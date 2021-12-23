Разобрали на цитаты: самые яркие фразочки с пресс-конференции Президента Путина

«Идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности — будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять — пять волн расширения» - Путин рассказал, как США игнорируют свои же обещания не расширять НАТО: «Зачем было поддерживать террористов на Кавказе и использовать террористические организации для попыток развала РФ? Но это же делали — я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Потом начали расширять НАТО на восток, но вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё».

«Россию "надули, нагло обманули", когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток». "Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы", - подчеркнул Президент.

«Если мы Мишустина будем брать с собой – кто в лавке останется? Кто работать-то будет?» Путин — на вопрос о том, почему он с Шойгу отдыхал в Сибири без Мишустина: «Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется, кто работать-то будет?» Но когда-то и Михаил Владимирович уезжает и отдыхает».