Миртл Корбин, четвероногая женщина-монстр

В течение многих лет врачи не могли понять, чем был вызван физический дефект Миртл. В медицинских журналах врачи окрестили ее «двойным чудовищем». Врачи проанализировали условия ее рождения, чтобы попытаться выяснить, почему у Миртл были дополнительные ноги и полностью функционирующая дополнительная репродуктивная система. Единственное, что было ненормальным в рождении Миртл, - она изначально находилась в тазовом предлежании. Когда Миртл родилась, у нее уже было четыре здоровых брата, что доказывало, что ее аномалия не была генетической. В конце концов, врачи пришли к выводу, что этот дополнительный набор ног принадлежит недоразвившемуся близнецу Миртл. Эта редкая форма совместного развития известна как дипигус. Две дополнительные ноги должны были быть ногами ее близнеца, который полностью развился ниже талии внутриутробно. Именно это позволило Миртл иметь ниже пояса два разных тела.

Миртл скончалась 6 мая 1928 года в возрасте 59 лет.