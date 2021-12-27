Почему вы продолжаете называть белый цвет белым?

- А как надо называть белый цвет?
- Зелёным, конечно.
- Как это? Почему?
- Вы разве не знаете? Еще вчера Всемирная Организация Цветообозначения порекомендовала называть белый цвет зелёным.
- А зеленый тогда как теперь называть?
- Идут консультации. Надо подождать.
- Но ведь это идиотизм.
- Нет. В ВОЦ сидят специалисты. Они лучше знают как называть цвета.
- Но ведь белый цвет не перестанет быть белым, если кто-то решит его называть по другому.
- Конечно, перестанет. Поначалу будет не удобно, но потом все привыкнут.
- Да зачем это надо?
- Там лучше знают. Они специалисты.
- И что? Теперь вместо фразы «во всём белом свете» надо будет говорить «во всём зеленом свете»? «Черным по зеленому написано»? Да как вы себе это представляете?
- Думаю, это решается очень просто. Эти фразы запретят и за их использование будут штрафовать.
- Штрафовать?
- Конечно. Как вас упёртых еще образумить то? Ведь, если неправильно называть цвета, представляете какой бардак начнётся?
- А может быть просто оставить всё как было?
- Да вы что? Да вы кто? Вы специалист цветолог? Что вы в этом понимаете?
- А что, для того чтобы называть вещи своими именами надо быть специалистом?
- Конечно.
- Ошибаетесь. Вот вы, например, идиот... и чтобы это понять мне не нужно мнение специалиста.
- Да вы... да вы... вы антицветист.
- Опа...
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Нужно изменить значение всех слов, пояснил он. Например, слово «пират» будет означать честный, порядочный человек.
После реформы словаря был издан закон, который делал ложь обязательной для всех. И тут началась полная неразбериха.
На первых порах люди очень часто ошибались. Например, хлеб шли покупать в булочную, забывая, что там теперь продавались карандаши и тетради, а хлеб следовало покупать в магазине письменных принадлежностей. Или же шли погулять в городской парк, смотрели на цветы и вздыхали:
Какие чудесные розы!
Немедленно из-за куста выскакивал стражник короля Джакомона, держа наготове наручники.
Ну и молодец, право, молодец! А вам известно, что вы нарушили закон? Как вам в голову взбрело называть розой морковь?"
Инвалидов называют - лица с ограниченными способностями.
А когда много лиц нетрадиционной сексуальной ориентации с ограниченными возможностями собраны в одном месте - сборная России по футболу.
Он просто сам по себе такой.
СК начал проверку по данному делу?
Американский анекдот.
Водитель городского автобуса замечает в зеркало заднего вида, что в салоне идет потасовка [мав]ров с белыми. Он останавливает автобус, открывает двери и показывая свой дробовик, предлагает всем выйти из автобуса и построиться вдоль него. когда пассажиры построились он спрашивает: Какого вы тут свалку устроили? [мав]ры начинают жаловаться, что белые не пускают их на передние сидения. Водитель говорит: Я -дальтоник, мне вообще по[хрен]у ваши цвета, вы для меня все зеленые. А теперь зашли в автобус и тихо расселись. Светло-зеленые впереди, Темно-зеленые -сзади.