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Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали

Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали (22 фото)

Автор:
15 октября 2020 00:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: журнал   неприлично   обложка   премьер министр   санна марин   финляндия   флешмоб   
6320
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На обложке модного журнала Trendi появился портрет 34-летней главы правительства Финляндии - Санны Марин. А на одной из внутренних страниц - вызвавшая ожесточенные дискуссии фотография: премьер-министр стоит у озера в темном пиджаке на голое тело и винтажном колье. Часть читателей возмутилась: для политика недопустимо сниматься в подобном наряде...
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Метки: журнал   неприлично   обложка   премьер министр   санна марин   финляндия   флешмоб   
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49  комментариев
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18k
turyst 7 часов назад
Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали
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496
max 2 минуты назад
Этим сильным независимым владельцам сорока кошек, только дай повод показать мандятинку.
Дебильные феминистки млядь.
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3k
muha 16 минут назад
Наш ответ Чембирлену
Наш ответ Чембирлену
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 17 минут назад
Эх, кого бы поддержать, лишь бы сиськи показать!
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−14
Князь Курбский 21 минуту назад
winergy2012
Отвали, гомососятина. Я скотину не еьу
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713
Василий Кортнев Полчаса назад
это офисный планктон такой или финки в целом не фонтан?
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3k
КремлеКот Полчаса назад
Мужик молодца ! Потроллил дурочек.
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199
Иван 40 минут назад
Блин, как это развидеть?! Специально чтоли самых страшных навыбирали.. еще и мужика впихнули!
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4k
Бу 46 минут назад
Тема сисек не раскрыта
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8k
Нихуахуа 55 минут назад
Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали
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−14
Князь Курбский 59 минут назад
Ябывдул
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27k
winergy2012 Князь Курбский 22 минуты назад
Очко свое смажь,вдуватель.
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539
Дмитрий Круглов Час назад
Все таки лучшая из представленных фото получилась у министра!
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2k
Frank Borman Час назад
Полностью поддерживаю Санну. Сиськи - это хорошо.
Полностью поддерживаю Санну. Сиськи - это хорошо.
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2k
leto2016 Час назад
Я б ее оттрахал. Я про министра.
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2k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Страшновастые
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6k
Sapsan 2 часа назад
Ох уж эти финики )
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Премьерша неплоха.
А остальные просто стадо
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали
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9k
Бабудай-Ага 2 часа назад
Норм министр, ябвдул
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6k
Артём 2 часа назад
Дай женщине повод раздеться, она и разденется.
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137
Михаил 2 часа назад
Почему-то у нас принято, что руководитель - бесполое существо. Всё, что это отрицает, вызывает возмущение и насмешки. А если уж женщина попыталась отрицать это, она непременно - шлюха.
Сейчас мне поставят тут много дизлайков, напишут грубые ответы и комментарии, и это будет лишь подтверждением того, что я написал.
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27k
winergy2012 Михаил 18 минут назад
Ну пусть тогда наденут бусы на шею,стринги,и бегают по парламенту,доказывая свою тендерную принадлежность.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Михаил 14 минут назад
Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали
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137
Михаил winergy2012 7 минут назад
Наверное, всему своё место. Вы же в ресторан или театр в трусах не ходите. А на пляже и в бассейне можете быть в плавках/купальнике. Если Вы идете в баню, в Германии и Австрии даже в общую, - Вы заходите туда совсем без одежды, ничем не прикрываясь вместе с другими девушками и мужчинами вне зависимости, какой пост Вы занимаете, слесарь Вы или министр.
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