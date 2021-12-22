Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр

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Если сегодня мир увлечен защитой прав людей с любыми особенностями тела, то в XIX веке все обстояло совсем иначе. Физические уродства закрывали путь в приличное общество, оставляя лишь возможность карьеры в цирке уродцев. Миртл Корбин, которую пресса называла "сдвоенным монстром" - яркий тому пример.
Миртл Корбин родилась в Теннесси в 1868 году и прославилась, когда ей было всего 13 лет, став участницей популярного цирка уродцев. Миртл родилась с двумя ногами меньшего размера, которые свисали между ее обычными ногами. В прессе ее рекламировали как «четвероногую женщину», «мягкую по нраву, как летнее солнце, и счастливую, как длинный летний день». Миртл была настолько популярной, что другие цирки уродцев начали добавлять в труппу фальшивых четвероногих женщин. При этом Миртл жила обычной жизнью и могла делать все, что мог делать человек с двумя ногами. Лишние ноги ей ничем не мешали.
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Миртл могла двигать своими дополнительными ногами, но они были слишком слабы, чтобы нести какой-либо вес. Она приобретала для них отдельные ботинки и чулки - такого же цвета и фасона, что и обычные, но меньшего размера.
Когда Миртл было 19 лет, она вышла замуж за человека по имени Джеймс Клинтон Бикнелл. Через год Миртл забеременела и вскоре сильно заболела - с постоянной лихорадкой и рвотой. Когда для осмотра Миртл вызвали доктора, он обнаружил у нее два набора полностью функционирующих \ъполовых органов. Проведя несколько тестов, врачи обнаружили, что будущий плод находится в ее левой матке - факт, который удивил Миртл, которая рассказала врачам, что обычно использует правую сторону своего тела для полового акта.
Поскольку беременность негативно влияла на ее состоянии, врачи посоветовали ей прервать беременность для ее же безопасности. К счастью, Миртл полностью выздоровела и впоследствии родила от мужа в общей сложности пятерых детей без каких-либо осложнений.
Поскольку беременность негативно влияла на ее состоянии, врачи посоветовали ей прервать беременность для ее же безопасности. К счастью, Миртл полностью выздоровела и впоследствии родила от мужа в общей сложности пятерых детей без каких-либо осложнений.
В течение многих лет врачи не могли понять, чем был вызван физический дефект Миртл. В медицинских журналах врачи окрестили ее «двойным чудовищем». Врачи проанализировали условия ее рождения, чтобы попытаться выяснить, почему у Миртл были дополнительные ноги и полностью функционирующая дополнительная репродуктивная система. Единственное, что было ненормальным в рождении Миртл, - она изначально находилась в тазовом предлежании. Когда Миртл родилась, у нее уже было четыре здоровых брата, что доказывало, что ее аномалия не была генетической. В конце концов, врачи пришли к выводу, что этот дополнительный набор ног принадлежит недоразвившемуся близнецу Миртл. Эта редкая форма совместного развития известна как дипигус. Две дополнительные ноги должны были быть ногами ее близнеца, который полностью развился ниже талии внутриутробно. Именно это позволило Миртл иметь ниже пояса два разных тела.
Миртл скончалась 6 мая 1928 года в возрасте 59 лет.
Миртл скончалась 6 мая 1928 года в возрасте 59 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Миртл Корбин интересно история познавательно факты физическое уродство частная жизнь четвероногая женщина
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