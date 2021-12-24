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Точное попадание: запуск большой петарды пошел не по плану

Точное попадание: запуск большой петарды пошел не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: видео   запуск   неудача   петарда   пиротехника   прикол   фейл   
3093
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Каждый мужчина в душе ребенок. В сети появилось видео не самого удачного запуска пиротехнического изделия, накрытого ведром.
Хозяином автомобиля является снимавший видео мужчина. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   запуск   неудача   петарда   пиротехника   прикол   фейл   
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28  комментариев
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634k
Alexey Berestenko 2 часа назад
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Andrey 9 минут назад
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2k
Роман Гамзалиев 9 минут назад
Ключевое , всем весело ну и ...блиннннн
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Сибиряк 12 минут назад
Постановка.
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4k
Странник 14 минут назад
Сиcтема наведения отработала штатно :)
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690
KVadik 21 минуту назад
ТикТок головного мозга.
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23k
Михаил Сметанкин 22 минуты назад
На самом деле очень удачно ведро упало. Новое стекло пару косарей стоить будет и 15-20 минут его установить. А вот если бы на крышу упало, или на лобовое, то тут да, уже не так смешно было бы )))
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395
Борис Колесниченко Полчаса назад
Счастливчики, по крыше было бы больнее)
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608
Евген 42 минуты назад
Первый 45 лет в жизни мальчика - самые трудные...
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4k
Артур Гевондян 45 минут назад
Странная траектория у ведра. Шла по баллистической сверху вниз, а выбила только стекло боковое.
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1k
Владимир 52 минуты назад
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14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
ну дебилы
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851
Григорий Водениктов Час назад
петарды вообще зло!, помню году в 95 положил одну на забор, на уровне пояса, поджег и отвернулся, как люто мне прилетел пыж глиняный в 5 точку
, а кореш в бутылку засунул петарду и смотрел на взрыв, осколок стекла мелкий аккуратно в центр правого глаза воткнулся, хорошо что мелкий и не глубоко, глаз на месте остался.
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3k
Дмитрий Масленников Час назад
Судя по задорному смеху парни не сильно расстроились, да и стекло на разборе копейки стоит. Всем Новогоднего настроения
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30k
a.fey Час назад
Прирожденный минометчик.
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16k
RDen Час назад
ведро то где, не, не то у которого стекло выбито, а которое летало?
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173
mechatron RDen Час назад
Лежит ведро.
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5k
Mixalych Час назад
А мне понравилось. И процесс и итог
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1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
Бог шельму метит.
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7k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Быдло негодует
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21k
Дмитрий 2 часа назад
Точное попадание...
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