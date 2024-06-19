Тёткам входа нет – в Южной Корее в спортзал можно только молодым и красивым

Нигде в сетях так не травят за любой недостаток, как Южной Кореи.
И это проявляется на бытовом уровне, некрасивых могут даже на работу не взять, если у вас в офисе все остальные симпатичные. И вот, они уже этого не стесняются. Спортзал заявил, что тренироваться в нем «всяким теткам запрещено».
Только для элегантных дам
Спортзал в Инчхоне на севере Южной Кореи повесил на свои двери очень неоднозначное предупреждение:
«Тетушки не допускаются. Входить разрешено только хорошо воспитанным и элегантным дамам».
Дело в том, что в Южной Корее тетушки «аджумы» это не целый социальный слой и даже культурное явление. Это такие деловые тетушки слегка полненькие, у которых дети уже выросли, и они занимаются тем, что заправляют всем в доме и иногда на районе.
В противовес им ставятся утонченные тонкие «элегантно» входящие в образ чаще всего актрисы. Которые в 45 лет смотрятся как 30-летние, в Азии такое возможно.
И вот тем самым боевым тетенькам запретили приходить в спортзал! Представляете, какой они могут поднять переполох!
Почему аджумам нельзя тренироваться
Фитнес-центр говорит, что потому что аджумы шумные, требовательные, немодно одеваются, требуют к себе повышенного внимания.
Остался только вопрос, где же те критерии, что отделяют тебя от аджумы до нормального человека. И как-то все это дурно пахнет, делить людей на сорта.
Владелец фитнес-центра сказал интервьюеру новостей, когда к нему приехали взять комментарий на фоне скандала, что это просто предупреждение для недобросовестных клиентов, чтобы вели себя приличнее и сдерживали себя.
Аджумы в спортцентре занимали стиральные машины в раздевалках на часы, чтобы стирать принесенное с собой белье из дома, чтобы не платить дома за воду. Еще они брали себе домой полотенца и мыло из мест общественного пользования.
Ну и обижали молодых клиенток всякими комментариями, хотя все это со слов директора. И в целом все это создает атмосферу, в которой неприятно находиться молодым девушкам 20-30 лет.
И чтобы не понести финансовые потери, директор повесил объявление, что его фитнес-зал теперь «зона без аджум». И когда его спросили: А кто определяет!?
Он честно ответил: я. И даже перечислил признаки, по которым делит людей.
Тетки – это те, кто эксплуатирует других людей, занимает места для беременных в транспорте, постоянно спорящие и кричащие.
На мой взгляд общество в Южной Корее уже потеряло ориентиры, раз может в отрытую вот так делить людей на «хороших и похуже». Хочешь, чтобы к тебе не ходили те, кому вода дома дорога? Поставь заградительные цены, делай скидку по студенческим. Поставь на стиральные машины чипы с ограничением «один клиент – одна стирка раз в день на 15 минут, чтобы освежить вещи».
Борись с тем, чтобы в зале было больше порядка, но не с людьми. В конце концов, у этого владельца спортзала тоже есть мама, и она тоже аджума.
Источник:
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Читаем заголовок : " в Южной Корее в спортзал можно только молодым и красивым"
Читаем текст: "Спортзал в Инчхоне на севере Южной Кореи повесил на свои двери очень неоднозначное предупреждение".
Один спортзал на всю страну... Автор, добавь еще "Шокирующие новости" надрочишь себе пару десятков лайков.