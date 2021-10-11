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Журнал Better Photography подвел итоги фотоконкурса

Журнал Better Photography подвел итоги фотоконкурса (23 фото)

Автор:
11 октября 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Better Photography   животные   победители   природа   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Авторитетный фотожурнал Bettr Photography ежегодно проводит международный конкурс фотографий, посвященных нашей удивительной планеты. Сотни фотографов из десятков стран присылают на конкурс свои работы. На днях профессиональное жюри обнародовало работы - победители 2021 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Better Photography   животные   победители   природа   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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