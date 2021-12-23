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"Кровавый орел" - самая жестокая форма казни у викингов

"Кровавый орел" - самая жестокая форма казни у викингов (8 фото)

Автор:
23 декабря 2021 21:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   викинги   древние люди   история   наказания   пытки   факты   фото   
609
8
Исследование экспертов из Исландского университета показало, что жутковатый ритуал викингов с вырыванием ребер - вполне реален, несмотря на разногласия. Ученые доказали, что ритуал "Кровавый орел" был анатомически возможен, и уточнили другие детали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   викинги   древние люди   история   наказания   пытки   факты   фото   
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Александр Зотов 2 часа назад
да ладно, прям таки уж более жестокий, чем ходит вокруг столба, наматывая на него свои же кишки?)
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Максим Максимов 2 часа назад
АВТОР! А почему не упомянул об этой казни, которая была показана практически в деталях в сериале "Викинги"?
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