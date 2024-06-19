Тёткам входа нет – в Южной Корее в спортзал можно только молодым и красивым

И это проявляется на бытовом уровне, некрасивых могут даже на работу не взять, если у вас в офисе все остальные симпатичные. И вот, они уже этого не стесняются. Спортзал заявил, что тренироваться в нем «всяким теткам запрещено».

Только для элегантных дам

Спортзал в Инчхоне на севере Южной Кореи повесил на свои двери очень неоднозначное предупреждение:

«Тетушки не допускаются. Входить разрешено только хорошо воспитанным и элегантным дамам».