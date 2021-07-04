Котики, которые прекрасны просто тем, что они есть

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Каждый котовод знает: котики - это источник бесконечной радости! А теперь и у остальных есть возможность в этом убедиться.
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"Наш учитель ведет уроки в зуме с котом на плече - ведь если его ссадить, он тут же начнет орать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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