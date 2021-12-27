Шварценеггер подарил на Рождество 25 домиков бездомным ветеранам

Если говорить открыто, то ситуация с жильем в США хуже, чем плачевная. После двух ковидных лет резко выросло число тех, кто потерял работу или нормальный заработок. На еду и одежду еще хватает, а на аренду хотя бы комнатушки уже нет. Свое жилье и раньше было для многих пределом мечтаний, а теперь это недостижимо вообще.





Типичная картина на улицах