Победители фотоконкурса World Nature Photography Awards

Объявлены победители конкурса World Nature Photography Awards в этом году. Лучшим снимком была названа работа канадского фотографа Томаса Виджаяна, который поймал в свою камеру взгляд борнейского орангутана, спускающегося с дерева. Фотограф провел несколько часов в надежде сделать нужный кадр - и у него получилось!

"Мир переворачивается вверх дном". Томас Виджаян. Главный приз конкурса 0 Источник:

Слон по кличке Улисс, Кения. Гарри Скеггс 0 Источник:

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"Поцелуй". Обыкновенные коричневые лягушки в природном парке Авето, Генуя, Италия. Витторио Риччи 0 Источник:

Фридайвинг с косяком рыб. Побережье Гавайских островов. Андре Фахардо 0 Источник:

Белокорые сосны в заповеднике Three Sisters Wilderness Area, Орегон, США. Роберт Новак 0 Источник:

Северный гигантский буревестник. Наоми Роуз. 2 место в категории "Люди и природа" 0 Источник:

Буйвол. Худспрут, ЮАР. Хейко Менниген 0 Источник:

Лисица, идущая по бревну в холодную ночь. Владимир Чех, Чехия 0 Источник:

Большая рогатая сова во всей своей красе. Альберта, Канада. Дейл Пол. 1 место в категории "Животные в своей среде обитания" 0 Источник:

Муравьи-ткачи, которые живут на деревьях и строят гнезда из личиночного шелка. Янус Оладжуан Боэдиман, Индонезия 0 Источник:

Бабочка-толстоголовка. Ли-он-Си, Эссекс, Великобритания. Джозеф Шаффери 0 Источник:

Зеленая хохлатая ящерица. Энди, Сингапур. Снимок вошел в тройку лучших в категории "Поведение амфибий и рептилий" 0 Источник:

Белый носорог, Южная Африка. Даррен Донован 0 Источник:

Бенгальская тигрица в заповеднике Тадоба Андхари в Индии. Ник Дейл 0 Источник:

Евразийская рыжая белка. Фемке Ван Виллиген. 3 место в категории "Портреты животных" 0 Источник:

Купание тигрят. Набарун Маджумдар, Индия 0 Источник:

Гора Каваллацца, Южный Тироль, Италия. Алессандро Груцца 0 Источник:

Выжженный сосновый лес. Суррей, Великобритания. Джаспер Гудолл 0 Источник:

"Жаба на дороге", Тиндрам, Шотландия. Грэм Мун. 2 место в категории "Поведение амфибий и рептилий" 0 Источник:

Осоковый крапивник делает шпагат, Фолклендские острова. Энди Поллард 0 Источник:

"Ты мой солнечный свет". Лиза Рёдер, Калифорния, США 0 Источник:

Морской слизень. Колорадо, США. Мелисса Робертсон. 2 место в категории "Поведение беспозвоночных" 0 Источник:

Бой львов. Серенгети, Танзания. Патрик Новотны. 1 место в категории "Поведение млекопитающих" 0 Источник:

Болотный кипарис, юго-восток США. Дорон Талми. 1 место в категории "Растения и грибы" 0 Источник:

Пики Аляски. Марк Макиннис 0 Источник: