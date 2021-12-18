Шестьдесят британцев застряли в баре на три дня из-за снежного шторма

Заточение в баре длилось с пятницы по воскресенье, с посетителями застряла и рок-группа: все вместе они провели незабываемый уик-энд.
В конце ноября на Англию обрушился шторм, и несколько регионов завалило снегом. Но особенно пострадал север Англии, где сугробы были двухметровой высоты. Непогода обесточила несколько населенных пунктов, а дороги превратились в снежные ловушки. И так случилось, что в штормовом плену оказались посетители Tan Hill Inn, самого высокого паба Британии, где они провели следующие три дня.
Однако последние события точно сделали его чуточку известней. Как обычно, пятничный вечер многие проводят в барах в компании друзей. Именно такой вечер был у 60 британцев в Tan Hill Inn, однако он несколько… затянулся. Всего к пабу ведут три дороги, но в конце ноября две из них завалило снегом так, что добраться до бара можно было только на специальной технике. Третью дорогу перегородила оборванная линия электропередачи, так что посетители решили не рисковать и остаться в своем неожиданном заточении. 60 человек провели время с пятницы до воскресенья за закрытыми дверями. Компанию им составила местная рок-группа Noasis, ну и, конечно, сотрудники заведения.
Правда, все же нескольким несчастным пришлось выбираться из плена: одного человека вывезли спасатели по медицинским показаниям, еще несколько человек покинули паб в субботу, так как им надо было выходить на работу. Ну, а все остальные решили остаться за закрытыми дверьми и ждать, когда погода снова наладится.
А вернулась в норму она в воскресенье. До этого дня все посетители чудесно провели время: они играли в настольные игры, баловались напитками, пели песни, смотрели фильмы и спали прямо на полу рядом друг с другом. Гостей даже обеспечили бесплатным шведским столом, да и сотрудники, по словам пленников, оказались очень любезными все три дня.
В воскресенье все разъехались по домам, а позже поделились впечатлениями. Многие рассказали, что это был один из самых незабываемых уик-эндов в их жизни, и они бы с радостью его повторили. А персонал отметил, что это были чудесные три дня в дружеской атмосфере: люди, пришедшие сюда в пятницу незнакомцами, обрели за время заточения новых друзей.
Источник:
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