Журнал Better Photography подвел итоги фотоконкурса

188
23
Авторитетный фотожурнал Bettr Photography ежегодно проводит международный конкурс фотографий, посвященных нашей удивительной планеты. Сотни фотографов из десятков стран присылают на конкурс свои работы. На днях профессиональное жюри обнародовало работы - победители 2021 года.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Жизнь городов: финалисты фотоконкурса Urban Photo Awards 2021
- Фотоконкурс "Национальные парки" объявил финалистов
- Лучшие фотографии живой природы с конкурса BigPicture Natural World
- Лучшие черно-белые снимки дикой природы по версии WildArt
- Фотограф показал зрителям душу тигра
19
Понравилось19
Новости партнёров