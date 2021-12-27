Служители монастыря во Владимирской области оставили осла Моисея умирать на морозе.
Вблизи деревни Мишино Владимирской области проезжавшие автолюбители наткнулись на лежащего в сугробе осла. Зрелище для местности удивительное. Пока искали как ему помочь, кто-то привёз сена, с которым во рту ослик замёрз насмерть.
Оказалось, что животного звали Моисеем, и всю свою жизнь он прожил на территории Спасо-Преображенского монастыря. Недавно ослик заболел, пользователи соцсетей нашли деньги и сделали ему операцию. Но, видимо, боли не прекратились. Начальство православного храма просто выбросило животное на 25-ти градусный мороз, заявив, что ослик старый и на всё воля Божья.
Воля-то Божья, но и Бог всё видит.
Ну что я могу сказать. Скоты. Пожалели пары тысяч на ветеринара, чтобы его в тепле усыпить, если животное и впрямь было так больно...
Просто слов нет.
Насколько я понимаю, это Муромский Спасо-Преображенский мужской монастырь.
P.S. Но в Муромской епархии в ответ лишь пристыдили людей, которые сфотографировали и рассказали о нём: «Лучше бы люди в храм шли, а то получается, что об умерших животных переживают больше, чем о том, что пост идёт Рождественский»
А нет ли здесь оскорбления чувств верующих?
Источник:
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