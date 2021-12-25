От Сталина до Путина: кто и сколько раз красовался на обложке TIME

Два дня назад Иосиф Сталин в честь своего дня рождения в очередной раз оказался в заголовках зарубежной прессы и на обложках журналов. Складывается впечатление, что за целый век они не устали разбирать все противоречия, сложившиеся советского вождя.
К слову, Сталин попадал обложку авторитетного TIME, оказавшись на ней не меньше 8 раз. Дважды лидер СССР признавался человеком года.
Немало на ней оказывались Михаил Горбачев и Никита Хрущев. Если первый, вероятно, за свою симпатию Западу, то второй за «Карибский кризис».
Следом к ним подобрался и Владимир Путин, которого четыре раза размещали на обложке и единожды признавали человеком года. К слову, единственный политик современной России, попавший в TIME.
Трижды на обложку попадал и Борис Ельцин, причём в обложках демонстрировалось всё отношение к российскому президенту. Ибо его изображения больше напоминал именно шуточные шаржи.
Но кто же ещё попадал на обложку журнала, существующего аж с 1923 года? За всё время TIME украшали люди из разных стран мира.
Однако нам же интересно посмотреть, какие отечественные военные, художники и музыканты, а также политики, украшали обложку авторитетного журнала. А главное, сколько раз.
А кто, по вашему мнению, достоин попасть на главную страницу TIME?
Источник:
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