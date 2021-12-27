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Шварценеггер подарил на Рождество 25 домиков бездомным ветеранам

Шварценеггер подарил на Рождество 25 домиков бездомным ветеранам (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 09:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   бездомный   в мире   ветераны   добро   люди   поступок   
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Даже в самой богатой стране мира все больше людей теряют крышу над головой. И в такой ситуации даже крошечные домики — настоящее спасение. Арнольд Шварценеггер подарил 25 единиц такого жилья ветеранам.


Если говорить открыто, то ситуация с жильем в США хуже, чем плачевная. После двух ковидных лет резко выросло число тех, кто потерял работу или нормальный заработок. На еду и одежду еще хватает, а на аренду хотя бы комнатушки уже нет. Свое жилье и раньше было для многих пределом мечтаний, а теперь это недостижимо вообще.


Типичная картина на улицах


Что касается военных ветеранов, то хорошо лишь тем, кто дослужился до высоких чинов. О рядовых солдат там уже много лет вытирают ноги, и многие после демобилизации с кучей болячек и психологических проблем, не говоря уже про экономические, не доживают и до 40 лет. Живут при этом на улице.


Поэтому даже такой крохотный, но домик — счастье


Внутри спальное место и минимум удобств, но есть отопление, кондиционер и электричество. Плюс статус жилья, так просто не выселить и не снести. Все оформлено официально, Шварценеггер заплатил из своего кармана $250 000 за этот подарок. Куплено 25 домиков — немного, но лучше, чем ничего.



Как сказал сам Арнольд, какой бы ни была Америка страной сейчас, но лично ему она дала все — карьеру, семью, богатство и славу. Так что отблагодарить американских ветеранов для него честь.


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Метки: Арнольд Шварценеггер   бездомный   в мире   ветераны   добро   люди   поступок   
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5  комментариев
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
ветераны войн с кем ? это так чтоб проникнуться к их страданиям и пожалеть -
разрушено более 50 стран
Сирия -465 тысяч
Ирак Иран - более миллиона мирных жителей не считая нескольких сотен тысяч военных
не говоря уже о Югославии Афганистане и еще трех или четырех десятков стран которые даже не граничат с США чтобы угрожать ему , так что эти "ветераны" это просто отработанные боевики преступной группировки . в 90-ые тоже "быков" и "торпед" не считали . сдох Максим ну и хер с ним.
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52
Ильдар Хуснутдинов 10 минут назад
я так понимаю вместо палаток и спального мешка
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2k
Sergius SPb 42 минуты назад
- У Америки имидж. Свободная страна, страна возможностей.... Поэтому туда прут.
Там денег до хуа.
- Чего не говорят. Таких как ты там до хуа и конкуренции до хуа.
Америка это кап.страна. Поэтому ты интересен когда приносишь деньги а не сосешь их.
Америка никогда не была страной с сильной социальной составляющей.
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218
Аня 2 часа назад
Это получается примерно 750000 рублей за одну будку. У нас шикарные строительные бытовки 6х2.5 со спальными местами, с кухней, с туалетом и душем можно приобрести в два раза дешевле
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