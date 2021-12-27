Оказалось, что животного звали Моисеем, и всю свою жизнь он прожил на территории Спасо-Преображенского монастыря. Недавно ослик заболел, пользователи соцсетей нашли деньги и сделали ему операцию. Но, видимо, боли не прекратились. Начальство православного храма просто выбросило животное на 25-ти градусный мороз, заявив, что ослик старый и на всё воля Божья.

Воля-то Божья, но и Бог всё видит.