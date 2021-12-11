18 неудачных моментов, которые обернулись ну очень дорогими провалами

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Здесь собранно несколько случаев, когда людям не повезло по полной программе и это обошлось им явно недёшево.
У каждого в жизни когда-то наступает чёрная полоса. Правда, у одних она заканчивается быстро и не успевает нанести особого вреда здоровью и кошельку, а у других всё оказывается не так уж радужно. Таким людям госпожа неудача либо набивает полные карманы мелких фиаско, либо делает один большой сюрприз-провал, которые не забудется никогда.
Никто лодку не терял?
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А вот и кабель нашёлся
Перевернулся грузовик с яблоками
Тот самый Ever Given, застрявший в Суэцком канале
Вот и встретились
Один экскаватор пытался вытащить второй, но теперь ему самому нужна помощь
Колонна на первом этаже семиэтажки
Перегруз
Восстанавливать такой мост не только дорого, но и страшно
Такое прибавит седых волос всем
К счастью, тут никто не пострадал
Уборка здесь точно затянется
Спасательный трап раскрылся прямо в салоне самолёта
Кажется, кого-то уволят
Фото на память
В Гондурасе построили мост через реку, а через некоторое время ураган сменил направление её русла
Домик унесло сильным ветром
Машинам на пляже не место
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