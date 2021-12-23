Художник из Кореи преображает все с помощью котиков

Художник с просторов интернета под ником GENTLECAT, о котором довольно мало информации, рисует замечательных котов, собак, белок и других животных.

Видимо, в какой-то момент GENTLECAT решил, что его призвание — перерисовывание фото с добавлением капельки своей фантазии.

Теперь коты соседствуют с героями Nintendo, носят японские мечи катаны и халаты, а также превращаются в девушек.

Кстати, практически все работы с котиками идут вкупе с оригиналом, с которого и был сделан рисунок, и можно сравнить до и после.



Кот НЛО.