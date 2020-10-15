Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали

На обложке модного журнала Trendi появился портрет 34-летней главы правительства Финляндии - Санны Марин. А на одной из внутренних страниц - вызвавшая ожесточенные дискуссии фотография: премьер-министр стоит у озера в темном пиджаке на голое тело и винтажном колье. Часть читателей возмутилась: для политика недопустимо сниматься в подобном наряде...
В инстаграм-аккаунте журнала под этой публикацией появились тысячи лайков. И десятки возмущенных комментариев: Санну Марин обвиняли в том, что она позорит страну на международной арене и даже обзывали "интернет-проституткой"...
Но очень многие поддержали премьер-министра. Ее соотечественницы начали размещать в Инстаграме собственные портреты в пиджаках и жакетах на голое тело, зачастую тоже с украшениями на шее. Таких фотографий с хештегом #imwithsanna («Я с Санной») быстро набралось больше тысячи.
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А как вам подобный флешмоб?
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Дебильные феминистки млядь.
Отвали, гомососятина. Я скотину не еьу
А остальные просто стадо
Сейчас мне поставят тут много дизлайков, напишут грубые ответы и комментарии, и это будет лишь подтверждением того, что я написал.