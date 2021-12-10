Сколько стоит смерть от патриотов на БТРе?

Один из элементов шоу заключался в том, что БТР должен был переехать некоторых людей.





Естественно, убийство не входило в планы шоу. Из-за того, что водитель бронемашины начал ход раньше срока, колеса БТРа наехали на голову Андрею Кожевину, который является сводным братом бизнесмена.