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Разобрали на цитаты: самые яркие фразочки с пресс-конференции Президента Путина

Разобрали на цитаты: самые яркие фразочки с пресс-конференции Президента Путина (1 фото + 6 видео)

Автор:
23 декабря 2021 20:07
Сообщество : Политика
Метки: 23 декабря   Россия   политика   президент   пресс-конференция путина   
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На ежегодной декабрьской пресс-конференции Владимир Владимирович снова порадовал россиян емкими цитатами. Подходим, разбираем и записываем. Еще не один раз увидим в СМИ.

«Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран», - Путин, отвечая на слова журналиста о том, что украинцы плюются в экран, слушая рассуждения о "войне" России с Украиной: "Теперь по поводу того, что кто-то плюется в экран, созерцая наше сегодняшнее мероприятие либо какие-то другие. Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран. И не только на то, что происходит сегодня, но и глядя на то, что происходит сегодня на Украине: полная нищета. Всех готовят к суровой зиме".

«Тень на плетень наводят. Врут все время!», - Владимир Путин о том, что Газпром поставляет весь объем газа, который запрашивают контрагенты по контрактам: «Никакой здесь правды нет, это просто попытка поставить все с ног на голову снова. Врут все время! Тень на плетень наводят.

«Пусть не думают, что они такие умные, что на них боженька заснул», - Владимир Путин о ситуации с поставками газа на Украину: "Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» — в недоумении отметил Путин. Он допустил, что часть газа направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте: "Пусть не думают, что они такие умные, что на них Боженька заснул", — хлестко резюмировал президент.

«Идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности — будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять — пять волн расширения» - Путин рассказал, как США игнорируют свои же обещания не расширять НАТО: «Зачем было поддерживать террористов на Кавказе и использовать террористические организации для попыток развала РФ? Но это же делали — я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Потом начали расширять НАТО на восток, но вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё».

«Россию "надули, нагло обманули", когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток». "Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы", - подчеркнул Президент.


«Если мы Мишустина будем брать с собой – кто в лавке останется? Кто работать-то будет?» Путин — на вопрос о том, почему он с Шойгу отдыхал в Сибири без Мишустина: «Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется, кто работать-то будет?» Но когда-то и Михаил Владимирович уезжает и отдыхает».

«Я ни за кем не слежу с тех пор, как перестал быть директором ФСБ» - Путин на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров.


"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас... Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение — и, может, найдёт, что мешает Деду Морозу одаривать его к новогодним праздникам - Путин отреагировал на жалобу 23-летнего мужчины из Санкт - Петербурга на то, что Дед Мороз не исполняет его желания.


Путин — на вопрос журналиста из Вологодской области о том, какие у него отношения с Дедом Морозом:

«Мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь.

Ещё больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность».

«У меня не может быть любимчиков. И такого не было никогда» - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве, а на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений: "Если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем".


«Россия не сердится — Россия сосредотачивается» - Путин процитировал главу МИД Российской империи Александра Горчакова, отвечая на вопрос НТВ об угрозе войны с Украиной.

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Метки: 23 декабря   Россия   политика   президент   пресс-конференция путина   
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5k
Артем Кощеев 45 минут назад
Потом начали расширять НАТО на восток, но вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё».

Потом повысили пенсионный возраст, но вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все".
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4k
Vlad 2 минуты назад
Верующие не оскорбились на сарказм про "боженьку"? Это другое?
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4k
NeDron 4 минуты назад
Не смотрел. Попробую догаться: Навального не травили, расследовать не будем. Запад ненавидим, но у нас все как у них. Мы покажем вам кузькину мать. Политических нет - они все уголовники. Силовикам денег. Мы (правители) хорошие, а кто так не считает - враг.
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2k
DNK Полчаса назад
Вот он еще кому-то (не за зарплату) интересен?
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431
zenon Полчаса назад
Письмо одного мальчика к деду Морозу просьба. Здравствуй дедушка Мороз, борода из ваты. Сделай всем правителям в России, как у нас зарплаты.
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boom 54 минуты назад
Это же политик высшего ранга, почему его речи превращаются в какой-то жаргон и сюсюкание?
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27k
lem02 57 минут назад
Из него юрист как из говна пуля. А вот пустозвон знатный.
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16k
albedo Час назад
Блин, нашествие свидомых на российский форум.
Во возбудились то салоеды .

