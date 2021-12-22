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Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр

Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр (5 фото)

Автор:
22 декабря 2021 08:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: Миртл Корбин   интересно   история   познавательно   факты   физическое уродство   частная жизнь   четвероногая женщина   
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Если сегодня мир увлечен защитой прав людей с любыми особенностями тела, то в XIX веке все обстояло совсем иначе. Физические уродства закрывали путь в приличное общество, оставляя лишь возможность карьеры в цирке уродцев. Миртл Корбин, которую пресса называла "сдвоенным монстром" - яркий тому пример.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Миртл Корбин   интересно   история   познавательно   факты   физическое уродство   частная жизнь   четвероногая женщина   
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