Точное попадание: запуск большой петарды пошел не по плану

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Каждый мужчина в душе ребенок. В сети появилось видео не самого удачного запуска пиротехнического изделия, накрытого ведром.
Хозяином автомобиля является снимавший видео мужчина. Присутствует ненормативная лексика.
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