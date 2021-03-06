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Победители фотоконкурса World Nature Photography Awards

Победители фотоконкурса World Nature Photography Awards (26 фото)

Автор:
06 марта 2021 14:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Nature Photographer   nature photography   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   природа   фотоконкурс   
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Объявлены победители конкурса World Nature Photography Awards в этом году. Лучшим снимком была названа работа канадского фотографа Томаса Виджаяна, который поймал в свою камеру взгляд борнейского орангутана, спускающегося с дерева. Фотограф провел несколько часов в надежде сделать нужный кадр - и у него получилось!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Nature Photographer   nature photography   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   природа   фотоконкурс   
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1  комментарий
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10k
ss 2 часа назад
Динамично. Удачный кадр. Только это бой львиц, а не львов:
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Ева Тушенкина
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