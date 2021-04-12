Официальные лица Египта выразили общую благодарность всем, кто принимал участие в снятии контейнеровозас мели. Однако Абдул-Гавад был очень расстроен тем, что ему лично никто так и не выразил благодарности. Все дело втом, говорит экскаваторщик,что он не является официальным сотрудником компании Суэцкого канала и работает с ней как субподрядчик. Он не попал даже на официальный праздник - ведь он состоялся в городе в четырех часах езды, а ему вручили приглашение лшь за полтора часа до начала. Теперь он очень обижен. "Начальство может считать,что это они победили,но без экскаватора они бы ничего не сделали, - говорит Абдулла. - Может, этот корабль до сих пор стоял бы там".

Самое обидное, говорит Абдул-Гавад, что ни ему, ни его коллегам, до сих пор не заплатили деньги за сверхурочную работу. И все же, признается он, о происшедшем он вспоминает с гордостью. "Это настоящее достижение, - утверждает экскаваторщик. - Это достижение для Египта и для меня лично. Такое случается один, ну, может, два раза в жизни. Мне есть, чем гордиться".