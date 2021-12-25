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От Сталина до Путина: кто и сколько раз красовался на обложке TIME

От Сталина до Путина: кто и сколько раз красовался на обложке TIME (42 фото)

Автор:
25 декабря 2021 23:37
Метки: time   военначальники   журналы   исторические деятели   обложки   политики   художники   
628
42

Два дня назад Иосиф Сталин в честь своего дня рождения в очередной раз оказался в заголовках зарубежной прессы и на обложках журналов. Складывается впечатление, что за целый век они не устали разбирать все противоречия, сложившиеся советского вождя.

К слову, Сталин попадал обложку авторитетного TIME, оказавшись на ней не меньше 8 раз. Дважды лидер СССР признавался человеком года.  

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Немало на ней оказывались Михаил Горбачев и Никита Хрущев. Если первый, вероятно, за свою симпатию Западу, то второй за «Карибский кризис».

Следом к ним подобрался и Владимир Путин, которого четыре раза размещали на обложке и единожды признавали человеком года. К слову, единственный политик современной России, попавший в TIME.

Трижды на обложку попадал и Борис Ельцин, причём в обложках демонстрировалось всё отношение к российскому президенту. Ибо его изображения больше напоминал именно шуточные шаржи.

Но кто же ещё попадал на обложку журнала, существующего аж с 1923 года?  За всё время TIME украшали люди из разных стран мира.

Однако нам же интересно посмотреть, какие отечественные военные, художники и музыканты, а также политики, украшали обложку авторитетного журнала. А главное, сколько раз.


А кто, по вашему мнению, достоин попасть на главную страницу TIME?

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Метки: time   военначальники   журналы   исторические деятели   обложки   политики   художники   
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Ruk 49 минут назад
да на самом деле пофую кто там чего считает. я Тайм не выписываю , и более того - ни разу в руках не держал. все эти люди с обложки были в тот момент известны и на слуху. лично мне импонирует Гагарин
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