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1k
GoInDown Час назад
Ждут, надеются, верят, как же смешно читать комментарии Кастрюли и либерды после очередного конференции Путина))) Они реально фанаты, он их Идол, Кумир, Бог)))))
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1k
Сергей Иванов Час назад
Отвратительное кривляние дедушки с деменцией.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
1. Снова театр одного актера?
Я не против, людям нужны эти сказки в тяжелое время. Хоть кто-то обнадежит и успокоит.
2. Очередная демонстрация бессилия властного управленческо-исполнительного аппарата на местах?
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431
zenon Sergius SPb Полчаса назад
Забыл народ выставить против телевизора бутли с водой для зарядки. Очень помогает, если что заведётся в лысине.
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16k
albedo 2 часа назад
Мне понравилось вопрос-ответ Путина:
- будет ли война с Украиной?
- так это не от нас зависит
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−82
TARABAM 2 часа назад
Говорить он складно умеет, а вот делать...
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138
Akabushkin Petr 2 часа назад
Дед поломался, тащите нового.
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138
Akabushkin Petr 8 минут назад
Парни, я про нашего.
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2k
Anatoly Tananykhin 2 часа назад
Ну чё то как то не очень , или уже уши попривыкли или ВВП уже не торт.
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613
Mixan 2 часа назад
«Россия не сердится Россия сосредотачивается»
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот вся суть происходящего ! А Путин ,ну что пока отшучивается и это хорошо ..Вот когда оправдываться начнет и заискивать ,перед западом и прочими ..Тогда все ,тушите свет и пора окопы рыть !
Живы будем ,не помрем мужики
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431
zenon Mixan 22 минуты назад
У вас точно получилось, как в анекдоте, но многим не понравилось. Опять про Штирлица. Раздался выстрел. Радистка Кет упала. Штирлиц насторожился. Анекдот до революционный. Принимают одного грузина в Партию. Всё ответил, как в книжке, решили погонять на вопросах. Скажи кацо, если партия скажет брось курить, что сделаешь? Брошу! Если партия скажет брось пить? Брошу! Если партия скажет не имей делов с женщиной? Не буду! Если партия скажет отдай жизнь за партию? Отдам! На кой чёрт мне такая жизнь!
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120k
arek14 2 часа назад
Путин: "Казахстан это русскоговорящая страна в полном смысле слова"

На месте казахов я бы напрягся. Когда Россия начинает говорить про "русскоязычные страны", вслед за этим обычно приходят "защитники русского языка" от "бендер" и "фашистов" на танках, с "Градами" и "ихтамнетами".
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60
kurganzero arek14 2 часа назад
какой ты терпила неугомонный как собака на пляже с тарелкой
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397
Николай arek14 Полчаса назад
Слушай, напрягаться стоит любой стране, если она начнет русскоговорящих на своей территории обижать. У казахов ума хватает не распалять эту тему, есть конечно и у них мамбеты, которые плюются под ноги и орут "Урус!", но их не много. И пока казахи их сами в стойле держат. Не удержат, тогда стоит напрягаться однозначно.
Хотя, чего я тебе объясняю, ты ж сюда зашел просто говна на вентилятор набросить...
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120k
arek14 2 часа назад
"счастье отцовства и материнства выше экономического благополучия. Это понимание должно внедряться в сознание людей без всякого навязывания" (с) В.Путин
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131
Liberman arek14 2 часа назад
как раз - фотка из 90-х, в Яндекс Картинках под слоганом: порок-алкоголизм
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120k
arek14 2 часа назад
Ежегодная пресс-конференция с Путиным - это цирк, где козел, который ни на что не может ответить собирает баранов, которые ни о чем не могут спросить.
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120k
arek14 2 часа назад
Мы великие ракеты ракеты ракеты ракеты всюду враги ракеты во всем виноваты 90-е ракеты ракеты ракеты Европа гибнет США плохие мы великие ракеты наша вакцина лучшая ракеты ракеты 10 тысяч пенсионерам ракеты ракеты кругом враги.

Это было полное содержание пресс-конференции Путина.
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397
Николай The Man from Okinawa Полчаса назад
Я например давно не фанат несменяемого, но надо отдать должное, вот так сидеть и отвечать под камеры и диктофоны журналистов, без бумажек и по большей части по существу, не многие могут. Да неудобные вопросы он обходит, но обходит красиво. Так что как минимум можно завидовать этому. Например на Украине президенты последних лет, совсем не ораторы. Предыдущий все время прощавался с кем-то, современный несет какую-то хрень и хихикает невпопад. В америке презик то спит, то орет на журналистов. А его "рупор" как заводная мартышка несет дичь "так нам сказала разведка", "но я не могу предоставить доказательств", "мне надо уточнить это"... тьфу! срамота.
Резюмируя, я голосовал против Путина, но признаю, то как он проводит прессконференции, - это шикарно. ;-)
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zenon sedoisever 14 минут назад
А почему деньги которые из России уводят хранятся в США? Вообще всё, что делается очень похоже на цирк. Распродают российское золото, но деньги остаются за кордоном. При этом раньше был писк, что коммунисты всё золото увезли в Европу. Потом эти же коммунисты развалили СССР и стали дальше править и разваливать страну уже под вывеской России. Те же самые! Тут можно сказать словами Остапа Бендера - может тебе ещё сказать, где ключ от дома в котором деньги храню. Непонятно, или прикидываются, дурака валяют, или за деньги? Обворовали и народ доволен. Тут уже нужно вспомнить про песню Высоцкого - если тебе оторвало ногу, радуйся, что покуда ты живой.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Опять бл@дский цирк...
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zenon aalexey3 8 минут назад
Не надо писать такие слова. Он не такой, как вы написали, а запрограммированный. Вы меня, как будто спрашиваете, я вам, как будто отвечаю. Слушал отчёт Сталина. Он говорил, только о том, что уже сделано. За что запрограммировано отвечал начальник Госплана. Сталин его выслушал и сказал - ну-ну!
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