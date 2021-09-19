Конкурс свадебной фотографии объявил победителей

Автор:
19 сентября 2021 16:25
Фотосообщество One Eyeland продемонстрировало фотографии - победители ежегодного конкурса свадебной фотографии. Снимки, присланные из разных стран мира, оценивало профессиональное жюри из 10 фотографов.
1 место: Джо Лай, Тайвань
2 место: Ким Лок Чан, Гонконг
3 место: Сомои Аунг, Сингапур
3 место: Чжуо Я, Новая Зеландия
5 место: Алекс Фунг, Гонконг
6 место: Миша Баттиг, Швейцария
7 место: Эндрю Джозеф, США
8 место: Хельо Хаккулинен, Финляндия
9 место: Вуи Хонг Анг, Малайзия
10 место: Джон Хеллстром, Швеция
10 место: Майк Шенг, Новая Зеландия
1 место - Бельгия: Ре де Вейрдт, Назарет
1 место - Бразилия: Джованни Гарсия, Петрополис
1 место - Канада - Гарри Эванс, Китченер
1 место - Китай: Алекс Фунг, Гонконг
1 место - Финляндия: Хельо Хаккулинен, Муураме
1 место - Греция: Телемакс Гиогларис, Ларисса
1 место - Гонконг: Кин Лок Чан
1 место - Индия: Дивьям Мехротра, Нойда
1 место - Италия: Луиджи Ротта, Лекко
1 место - Япония: Коута Мияваки, Ода
2 место - Япония - Такафуми Накагава, Токусима
1 место - Малайзия: Вуи Хонг Анг, Каджанг
1 место - Нидерланды: Даниэль Винке, Скидам
1 место - Новая Зеландия: Чжуо Я, Кайяпои
1 место - Сингапур: Сомои Аунг
1 место - Швеция: Джон Хеллстром, Стокгольм
1 место - Швейцария: Миша Баттиг, Аффолтерн ам Албис
1 место - Великобритания: Крейг Клюлоу, Сток-он-Трент
1 место - США: Эндрю Джозеф, Сент-Луис
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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