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20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд

20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд (21 фото)

Автор:
25 декабря 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Кажутся   Ошибиться   взгляд   иллюзия   первый   
2417
21
Мир полон вещей, при взгляде на которые можно легко ошибиться. Это происходит либо из-за особого угла фотографии, либо - оптическая иллюзия. Кадры, которые вы увидите ниже, нуждаются в более пристальном внимании...
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Метки: Изображения   Кажутся   Ошибиться   взгляд   иллюзия   первый   
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6  комментариев
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756
D. K 3 часа назад
В какую сторону она направляется?
Она?
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6k
newegg 3 часа назад
Класное покрывало.
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9k
Cornho 3 часа назад
"Чем занята собака?"

Я полчаса только искал собаку на фото.
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