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Художник из Кореи преображает все с помощью котиков

Художник из Кореи преображает все с помощью котиков (17 фото)

Автор:
23 декабря 2021 22:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: котики   коты   крутой рисунок   лапки   мило   усики   хвостик   
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Если обычному коту пририсовать катану, получиться шедевр, убедитесь сами.


Художник с просторов интернета под ником GENTLECAT, о котором довольно мало информации, рисует замечательных котов, собак, белок и других животных.

Видимо, в какой-то момент GENTLECAT решил, что его призвание — перерисовывание фото с добавлением капельки своей фантазии.

Теперь коты соседствуют с героями Nintendo, носят японские мечи катаны и халаты, а также превращаются в девушек.

Кстати, практически все работы с котиками идут вкупе с оригиналом, с которого и был сделан рисунок, и можно сравнить до и после.

Кот НЛО.

×
×

Коты обсуждают какой-то план. Они что-то задумали.

Милаха с ушками зайки.

Эта девочка на самом деле котик с цветочком на голове.

Покушал и спит.

Свирепый кот открыл сезон охоты.

Кот космонавт.

Самураи спешат по своим делам.

Много тренировок — и даже кот станет настоящим ниндзя.

Упитанный воин с невероятным мечем.

Собака получает леща от капитана Америки.

Плюшка-кот и плюшка-Пикмин.

Можно пару вопросов, мистер Кот?

Неожиданные неприятности.

Суровый бой. Кто же победит?

Ты не собака, ты - боевой конь!

Из того, что известно о художнике – он кореец, плохо говорит на английском, ведет уроки по цифровой живописи и любит рисовать картины

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Метки: котики   коты   крутой рисунок   лапки   мило   усики   хвостик   
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