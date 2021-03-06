Победители фотоконкурса World Nature Photography Awards

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Объявлены победители конкурса World Nature Photography Awards в этом году. Лучшим снимком была названа работа канадского фотографа Томаса Виджаяна, который поймал в свою камеру взгляд борнейского орангутана, спускающегося с дерева. Фотограф провел несколько часов в надежде сделать нужный кадр - и у него получилось!
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"Поцелуй". Обыкновенные коричневые лягушки в природном парке Авето, Генуя, Италия. Витторио Риччи
Большая рогатая сова во всей своей красе. Альберта, Канада. Дейл Пол. 1 место в категории "Животные в своей среде обитания"
Муравьи-ткачи, которые живут на деревьях и строят гнезда из личиночного шелка. Янус Оладжуан Боэдиман, Индонезия
Зеленая хохлатая ящерица. Энди, Сингапур. Снимок вошел в тройку лучших в категории "Поведение амфибий и рептилий"
"Жаба на дороге", Тиндрам, Шотландия. Грэм Мун. 2 место в категории "Поведение амфибий и рептилий"
Морской слизень. Колорадо, США. Мелисса Робертсон. 2 место в категории "Поведение беспозвоночных"
Бой львов. Серенгети, Танзания. Патрик Новотны. 1 место в категории "Поведение млекопитающих"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Nature Photographer nature photography лучшие снимки лучшие фотографии победители конкурса природа фотоконкурс
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