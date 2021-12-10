Так кто же ты такой, фенек: ушастый мутант захватывает своей милостью мир

И если первая копирует фенека, вторая уже имеет небольшую схожесть с лисой, то название третей говорит само за себя.



Ну и кстати, в переводе с арабского Fanak - это лиса, так что, по сути, процентов 80 земного шара вообще не заморачивается, сколько у малышки хромосом.



Если живущий в пустыне ушастик кажется вам милым, вы это бросайте, он не так прост. Ест насекомых, ящериц, грызунов, ест яйца и птенцов, даже взрослых птиц, почему бы и нет. Падаль тоже сойдет. Короче, любит пожрать.