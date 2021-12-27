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Воля-то Божья, но и Бог всё видит

Воля-то Божья, но и Бог всё видит (4 фото)

Автор:
27 декабря 2021 04:01
Метки: моисей   осел   смерть   
409
4

Служители монастыря во Владимирской области оставили осла Моисея умирать на морозе.

Вблизи деревни Мишино Владимирской области проезжавшие автолюбители наткнулись на лежащего в сугробе осла. Зрелище для местности удивительное. Пока искали как ему помочь, кто-то привёз сена, с которым во рту ослик замёрз насмерть.

Оказалось, что животного звали Моисеем, и всю свою жизнь он прожил на территории Спасо-Преображенского монастыря. Недавно ослик заболел, пользователи соцсетей нашли деньги и сделали ему операцию. Но, видимо, боли не прекратились. Начальство православного храма просто выбросило животное на 25-ти градусный мороз, заявив, что ослик старый и на всё воля Божья.
Воля-то Божья, но и Бог всё видит.

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Ну что я могу сказать. Скоты. Пожалели пары тысяч на ветеринара, чтобы его в тепле усыпить, если животное и впрямь было так больно...

Просто слов нет.

Насколько я понимаю, это Муромский Спасо-Преображенский мужской монастырь.

P.S. Но в Муромской епархии в ответ лишь пристыдили людей, которые сфотографировали и рассказали о нём: «Лучше бы люди в храм шли, а то получается, что об умерших животных переживают больше, чем о том, что пост идёт Рождественский»

А нет ли здесь оскорбления чувств верующих?

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Метки: моисей   осел   смерть   
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5  комментариев
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6k
Pashuta 2 часа назад
Да этим га.н.донам 245 УК РФ впаять надо, что бы сильно не наглели уже...
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The Dude Полчаса назад
Церковь, которая несёт свет
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a_komolow Полчаса назад
Вот и вся суть религии! Думают только о своём кармане и пузе!
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Eugene 38 минут назад
А за издевательство над животными можно их привлечь? А! Забыл, Россия же.
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450
Вадим В. Новоженов 42 минуты назад
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