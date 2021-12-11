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18 неудачных моментов, которые обернулись ну очень дорогими провалами

18 неудачных моментов, которые обернулись ну очень дорогими провалами (19 фото)

Автор:
11 декабря 2021 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: дорогой провал   люди   неудача   подборка   провал   фото   
1288
19

Здесь собранно несколько случаев, когда людям не повезло по полной программе и это обошлось им явно недёшево.

У каждого в жизни когда-то наступает чёрная полоса. Правда, у одних она заканчивается быстро и не успевает нанести особого вреда здоровью и кошельку, а у других всё оказывается не так уж радужно. Таким людям госпожа неудача либо набивает полные карманы мелких фиаско, либо делает один большой сюрприз-провал, которые не забудется никогда.


Никто лодку не терял?

×
×

А вот и кабель нашёлся

Перевернулся грузовик с яблоками

Тот самый Ever Given, застрявший в Суэцком канале

Вот и встретились

Один экскаватор пытался вытащить второй, но теперь ему самому нужна помощь

Колонна на первом этаже семиэтажки

Перегруз

Восстанавливать такой мост не только дорого, но и страшно

Такое прибавит седых волос всем

К счастью, тут никто не пострадал

Уборка здесь точно затянется

Спасательный трап раскрылся прямо в салоне самолёта

Кажется, кого-то уволят

Фото на память

В Гондурасе построили мост через реку, а через некоторое время ураган сменил направление её русла

Домик унесло сильным ветром

Машинам на пляже не место

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Метки: дорогой провал   люди   неудача   подборка   провал   фото   
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13k
aalexey3 Час назад
У нас во дворе, неделю назад новый хоккейный корт построили на месте старого. Вся конструкция после установки крепится к асфальту метровой арматурой квадратного сечения. И вот эти горе - строители в одном месте пробили аккурат телефонный кабель на 100 номеров. Связисты вчера только ремонт закончили.
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28k
Teodor 9 минут назад
Вот кого совсем не жалко, так это дебилов с последней фотки...
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4k
livaneth Час назад
Настоящее фиаско - это вот так
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