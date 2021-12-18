Шестьдесят британцев застряли в баре на три дня из-за снежного шторма

Однако последние события точно сделали его чуточку известней. Как обычно, пятничный вечер многие проводят в барах в компании друзей. Именно такой вечер был у 60 британцев в Tan Hill Inn, однако он несколько… затянулся. Всего к пабу ведут три дороги, но в конце ноября две из них завалило снегом так, что добраться до бара можно было только на специальной технике. Третью дорогу перегородила оборванная линия электропередачи, так что посетители решили не рисковать и остаться в своем неожиданном заточении. 60 человек провели время с пятницы до воскресенья за закрытыми дверями. Компанию им составила местная рок-группа Noasis, ну и, конечно, сотрудники заведения.