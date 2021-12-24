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У экскаваторщика накипело

У экскаваторщика накипело (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 декабря 2021 09:46
Сообщество : Жить в России
Метки: зима   крик души   люди   мороз   моточасы   экскаватор   экскаваторщик   
2685
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Машинист экскаватора-погрузчика опубликовал в сети свой крик души. Мужчине надоело, что к нему подходят незнакомые люди и говорят, что он крутит моточасы.

Видео содержит ненормативную лексику

Оправдывайся-оправдывайся, экскаваторщик, мы-то знаем правду! 😏

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Метки: зима   крик души   люди   мороз   моточасы   экскаватор   экскаваторщик   
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24  комментария
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3k
ПОХ 2 часа назад
хуже долбойоба только инициативные долбойобы . которым везде надо всунуть своё петило .
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232
pka2004 21 минуту назад
Неравнодушные ЛГБТшники реально зае*ут кого угодно.
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385
Карл Такойто Полчаса назад
Ну во первых чтобы прогреть ту же коробку,для этого не нужно мотать колеса в воздухе,можно просто завести и постоять на месте -принцип прогрева у трактора как и у легкового или грузового автомобиля, поэтому чтобы прогреть масло в коробке для этого не нужны все эти манипуляции с лапами и вывешиванием колес))Ну а второе,на втором видео прям видно что ,,прогрегревает усиленно,,
Тракторист сука спит,колеса на месте мотают,и прохожий без шапки который это снимает очевидно в ,,лютый,, мороз
Как легко нае...ать всё таки многих,им видосик возмущенный какой то Вася запилил что он так масло греет,они как бараны головами закивали ,,точно масло,,
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8k
Barachek_Obachek 36 минут назад
Тема сисек не раскрыта
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144
Marius 36 минут назад
Это когда, простите, в Москве было минус 27 градусов? Почему моя шалушайка за 200 крублей заводится с полпинка и едет, а экскаватор за 10 лимонов должен исполнять танцы с бубном? Что-то этот Собянинский спецназ киздит.
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35
Казадоев 41 минуту назад
Зачем греть? начнет работать и нагреется. бредятина.
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9k
Александр 41 минуту назад
Гуляет мужик по парку. Вдруг видит, что вдоль аллеи идут двое рабочих с лопатами, первый яму на газоне копает, второй следом закапывает. И так каждые 10 метров. Он к ним подошёл и спрашивает:
- Мужики! А почему первый яму копает, а второй сразу её закапывает?
- Не второй, а третий! Второй заболел, а должен был деревья сажать.
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8k
Garpia121 48 минут назад
У наших видимо GPS еще стоит, поэтому они катаются вокруг домов летом с поднятой щеткой. Тоже наверное двигатель прогревают.
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69k
Пётровыч 48 минут назад
Что бы зря "бензин" не жгли

Это показывает уровень знания темы, дебил.
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642
Pingvo 56 минут назад
Я бы электротен поставил бы.
КПД Выше.
Сколько так трением масло греть будете?
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6k
Николай Час назад
Да журналисты нынче такие, только чего то к власть и денег имущим не особо то докапываются, а ну да это другое...
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1k
Антон Штопаный Час назад
Журналист и проститутка слова синонимы. Я про Пьяных и его репортаж....у него главное не в ситуации разобраться, а вонь поднять.
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34k
Опаньки 2 часа назад
ну а здоровый сон тракториста, в это время - просто профилактика развития ишемической болезни сердца сотрудника, а не отлынивание от работы...
удобно
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657
konstantinkaz2016 2 часа назад
"Как вы меня все за***ли"… как много в этих словах. Русский мат, как без тебя жить в этой стране
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71
The 2 часа назад
мороз такой лютый, что масло замерзает..прохожий без шапки и перчаток свёл на ноль доводы матершинника..
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71
The poбт Час назад
холодно было, про 20ое не скажу, но 21го на градуснике было -12, StarLine на машине показывал -8, а AccuWeather на телефоне -20 (по ощущениям -29)..е6ланы всегда не по сезону одеты, а этот вроде в сознании, хотя если "альтернативщик"..
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47k
Albert GER 2 часа назад
1 залить масло с правильной вискозностью для морозов.
2. Выипать механика.
3. Посылать умников накуй .
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