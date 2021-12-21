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30 уникальных и информативных карт, которые могут дополнить ваши знания о мире

30 уникальных и информативных карт, которые могут дополнить ваши знания о мире (31 фото)

Автор:
21 декабря 2021 14:56
Сообщество : Факты
Метки: Топография   географические карты   интересные карты   карты   необычные карты   познавательно   страны мира   факты   
2689
31
Хотя большинство из нас ежедневно использует Карты Google и GPS, настоящих поклонников картографии сегодня встретишь редко. Но они еще есть - например, в интернет-сообществе MapPorn. Вот некоторые из самых необычных, интригующих и информативных карт, которые переносят помогают взглянуть на существующую реальность с другой точки зрения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Топография   географические карты   интересные карты   карты   необычные карты   познавательно   страны мира   факты   
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21  комментарий
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Бобры совершили прямо-таки прорывную экспансию. Того и гляди мир захватят.
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2
uid-fjzdr4kw 6 минут назад
Комментарий к фото
А Крым где???
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3k
Aristarx 15 минут назад
На 1000(?????) метров????????
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0
bazdirev.alexei 17 минут назад
Карта Европы. Обозначен процент людей, которые считают, что культура их страны превосходит все прочие
украина 41%??? со своей 140000летней историей???
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31k
Растрелли В.В. 21 минуту назад
Комментарий к фото
А 156 недель тоже входит в "24 недели и более" ?
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Растрелли В.В. 24 минуты назад
Комментарий к фото
А Крым куда потерялся?
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31k
Растрелли В.В. Полчаса назад
Комментарий к фото
Эта карта просто показывает, сколько про какую страну фейков публикует Google.
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6k
Александр Зотов 52 минуты назад
6. Топографическая карта РФ/Африки - это рельефная карта.
Топографическая это вроде как несколько другое
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1k
Anton Chigurh 57 минут назад
спасибо за пост!
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1k
andretry Час назад
Карта, изображающая геноцид армян, начатый 106 лет назад -
Получается, Россия - единственная страна, не проводившая геноцид армян и не трогавшая диаспоры армян? Армяне живут в районе Сочи, я так понимаю.
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Вот тут я бы сделал как в сша)
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5k
au3 Час назад
А чего это у пояса отважного слабоумия (эстония, латвия, литва, польша, уркаина) такая низкая самооценка?

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5k
au3 Час назад
Демократия и свобода слова и вероисповедания :)
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67k
Максим Час назад
Комментарий к фото
Глупые русские спасли этих неблагодарных свиней.. как и Болгар.. и зря!!!
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
а чего нет 50 недель и более, Россия там одна была бы?))
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