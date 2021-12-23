Разобрали на цитаты: самые яркие фразочки с пресс-конференции Президента Путина

На ежегодной декабрьской пресс-конференции Владимир Владимирович снова порадовал россиян емкими цитатами. Подходим, разбираем и записываем. Еще не один раз увидим в СМИ.
«Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран», - Путин, отвечая на слова журналиста о том, что украинцы плюются в экран, слушая рассуждения о "войне" России с Украиной: "Теперь по поводу того, что кто-то плюется в экран, созерцая наше сегодняшнее мероприятие либо какие-то другие. Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран. И не только на то, что происходит сегодня, но и глядя на то, что происходит сегодня на Украине: полная нищета. Всех готовят к суровой зиме".
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«Тень на плетень наводят. Врут все время!», - Владимир Путин о том, что Газпром поставляет весь объем газа, который запрашивают контрагенты по контрактам: «Никакой здесь правды нет, это просто попытка поставить все с ног на голову снова. Врут все время! Тень на плетень наводят.
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«Пусть не думают, что они такие умные, что на них боженька заснул», - Владимир Путин о ситуации с поставками газа на Украину: "Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» — в недоумении отметил Путин. Он допустил, что часть газа направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте: "Пусть не думают, что они такие умные, что на них Боженька заснул", — хлестко резюмировал президент.
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«Идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности — будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять — пять волн расширения» - Путин рассказал, как США игнорируют свои же обещания не расширять НАТО: «Зачем было поддерживать террористов на Кавказе и использовать террористические организации для попыток развала РФ? Но это же делали — я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Потом начали расширять НАТО на восток, но вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё».
«Россию "надули, нагло обманули", когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток». "Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы", - подчеркнул Президент.
«Если мы Мишустина будем брать с собой – кто в лавке останется? Кто работать-то будет?» Путин — на вопрос о том, почему он с Шойгу отдыхал в Сибири без Мишустина: «Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется, кто работать-то будет?» Но когда-то и Михаил Владимирович уезжает и отдыхает».
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«Я ни за кем не слежу с тех пор, как перестал быть директором ФСБ» - Путин на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров.
"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас... Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение — и, может, найдёт, что мешает Деду Морозу одаривать его к новогодним праздникам - Путин отреагировал на жалобу 23-летнего мужчины из Санкт - Петербурга на то, что Дед Мороз не исполняет его желания.
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Путин — на вопрос журналиста из Вологодской области о том, какие у него отношения с Дедом Морозом:
«Мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь.
Ещё больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность».
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«У меня не может быть любимчиков. И такого не было никогда» - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве, а на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений: "Если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем".
«Россия не сердится — Россия сосредотачивается» - Путин процитировал главу МИД Российской империи Александра Горчакова, отвечая на вопрос НТВ об угрозе войны с Украиной.
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Потом повысили пенсионный возраст, но вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все".
Во возбудились то салоеды .
Я не против, людям нужны эти сказки в тяжелое время. Хоть кто-то обнадежит и успокоит.
2. Очередная демонстрация бессилия властного управленческо-исполнительного аппарата на местах?
- будет ли война с Украиной?
- так это не от нас зависит
Спрашивать надо было, когда мы собираемся начинать "независящую-от-нас-войну", в конце января или по весне.
Ответ был четкий, ясный и понятный.
Повтор знаменитого: дернитесь - Украина потеряет государственность.
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Вот вся суть происходящего ! А Путин ,ну что пока отшучивается и это хорошо ..Вот когда оправдываться начнет и заискивать ,перед западом и прочими ..Тогда все ,тушите свет и пора окопы рыть !
Живы будем ,не помрем мужики
На месте казахов я бы напрягся. Когда Россия начинает говорить про "русскоязычные страны", вслед за этим обычно приходят "защитники русского языка" от "бендер" и "фашистов" на танках, с "Градами" и "ихтамнетами".
Хотя, чего я тебе объясняю, ты ж сюда зашел просто говна на вентилятор набросить...
Епть.
Понятно почему столько народу в этом году сбежало.
Камрад держись. Явно будет еще хуже.
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Тут вы с ним немного где-то похожи: каждый твой коммент - это цирк, где козел, на мнение которого всем нормальным людям насрать, хочет понравится местным баранам, считающих себя "прогрессивными, демократичными и либеральными".
Это было полное содержание пресс-конференции Путина.
Кто-то много лет ныл, что Россия, это просто бензоколонка. Но что-то все из штанов лезут, чтобы санкции понавводить, или ещё как России напакостить.
Жалуются даже на импортозамещение. Нельзя мол так. )
А когда Россия учения проводит, так все в говне сидят и воют про "агрессора".
Это бензоколонка-то агрессор? Как так-то?
Резюмируя, я голосовал против Путина, но признаю, то как он проводит прессконференции, - это шикарно. ;-)
А, например, про контракты с Индией без долларов вы в курсе? И это только начало.