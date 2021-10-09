15 фотографий, которые совсем непонятны на первый взгляд

Некоторые кадры созданы для того, чтобы поражать зрителей, и таких снимков полным-полно в Интернете. Но иногда, даже посмотрев на определенную фотографию, мы не сразу можем понять, что же на ней происходит...

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Это место на парковке всегда пустует 0 Источник:

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Котиков много не бывает 0 Источник:

Напугаем маму 0 Источник:

Инопланетный корабль 0 Источник:

Вылитая шоколадка 0 Источник:

Этот сектор просто решил поболеть за судей 0 Источник:

Здесь нет птиц 0 Источник:

Лампа проецирует вокруг себя другие лампы 0 Источник:

Сражение в борще 0 Источник:

Эта фотография выглядит, как скриншот компьютерной игры 0 Источник:

Отличная маскировка 0 Источник:

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"Портал" 0 Источник:

Ничего себе чемоданчик 0 Источник: