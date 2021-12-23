"Кровавый орел" - самая жестокая форма казни у викингов

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Исследование экспертов из Исландского университета показало, что жутковатый ритуал викингов с вырыванием ребер - вполне реален, несмотря на разногласия. Ученые доказали, что ритуал "Кровавый орел" был анатомически возможен, и уточнили другие детали.
О ритуале викингов под названием "Кровавый орел" узнали из древней поэзии и саг о викингах - он не имел физических археологических свидетельств. Во время ритуала жертву подвешивали, разрезали спину, и вытаскивали ребра, а движущиеся на ветру легкие напоминали взмахи крыльев птицы — отсюда и орел в названии. Известно, что викинги использовали его для самых ненавистных врагов.
Команда ученых Исландского университета во главе с историком Люком Джоном Мерфи изучила девять средневековых описаний ритуала - и пришла к выводу, что он был вполне реален и анатомически возможен, несмотря на разногласия в понимании древних текстов. Эксперты уточнили, что ритуал соответствовал обычному обращению викингов с врагами, и был связан с защитой их чести.
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Доктор Мерфи предположил, что наконечники копий викингов с зазубринами могли запросто рассечь грудную клетку - эта процедура, безусловно, была нелегкой, но она анатомически возможна. Однако, ученые пришли к выводу, что скорее всего викинги проводили все эти процедуры уже на трупе: "Если бы ритуал провели согласно всем описаниям, жертва бы очень быстро скончалась. Следовательно, любые попытки переделать ребра в "крылья" или удалить легкие были сделаны на трупе," - сказал доктор Мерфи.
По мнению ученых, "Кровавый Орел" по всем признакам был одним из видов публичной зрелищной казни, и служил для демонстрации власти. У викингов много таких примеров - по описаниям из средневековых саг, жертв могли бросать в ямы со змеями, сжигать заживо, вырывать органы или прибивать гвоздями к столбу в качестве публичной казни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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