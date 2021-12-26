Суперкрейсеры Сталина. История крупнейших в мире тяжёлых крейсеров проекта «Сталинград»

В связи с этим было решено начать разработку новых тяжёлых крейсеров (ТКР), которые должны были стать крупнейшими и сильнейшими в мире. Первыми такими кораблями могли стать крейсеры проекта «Кронштадт». Но после окончания боевых действий они были признаны устаревшими. Их развитием стали ТКР проекта «Сталинград», при разработке которых использовался опыт прошедшей войны.



Первый проект

История проекта 82 «Сталинград» началась ещё до Великой Отечественной войны. В 1940 году Советский Союз приобрёл недостроенный немецкий тяжёлый крейсер «Лютцов» (Lützow) типа «Адмирал Хиппер» (Admiral Hipper), который был назван «проектом 83». В оригинале проект «Сталинград» являлся лишь слегка изменённым «Лютцовым», но из-за начала войны разработку и дальнейшее строительство новых тяжёлых крейсеров пришлось остановить.

В 1944 году адмирал Николай Герасимович Кузнецов подписал новое тактико-техническое задание для «проекта 82». Предполагалось вооружить перспективные крейсеры девятью орудиями калибра 220 мм. Однако в январе 1947 года Кузнецов был смещён с должности главнокомандующего ВМФ СССР. Его заменил Иван Степанович Юмашев, который на тот момент командовал Тихоокеанским флотом.

Тогда же состоялось совещание в Кремле. Иосиф Виссарионович Сталин, являвшийся большим любителем тяжёлых крейсеров, пожелал, чтобы

корабли имели на вооружении 305-мм орудия. С орудиями такого калибра новые ТКР могли уничтожить любой крейсер противника, оснащённый 203-мм и 152-мм артиллерией.

Было разработано три варианта проекта облика будущих ТКР. Первый предполагал 305-мм орудия и 200-мм бронепояс, защищавший жизненно важные отсеки от снарядов калибра 203 мм. Во втором варианте толщина броневого пояса уменьшалась до 150 мм, что, при тех же орудиях, увеличивало скорость и уменьшало водоизмещение. Третий эскизный проект предполагал вооружение крейсеров лишь 220-мм орудиями и в целом уступал другим вариантам как по огневой мощи, так и по живучести. Как отмечал адмирал И.С. Юмашев, «для такого большого корабля с сильной защитой калибр артиллерии 220 мм был, безусловно, мал».

«Летать, как ласточка»

На презентации Иосифа Виссарионовича заинтересовал первый эскиз. После утверждения проекта секретарь ЦК КПСС лично контролировал разработку и строительство. Это, с одной стороны, мешало конструкторам, так как пожелания Сталина воспринимались, как требования, и разработанные эскизы шли на доработку. С другой стороны, масштабные исследования на стадии разработки оптимальной конструкции отличались новизной, и полученные данные могли быть использованы при строительстве других кораблей.

Всего было заказано три корабля. Киль первого крейсера «Сталинград» был заложен в последний день 1951 года на Николаевском заводе. Предполагалось спустить корабль к 36-й годовщине «Красного Октября» — 7 ноября 1953 года.