20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд

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Мир полон вещей, при взгляде на которые можно легко ошибиться. Это происходит либо из-за особого угла фотографии, либо - оптическая иллюзия. Кадры, которые вы увидите ниже, нуждаются в более пристальном внимании...
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Она?
Я полчаса только искал собаку на фото.