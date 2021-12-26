Суперкрейсеры Сталина. История крупнейших в мире тяжёлых крейсеров проекта «Сталинград»

К концу Великой Отечественной войны советский флот находился, мягко говоря, в изношенном состоянии. Корабли, прошедшие через тяжёлые бои, требовали дорогостоящего ремонта и модернизации. Однако стоимость этих работ была соизмерима с расходами на постройку новых кораблей.
В связи с этим было решено начать разработку новых тяжёлых крейсеров (ТКР), которые должны были стать крупнейшими и сильнейшими в мире. Первыми такими кораблями могли стать крейсеры проекта «Кронштадт». Но после окончания боевых действий они были признаны устаревшими. Их развитием стали ТКР проекта «Сталинград», при разработке которых использовался опыт прошедшей войны.
Первый проект
История проекта 82 «Сталинград» началась ещё до Великой Отечественной войны. В 1940 году Советский Союз приобрёл недостроенный немецкий тяжёлый крейсер «Лютцов» (Lützow) типа «Адмирал Хиппер» (Admiral Hipper), который был назван «проектом 83». В оригинале проект «Сталинград» являлся лишь слегка изменённым «Лютцовым», но из-за начала войны разработку и дальнейшее строительство новых тяжёлых крейсеров пришлось остановить.
В 1944 году адмирал Николай Герасимович Кузнецов подписал новое тактико-техническое задание для «проекта 82». Предполагалось вооружить перспективные крейсеры девятью орудиями калибра 220 мм. Однако в январе 1947 года Кузнецов был смещён с должности главнокомандующего ВМФ СССР. Его заменил Иван Степанович Юмашев, который на тот момент командовал Тихоокеанским флотом.
Тогда же состоялось совещание в Кремле. Иосиф Виссарионович Сталин, являвшийся большим любителем тяжёлых крейсеров, пожелал, чтобы
корабли имели на вооружении 305-мм орудия. С орудиями такого калибра новые ТКР могли уничтожить любой крейсер противника, оснащённый 203-мм и 152-мм артиллерией.
Было разработано три варианта проекта облика будущих ТКР. Первый предполагал 305-мм орудия и 200-мм бронепояс, защищавший жизненно важные отсеки от снарядов калибра 203 мм. Во втором варианте толщина броневого пояса уменьшалась до 150 мм, что, при тех же орудиях, увеличивало скорость и уменьшало водоизмещение. Третий эскизный проект предполагал вооружение крейсеров лишь 220-мм орудиями и в целом уступал другим вариантам как по огневой мощи, так и по живучести. Как отмечал адмирал И.С. Юмашев, «для такого большого корабля с сильной защитой калибр артиллерии 220 мм был, безусловно, мал».
«Летать, как ласточка»
На презентации Иосифа Виссарионовича заинтересовал первый эскиз. После утверждения проекта секретарь ЦК КПСС лично контролировал разработку и строительство. Это, с одной стороны, мешало конструкторам, так как пожелания Сталина воспринимались, как требования, и разработанные эскизы шли на доработку. С другой стороны, масштабные исследования на стадии разработки оптимальной конструкции отличались новизной, и полученные данные могли быть использованы при строительстве других кораблей.
Всего было заказано три корабля. Киль первого крейсера «Сталинград» был заложен в последний день 1951 года на Николаевском заводе. Предполагалось спустить корабль к 36-й годовщине «Красного Октября» — 7 ноября 1953 года.
Второй корабль серии, «Москва», был заложен в сентябре 1952 года, а закладка третьего крейсера, так и не получившего имени, состоялась месяц спустя. Сдача всех трёх кораблей намечалась на середину 50-х годов. Несмотря на контроль высшего руководства, к 1953 году техническая готовность кораблей оставалась неудовлетворительной: «Сталинград» был готов лишь на 18% вместо планируемых 43%.
В марте 1953 года Советский Союз потрясла новость: по радио было объявлено о смерти Сталина. Уже через полтора месяца министром транспортного и тяжёлого машиностроения был подписан приказ о прекращении строительства ТКР типа «Сталинград».
Корпус первого корабля серии всё же спустили на воду. Он использовался в качестве мишени для новых образцов оружия: крылатых ракет, авиационных бомб и торпед. Несмотря на множественные повреждения, полученные в ходе стрельб 1956-1957 гг., корпус оставался на плаву. Правда, в результате натурных испытаний стало понятно, что конструктивная защита не могла противостоять ракетному вооружению.
