Художник из Кореи преображает все с помощью котиков

Если обычному коту пририсовать катану, получиться шедевр, убедитесь сами.
Художник с просторов интернета под ником GENTLECAT, о котором довольно мало информации, рисует замечательных котов, собак, белок и других животных.
Видимо, в какой-то момент GENTLECAT решил, что его призвание — перерисовывание фото с добавлением капельки своей фантазии.
Теперь коты соседствуют с героями Nintendo, носят японские мечи катаны и халаты, а также превращаются в девушек.
Кстати, практически все работы с котиками идут вкупе с оригиналом, с которого и был сделан рисунок, и можно сравнить до и после.
Кот НЛО.
Коты обсуждают какой-то план. Они что-то задумали.
Милаха с ушками зайки.
Эта девочка на самом деле котик с цветочком на голове.
Покушал и спит.
Свирепый кот открыл сезон охоты.
Кот космонавт.
Самураи спешат по своим делам.
Много тренировок — и даже кот станет настоящим ниндзя.
Упитанный воин с невероятным мечем.
Собака получает леща от капитана Америки.
Плюшка-кот и плюшка-Пикмин.
Можно пару вопросов, мистер Кот?
Неожиданные неприятности.
Суровый бой. Кто же победит?
Ты не собака, ты - боевой конь!
Из того, что известно о художнике – он кореец, плохо говорит на английском, ведет уроки по цифровой живописи и любит рисовать картины
Источник:
- Котики, которые прекрасны просто тем, что они есть
- Кошачьи лапки
- Юрий Куклачёв рассказал, какую опасность несёт коронавирус кошкам
- Котик из Таиланда вернулся домой с долгами
- Художница будет 100 дней рисовать котиков
Понравилось25