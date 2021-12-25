Календарь автоприцепов на 2022 год в исполнении пермских балерин

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Что общего между балеринами и деталями для автоприцепов? На этот непростой вопрос попытались ответить в Краснокамском заводе, производящем автомобильные прицепы.
И таки решили, что именно балетное искусство Пермского края наряду с промышленностью известны на весь мир.
И таки решили, что именно балетное искусство Пермского края наряду с промышленностью известны на весь мир.
Так на страницах календаря вы можете наблюдать как же выглядит а-образное дышло с удлинителем и запатентованная конструкция кронштейна подвески.
Март и апрель покажут вам скобу как удобное крепления тентов и оптимальные ходовые качества двухосных прицепов.
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В следующих двух месяцах авторы этой коллаборации предлагают оценить красоту оцинкованнанного сварного подрамника и специальный гнутый профиль борта.
Летние месяца порадуют напомнинанием того, что толщина стали основных элементов — 3 мм и покажут как выглядит инновационная конструкция рамы на болтовых элементах.
В сентябре и октябре вы увидите как же выглядит противоударный задний бампер и болтовое соединение основных элементов прицепа.
В ноябре и декабре можно потренировать своё воображение и разглядеть в женских телах изготовление комплектующих для прицепов и сборные каркасы с аэродинамическим скосом.
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