«Настоящий бандит»
Уже на стадии проектирования водоизмещение тяжёлых крейсеров типа «Сталинград» при длине корпуса 250 метров и ширине 31 метр превышало 40 000 тонн. Сам корпус делился на 23 водонепроницаемых отсека. Экипаж предполагался в количестве 1500 человек.
Как уже было упомянуто ранее, главный бронепояс, защищавший цитадель, в соответствии с первым доработанным эскизным вариантом имел толщину 180 мм. Горизонтальная защита представляла собой три бронированные палубы, общая толщина которых превышала 140 мм. Толщина брони башен главного калибра варьировалась от 125 мм (в крыше) до 750 мм (в задней стенке). Бронеплиты задней стенки башни играли роль противовеса, в лобовой же проекции толщина брони не превышала 240 мм. Инновационной для советского флота была защита днища: цитадель на всём протяжении защищали три слоя по 18-20 мм каждая.
«…Основная задача тяжёлого крейсера должна быть иной — борьба с лёгкими крейсерами противника. Надо увеличить его скорость до 35 узлов, чтобы он наводил панику на лёгкие крейсера противника, разгонял их и громил…»
— Сталин на совещании в кремлёвском кабинете в марте 1950 года
Энергетическая установка являлась самой мощной в мире: общая мощность 12 паровых котлов составляла колоссальные 280 000 лошадиных сил. Благодаря этому корабль водоизмещением 43 000 тонн в теории должен был развивать максимальную скорость в 34 узла. К примеру, во флоте США силовые установки подобной мощности появились лишь в 60-х годах XX века при строительстве тяжёлых авианосцев.
Главный калибр по предложению Сталина состоял из девяти 305-мм орудий в трёх трёхорудийных башенных установках СМ-31. Новые орудия имели невероятную дальность стрельбы — свыше 53 км. Снаряды весили 460 кг и, имея начальную скорость 950 м/с, могли пробить бронеплиту толщиной 300 мм на расстоянии 28 км. Тем не менее стоит отметить, что корабельные средства обнаружения и управления огнём тех времён не могли обеспечить прицельную стрельбу на столь большие дистанции. Поэтому предполагалось оснастить «Сталинград» вертолётами для корректировки огня за видимый горизонт.
Вспомогательная артиллерия представляла собой шесть 130-мм спаренных универсальных орудий в башнях, шесть 45-мм и десять 25-мм счетверённых зенитных установок. Некоторые варианты проекта «Сталинград» предусматривали возможность размещения первых советских баллистических ракет
Р-1, принятых на вооружение в 1950 году.
«Тяжёлый и неясный»
На основе тактико-технических характеристик можно сделать вывод, что советские ТКР могли на равных конкурировать с «большими крейсерами» США типа «Аляска» (Alaska), вступившими в строй в 1944 году. Однако стоит отметить, что тип «Аляска», по оценкам американских специалистов, не оправдал вложенных средств: корабли оказались слишком дорогими для крейсеров и слишком уязвимыми для совместных операций с линкорами. Вполне вероятно, что такая же оценка могла ожидать и «Сталинград».
Тактические идеи Сталина по применению тяжёлых крейсеров не являлись чем-то новым. Тем не менее адмирал Н.Г. Кузнецов, занимавшийся вопросами создания ТКР по проекту «Сталинград» с лета 1951 года, не видел перспектив будущего применения подобных гигантов. Советские тяжёлые крейсеры могли стать крупнейшими в мире, а флот получил бы мощный и хорошо сбалансированный корабль. Однако в реалиях 50-х годов и на фоне стремительного развития ракетного вооружения они, скорее всего, были бы обречены встать на консервацию, повторив судьбу американской «Аляски».
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
Авторский пост
- Интересные факты с просторов интернета
- Как сейчас выглядит дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени
- Когда начальник идиот: 14 неадекватных руководителей, которым хочется показать средний палец
- В глухой и безлюдной тайге на Севере нашли заброшенную зону - жутковатое местечко
- Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра?
Понравилось26
Например, "Лексингтон", американский ответ на японский "Конго"- год 1922, водоизмещение 45.т тонн, скорость 33 узла и главный калибр 8х406.