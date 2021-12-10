Так кто же ты такой, фенек: ушастый мутант захватывает своей милостью мир

Фенек стал настолько популярен, что ему посвящают игры, делают принты на футболках и добавляют в мультфильмы, так кто же он такой?
Маленький лопоухий фенек уже несколько десятилетий стравливает ученых всего мира в определении, кто же он и к какому виду он относится.
Вроде лиса, но нет, ведь у них 35-39 пар хромосом, у фенька же всего 32. Поэтому некоторые источники указывают, что он относится к отдельному семейству fennecus.
Вероятно, именно эту путаницу и обыграла игра Pokemon X Y, где у зверька три формы: Феннекин, Брейксен, Делфокс.
И если первая копирует фенека, вторая уже имеет небольшую схожесть с лисой, то название третей говорит само за себя.
Ну и кстати, в переводе с арабского Fanak - это лиса, так что, по сути, процентов 80 земного шара вообще не заморачивается, сколько у малышки хромосом.
Если живущий в пустыне ушастик кажется вам милым, вы это бросайте, он не так прост. Ест насекомых, ящериц, грызунов, ест яйца и птенцов, даже взрослых птиц, почему бы и нет. Падаль тоже сойдет. Короче, любит пожрать.
Пить тоже любит, но воду встречает не всегда, поэтому получает ее из ягод и из КРОВИ ВРАГОВ.
Так как воды мало, периодически слизывает со стен своих нор конденсат. В жилище зверька нередки перепады температур. Правда, на всех влаги на стенах часто не хватает. Ведь это социальные животные, и в одной норе может находиться целая тусовка маленьких варваров.
Кстати, фенек еще и хитер: если он больше не хочет есть или пить, то делает нычки в различных укромных местах.
Живут зверьки сравнительно не долго: около десяти лет, но если живут вне условий дикой природы, то могут и все 15.
И да, ушастого троглодита можно содержать в квартире, однако ему требуется уход и внимание, а желательно вообще пара. Ведь, как было сказано выше, это животное социальное и общительное.
Как и многих других животных фенька не обошло стороной желание человека одеть зверушку в костюмчик.
На просторах интернета можно увидеть малыша в мини-кигуруми, шапочке, свитерке, балахоне и даже с большущим бантом.
Также животное достаточно популярно в виде принта для футболок, значков и другого разнообразного мерча.
Зверь настолько популярный, что ему даже посвящают компьютерные игры. Например, How Fennec Fox Built a Home или идут по легкому пути: добавляют в мультфильмы.
Зверек постепенно входит в массовую культуру и захватывает мир.
Так кто же ты, фенек? Пожиратель женских сердец, игровой герой, актер и желанный гость в любом доме.
Источник:
- 18 фактов, доказывающих, что наш мир - не такое уж плохое место!
- Картинки, которые напомнят вам о том, сколько в жизни удивительного
- Пес-серфер покорил Калифорнию
- Вот они, самые стильные папаши интернета!
- Интересные факты о "нобелевке", о которых вы могли не знать
Понравилось26