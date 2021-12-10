Сколько стоит смерть от патриотов на БТРе?

Много ли людей в мирное время погибало под колесами военной бронетехники? Сразу и не вспомнить. Но это ощущение обманчиво, потому что такой трагический инцидент был совсем недавно.
Год назад под колесами БТРа погиб Андрей Кожевин, который был гостем коммерческого военного шоу, устроенного на полигоне у Гатчинского шоссе под Петербургом.
Организаторами этого "Спецназ шоу" были основатель и участники военно-патриотической организации "Красная звезда".
Выяснилось, что инициаторами этой милитаристской вечеринки стала супруга бизнесмена Михаила Скорова. Заказать себе на день рождения этот аттракцион стоит 250 тысяч рублей.
Один из элементов шоу заключался в том, что БТР должен был переехать некоторых людей.
Естественно, убийство не входило в планы шоу. Из-за того, что водитель бронемашины начал ход раньше срока, колеса БТРа наехали на голову Андрею Кожевину, который является сводным братом бизнесмена.
За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, председателю патриотической организации Александру Торопову предъявлен иск в 500 миллионов рублей. Он был за рулем БТРа. Соответчиком по делу также является глава "Красной звезды" Павел Бараненко.
Примечательно, что сразу после инцидента организация "Красная звезда" сменила вывеску над полигоном.
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Обычный несчастный случай. Если легковушка на голову наедет, голове не поздоровится.
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Автор, уточни - кого заказать?
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"Естественно, убийство не было входило в планы шоу."
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"председателю патриотической организации Александр Торопов предъявлен иск в 500 миллионов рублей, который был за рулем БТРа"
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"Одним из элементов шоу заключался в том"
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"колеса БТРа наехал на голову Андрею Кожевину, который является сводным братом бизнесмена"