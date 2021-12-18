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Шестьдесят британцев застряли в баре на три дня из-за снежного шторма

Шестьдесят британцев застряли в баре на три дня из-за снежного шторма (5 фото)

Автор:
18 декабря 2021 08:58
Сообщество : Истории
Метки: бар   в мире   застряли   зима   люди   снег   фото   шторм   
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Заточение в баре длилось с пятницы по воскресенье, с посетителями застряла и рок-группа: все вместе они провели незабываемый уик-энд.

В конце ноября на Англию обрушился шторм, и несколько регионов завалило снегом. Но особенно пострадал север Англии, где сугробы были двухметровой высоты. Непогода обесточила несколько населенных пунктов, а дороги превратились в снежные ловушки. И так случилось, что в штормовом плену оказались посетители Tan Hill Inn, самого высокого паба Британии, где они провели следующие три дня.

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Однако последние события точно сделали его чуточку известней. Как обычно, пятничный вечер многие проводят в барах в компании друзей. Именно такой вечер был у 60 британцев в Tan Hill Inn, однако он несколько… затянулся. Всего к пабу ведут три дороги, но в конце ноября две из них завалило снегом так, что добраться до бара можно было только на специальной технике. Третью дорогу перегородила оборванная линия электропередачи, так что посетители решили не рисковать и остаться в своем неожиданном заточении. 60 человек провели время с пятницы до воскресенья за закрытыми дверями. Компанию им составила местная рок-группа Noasis, ну и, конечно, сотрудники заведения.

Правда, все же нескольким несчастным пришлось выбираться из плена: одного человека вывезли спасатели по медицинским показаниям, еще несколько человек покинули паб в субботу, так как им надо было выходить на работу. Ну, а все остальные решили остаться за закрытыми дверьми и ждать, когда погода снова наладится.

А вернулась в норму она в воскресенье. До этого дня все посетители чудесно провели время: они играли в настольные игры, баловались напитками, пели песни, смотрели фильмы и спали прямо на полу рядом друг с другом. Гостей даже обеспечили бесплатным шведским столом, да и сотрудники, по словам пленников, оказались очень любезными все три дня.

В воскресенье все разъехались по домам, а позже поделились впечатлениями. Многие рассказали, что это был один из самых незабываемых уик-эндов в их жизни, и они бы с радостью его повторили. А персонал отметил, что это были чудесные три дня в дружеской атмосфере: люди, пришедшие сюда в пятницу незнакомцами, обрели за время заточения новых друзей.

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Метки: бар   в мире   застряли   зима   люди   снег   фото   шторм   
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