30 уникальных и информативных карт, которые могут дополнить ваши знания о мире

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Хотя большинство из нас ежедневно использует Карты Google и GPS, настоящих поклонников картографии сегодня встретишь редко. Но они еще есть - например, в интернет-сообществе MapPorn. Вот некоторые из самых необычных, интригующих и информативных карт, которые переносят помогают взглянуть на существующую реальность с другой точки зрения.
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4. 15 октября 2019 г. - 1 ноября 2021 г.: домохозяйства в Индии, подключенные к водопроводной сети
7. Карта штатов США, в которых атеистам запрещено занимать государственные должности (обозначены зеленым цветом)
14. Страны Европы, в которых побег из тюрьмы не является преступлением и в случае поимки за него не добавляют срок
16. "Прекрасные" погодные зоны Америки, юмористическая карта
Зоны круглогодичной депрессии, пожаров, медведей, гор-убийц, кошмарных торнадо, заснеженных лунных пустошей, воздуха, сделанного из горячего супа, и ураганов. На любой вкус!
21. Карта Европы. Обозначен процент людей, которые считают, что культура их страны превосходит все прочие
22. Карта Европы. Правительственные запросы в Google с требованием удалить определенный контент
25. Карта мира. Продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком
Оттенки оранжевого - от нуля до 4 недель, темно-синий - 24 недели и более
29. Население Южной Азии больше, чем в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Океании вместе взятых
Источник: — переведено специально для fishki.net
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украина 41%??? со своей 140000летней историей???
Топографическая это вроде как несколько другое
Получается, Россия - единственная страна, не проводившая геноцид армян и не трогавшая диаспоры армян? Армяне живут в районе Сочи, я так понимаю.