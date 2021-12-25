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Календарь автоприцепов на 2022 год в исполнении пермских балерин

Календарь автоприцепов на 2022 год в исполнении пермских балерин (7 фото)

Автор:
25 декабря 2021 12:59
Сообщество : Искусство
Метки: Краснокамский завод   автозапчасти   календарь   пермь   фото   
737
7
Что общего между балеринами и деталями для автоприцепов? На этот непростой вопрос попытались ответить в Краснокамском заводе, производящем автомобильные прицепы.
И таки решили, что именно балетное искусство Пермского края наряду с промышленностью известны на весь мир.
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Метки: Краснокамский завод   автозапчасти   календарь   пермь   фото   
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7  комментариев
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27k
lem02 2 часа назад
Что общего у прицепов и балерин? И там и там нет сисег...
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1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Не похоже, – надо заготовки наголо остричь, попэцкать серебрянкой, и тока потом запускать в производство, ...на улицу нахрен на закалку...
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19k
Anna 37 минут назад
Комментарий к фото
левая - фаркоп?
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27k
Meri Poppins Ufa 55 минут назад
Фото ретро хороши
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12k
Хью́берт Час назад
Блаж для руководства.
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990
Вася Петренко 2 часа назад
Че за хрень?? Давайте календарь фишковский "кукуруза- царица полей" и фото членов в это календарь накидаем. Смысл тот же будет бабы- прицепы, члены- кукуруза.
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