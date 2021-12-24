У экскаваторщика накипело

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Машинист экскаватора-погрузчика опубликовал в сети свой крик души. Мужчине надоело, что к нему подходят незнакомые люди и говорят, что он крутит моточасы.
Видео содержит ненормативную лексику
Оправдывайся-оправдывайся, экскаваторщик, мы-то знаем правду! 😏
К рабочему могли начать подходить после подобных видео
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Это показывает уровень знания темы, дебил.
КПД Выше.
Сколько так трением масло греть будете?
удобно
з.ы. и это не прохожий, а один из "альтернативных" журналистов, и уж в Москве то наверняка вся техника на жпс трекерах работает, а не по бензобаку
И ветер дует, что есть сил
А я иду такой без шапки.....дебил
2. Выипать механика.
3. Посылать умников накуй .