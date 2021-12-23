"Кровавый орел" - самая жестокая форма казни у викингов

Доктор Мерфи предположил, что наконечники копий викингов с зазубринами могли запросто рассечь грудную клетку - эта процедура, безусловно, была нелегкой, но она анатомически возможна. Однако, ученые пришли к выводу, что скорее всего викинги проводили все эти процедуры уже на трупе: "Если бы ритуал провели согласно всем описаниям, жертва бы очень быстро скончалась. Следовательно, любые попытки переделать ребра в "крылья" или удалить легкие были сделаны на трупе," - сказал доктор Мерфи.