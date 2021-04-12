316
6
Маленький экскаватор, отчаянно пытавшийся прокопать путь на волю контейнеровозу, застрявшему в Суэцком канале, прочно вошел в коллекцию мемов. Энтузиасты попытались выяснить судьбу управлявшего им рабочего - и узнали, что, несмотря на самоотверженный труд, когда ему приходилось спать по три часа в сутки, бедолаге даже не выплатили премиальных!
Когда экскаваторщик Абдулла Абдул-Гавад узнал о застрявшем в Суэцком канале контейнеровозе, он подумал, что в тот день у него не будет работы. Однако ужеспустя несколько часов он завел свою технику - и работал пять суток с небольшими перерывами на сон. Контейнеровоз Ever Given застрял в канале 23 марта, и тут же босс вызвал Абдуллу на службу. "Он сказал: "Садись в машину и приезжай прямо сейчас, ты - единственный экскаваторщик в окрестностях", - вспоминает 28-летний рабочий. - Я даже испугался". С этого момента, говорит Абдулла, он, как и другие рабочие, вкалывал по 21 часу подряд, ложась спать лишь на три часа. И за этот самоотверженный труд они до сих пор не получили сверхурочные.
×
Абдулла на своем экскмаваторе оказался буквально на острие катастрофы - у застрявшего носа контейнеровоза. По его прикидкам, нос корабля оказался в шести метрах от обычного фарватера судов, а корма крепко застряла на противоположном берегу. Чтобы подъехать к носу судна, ему пришлось соорудить небольшой перешеек. Работать на маленьком экскаваторе под огромным судном ему совсем не казалось смешным: он боялся, что судно начнет крениться и придавит его. "Посмотрите на размер экскаватора - и на размер контейнеровоза, и вы поймете, что это страшно, - говорит он. - Стоит ему наклониться - и конец и мне, и экскаватору". По его словам, другие два экскаватора, продъехавше позже, не рискнули подойти близко ккораблю, а занимались тем, что вывозилиподальше выкапываемую им землю.
Абдул-Гавад, второпях приехавший на работу в сланцах, не мог даже переобуться. Он работал часами, получая по рации приказы прерваться лишь тогда, когда судно пытались сдернуть с мели. "Но пока я не углубился метров на 5-6, оно даже не пыталось двигаться", - говорит он . Уже на второй день работы Абдулла попал в герои мемов. Поначалу он чувствовал себя оскорбленным. "Мне казалось, что надо мной и моей работой смеются, - говорит он. - Но они не были там и не знают, что там происходит. Сначала я был полон решимости доказать, что эти шутники неправы, и что я справлюсь. А потом просто злился: чем смеяться, могли бы чем-нибудь помочь".
Помощь Абдулле и его коллегам точно не помешала бы: они работали больше 20 часов в день и отлыхали зесь же, в пограничных казармах, по три часа в сутки. Однажды им и вовсе дали один час отдыха. "Они не разрешали нам ехать отдыхать домой, наверное, потому, что понимали: в ближайшие 8-9 часов они нас точно не увидят".
Помощь Абдулле и его коллегам точно не помешала бы: они работали больше 20 часов в день и отлыхали зесь же, в пограничных казармах, по три часа в сутки. Однажды им и вовсе дали один час отдыха. "Они не разрешали нам ехать отдыхать домой, наверное, потому, что понимали: в ближайшие 8-9 часов они нас точно не увидят".
25 марта на канал прибыл плавучий экскаватор - дражник "Машаур", которая работала вместе с экскаваторщиками, а 29 марта контейнеровоз, наконец, уздалось сдвинуть с места. По словам Абдул-Гавада, он и его коллеги уже были "полумертвыми от усталости". Но то не помешало им радоваться победе. "В ту самую минуту, когда мы увидели, как судно сдвинулось с места, усталость словно испарилось. Это было ощущение хорошо сделанного дела".
Официальные лица Египта выразили общую благодарность всем, кто принимал участие в снятии контейнеровозас мели. Однако Абдул-Гавад был очень расстроен тем, что ему лично никто так и не выразил благодарности. Все дело втом, говорит экскаваторщик,что он не является официальным сотрудником компании Суэцкого канала и работает с ней как субподрядчик. Он не попал даже на официальный праздник - ведь он состоялся в городе в четырех часах езды, а ему вручили приглашение лшь за полтора часа до начала. Теперь он очень обижен. "Начальство может считать,что это они победили,но без экскаватора они бы ничего не сделали, - говорит Абдулла. - Может, этот корабль до сих пор стоял бы там".
Самое обидное, говорит Абдул-Гавад, что ни ему, ни его коллегам, до сих пор не заплатили деньги за сверхурочную работу. И все же, признается он, о происшедшем он вспоминает с гордостью. "Это настоящее достижение, - утверждает экскаваторщик. - Это достижение для Египта и для меня лично. Такое случается один, ну, может, два раза в жизни. Мне есть, чем гордиться".
Самое обидное, говорит Абдул-Гавад, что ни ему, ни его коллегам, до сих пор не заплатили деньги за сверхурочную работу. И все же, признается он, о происшедшем он вспоминает с гордостью. "Это настоящее достижение, - утверждает экскаваторщик. - Это достижение для Египта и для меня лично. Такое случается один, ну, может, два раза в жизни. Мне есть, чем гордиться".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Совпадения - это один из способов, с помощью которых Бог сохраняет свою анонимность
- Печальные судьбы "королев красоты": убийства и преследования
- Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных
Метки: Абдулла Абдул-Гавад бесплатный труд история контейнеровоз социальная несправедливость суэцкий канал экскаватор экскаваторщик
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
Как гласит народная мудрость:
Маньке за п...ду - Красную Звезду,
А Ваньке за атаку - толстый х... в сраку.