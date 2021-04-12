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Бедняга-экскаваторщик на Суэцком канале работал без отдыха и без премиальных

Бедняга-экскаваторщик на Суэцком канале работал без отдыха и без премиальных (6 фото)

Автор:
12 апреля 2021 18:05
Сообщество : Истории
Метки: Абдулла Абдул-Гавад   бесплатный труд   история   контейнеровоз   социальная несправедливость   суэцкий канал   экскаватор   экскаваторщик   
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Маленький экскаватор, отчаянно пытавшийся прокопать путь на волю контейнеровозу, застрявшему в Суэцком канале, прочно вошел в коллекцию мемов. Энтузиасты попытались выяснить судьбу управлявшего им рабочего - и узнали, что, несмотря на самоотверженный труд, когда ему приходилось спать по три часа в сутки, бедолаге даже не выплатили премиальных!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Абдулла Абдул-Гавад   бесплатный труд   история   контейнеровоз   социальная несправедливость   суэцкий канал   экскаватор   экскаваторщик   
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4  комментария
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8k
Kucher 51 минуту назад
Ну не удивили. Всё как всегда и везде. Наказать невиновных и наградить непричастных.
Как гласит народная мудрость:
Маньке за п...ду - Красную Звезду,
А Ваньке за атаку - толстый х... в сраку.
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17k
ВолодИн 2 минуты назад
Прям как у нас.
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7k
Andrei 13 минут назад
Пусть радуется, что ущерб не заставили выплачивать, за то, что долго копался.
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832
Вадим Полчаса назад
Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала
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