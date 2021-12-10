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Сколько стоит смерть от патриотов на БТРе?

Сколько стоит смерть от патриотов на БТРе? (9 фото)

Автор:
10 декабря 2021 15:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Красная Звезда   бтр   новость   патриотическая организация   реконструкторы   смерть   
1883
9

Много ли людей в мирное время погибало под колесами военной бронетехники? Сразу и не вспомнить. Но это ощущение обманчиво, потому что такой трагический инцидент был совсем недавно.

Год назад под колесами БТРа погиб Андрей Кожевин, который был гостем коммерческого военного шоу, устроенного на полигоне у Гатчинского шоссе под Петербургом.

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Организаторами этого "Спецназ шоу" были основатель и участники военно-патриотической организации "Красная звезда".

Выяснилось, что инициаторами этой милитаристской вечеринки стала супруга бизнесмена Михаила Скорова. Заказать себе на день рождения этот аттракцион стоит 250 тысяч рублей.


Один из элементов шоу заключался в том, что БТР должен был переехать некоторых людей.


Естественно, убийство не входило в планы шоу. Из-за того, что водитель бронемашины начал ход раньше срока, колеса БТРа наехали на голову Андрею Кожевину, который является сводным братом бизнесмена.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, председателю патриотической организации Александру Торопову предъявлен иск в 500 миллионов рублей. Он был за рулем БТРа. Соответчиком по делу также является глава "Красной звезды" Павел Бараненко.

Примечательно, что сразу после инцидента организация "Красная звезда" сменила вывеску над полигоном.

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Метки: Ynews   Красная Звезда   бтр   новость   патриотическая организация   реконструкторы   смерть   
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11k
Александр 2 часа назад
Причём тут патриоты?
Обычный несчастный случай. Если легковушка на голову наедет, голове не поздоровится.
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
Сдуру не только это можно "переехать "
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476
Максим Максимов 44 минуты назад
просто "богатеньким буратинкам" захотелось экстрима. Ну не хватает экстрима и адреналина в жизни - велкам на Донбасс добровольцем.
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14k
Сергей 2 часа назад
Не текст, а сумбур.
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3k
Mowgley 2 часа назад
"Выяснилось, что инициаторами этой милитаристской вечеринки стала супруга бизнесмена Михаила Скорова. Заказать себе на день рождения стоит 250 тысяч рублей."
===============
Автор, уточни - кого заказать?
===============
"Естественно, убийство не было входило в планы шоу."
===============
"председателю патриотической организации Александр Торопов предъявлен иск в 500 миллионов рублей, который был за рулем БТРа"
===============
"Одним из элементов шоу заключался в том"
===============
"колеса БТРа наехал на голову Андрею Кожевину, который является сводным братом бизнесмена"

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