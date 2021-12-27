Шварценеггер подарил на Рождество 25 домиков бездомным ветеранам

Даже в самой богатой стране мира все больше людей теряют крышу над головой. И в такой ситуации даже крошечные домики — настоящее спасение. Арнольд Шварценеггер подарил 25 единиц такого жилья ветеранам.
Если говорить открыто, то ситуация с жильем в США хуже, чем плачевная. После двух ковидных лет резко выросло число тех, кто потерял работу или нормальный заработок. На еду и одежду еще хватает, а на аренду хотя бы комнатушки уже нет. Свое жилье и раньше было для многих пределом мечтаний, а теперь это недостижимо вообще.
Типичная картина на улицах
Что касается военных ветеранов, то хорошо лишь тем, кто дослужился до высоких чинов. О рядовых солдат там уже много лет вытирают ноги, и многие после демобилизации с кучей болячек и психологических проблем, не говоря уже про экономические, не доживают и до 40 лет. Живут при этом на улице.
Поэтому даже такой крохотный, но домик — счастье
Внутри спальное место и минимум удобств, но есть отопление, кондиционер и электричество. Плюс статус жилья, так просто не выселить и не снести. Все оформлено официально, Шварценеггер заплатил из своего кармана $250 000 за этот подарок. Куплено 25 домиков — немного, но лучше, чем ничего.
Как сказал сам Арнольд, какой бы ни была Америка страной сейчас, но лично ему она дала все — карьеру, семью, богатство и славу. Так что отблагодарить американских ветеранов для него честь.
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разрушено более 50 стран
Сирия -465 тысяч
Ирак Иран - более миллиона мирных жителей не считая нескольких сотен тысяч военных
не говоря уже о Югославии Афганистане и еще трех или четырех десятков стран которые даже не граничат с США чтобы угрожать ему , так что эти "ветераны" это просто отработанные боевики преступной группировки . в 90-ые тоже "быков" и "торпед" не считали . сдох Максим ну и хер с ним.
Там денег до хуа.
- Чего не говорят. Таких как ты там до хуа и конкуренции до хуа.
Америка это кап.страна. Поэтому ты интересен когда приносишь деньги а не сосешь их.
Америка никогда не была страной с сильной социальной составляющей.