не перестанет быть белым, если кто-то решит его называть по другому.

- Конечно, перестанет. Поначалу будет не удобно, но потом все привыкнут.

- Да зачем это надо?

- Там лучше знают. Они специалисты.

- И что? Теперь вместо фразы «во всём белом свете» надо будет говорить ‌«во всём зеленом свете»? «Черным по зеленому написано»? Да как вы себе это представляете?

- Думаю, это решается очень просто. Эти фразы запретят и за их использование будут штрафовать.

- Штрафовать?

- Конечно. Как вас упёртых еще образумить то? Ведь, если неправильно называть цвета, представляете какой бардак начнётся?

- А может быть просто оставить всё как было?

- Да вы что? Да вы кто? Вы специалист цветолог? Что вы в этом понимаете?

- А что, для того чтобы называть вещи своими именами надо быть специалистом?

- Конечно.

- Ошибаетесь. Вот вы, например, идиот... и чтобы это понять мне не нужно мнение специалиста.

- Да вы... да вы... вы антицветист.

- Опа...