Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали

Но очень многие поддержали премьер-министра. Ее соотечественницы начали размещать в Инстаграме собственные портреты в пиджаках и жакетах на голое тело, зачастую тоже с украшениями на шее. Таких фотографий с хештегом #imwithsanna («Я с Санной») быстро набралось больше тысячи.