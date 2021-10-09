15 фотографий, которые совсем непонятны на первый взгляд

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Некоторые кадры созданы для того, чтобы поражать зрителей, и таких снимков полным-полно в Интернете. Но иногда, даже посмотрев на определенную фотографию, мы не сразу можем понять, что же на ней происходит...
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