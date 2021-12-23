Королева сердец и ее мужчины: история романов принцессы Дианы

Диана Спенсер, бывшая жена принца Чарльза, была иконой стиля и женщиной, покорившей сердца многих мужчин. Ее жизнь, хоть и была короткой, была яркой вспышкой в современной британской истории. Рассказываем подробнее о леди Ди и ее романах.
Будущая британская принцесса появилась на свет 1 июля 1961 года и была третьей дочерью в семье Фрэнсис и Джона Спенсера. Через несколько лет родился брат девочек – Чарльз.
В принципе, нет ничего удивительного в том, что именно Диана впоследствии станет женой британского наследника. По отцовской линии Диана была потомком короля Карла II. С самого детства Дианы она крутилась в аристократских кругах, а резиденция королевской семьи в Сандригеме соседствовала с домом Спенсеров.
Брак родителей не сложился: когда Ди было лишь 7 лет, родители развелись. Мать сбежала с другим мужчиной, а отец в итоге остался заботиться о детях.
Как говорили знакомые будущей принцессы, у нее был тихий характер. А когда ей исполнилось 12 лет, ее отправили в престижную школу в Уэст-Хилле. Особых достижений там, правда, не было: девочке было интереснее заниматься музыкой и танцами, чем корпеть над книгами. В какой-то момент она даже задумалась о карьере танцовщицы.
Принц Чарльз
В 1977 году отец леди Ди отправляет ее в Швейцарию сдавать экзамены: в родной Британии она с треском провалила итоговые испытания. Перед тем, как отправиться на континент, она гостила в доме отца. Там она и познакомилась с принцем Чарльзом: он был другом ее сестры.
Как вспоминала учительница музыки Дианы, она мечтала познакомиться с принцем: вся ее комната была увешана портретами будущего монарха. В их первую встречу ей было 16 лет.
В Швейцарии девушка не пробыла очень долго: после возвращения она поселилась в Лондоне у своей матери. А уже на 18 лет заполучила собственную квартиру в подарок от отца. Там она жила с тремя подругами. И хотя девушка была из очень обеспеченной семьи, она решила пойти работать, чтобы самой зарабатывать на развлечения. При этом у нее не было хоть какого-то внятного законченного образования. Поэтому она устроилась работать в детский сад помощником воспитателя. Работа ей нравилась: она обожала детей и получала удовольствие от общения с ними. А в свободное время тусовалась в пабах и клубах.
Примерно в это же время впервые у нее проявляются признаки расстройства пищевого поведения. В молодости она считала себя слегка полноватой. И у нее была привычка лежа перед телевизором есть вредную и нездоровую пищу. После такого отдыха девушка чувствовала вину и стыд за все съеденное, и у нее начинались истерики. Со временем она начала сидеть на различных диетах и держать себя в форме, и это переросло в маниакальную одержимость весом и даже в булимию.
В 1978 году Диана вместе с сестрой Сарой получают приглашение на празднование 30-го дня рождения принца Чарльза. Сара тогда встречалась с наследником британской короны, но уже в скором времени пара распалась. Через год Диана и Сара получают приглашение от королевы провести неделю в Сандрингеме, а в 1980 году такого приглашения удостаивается только Диана. Тогда же она начала свои отношения с Чарльзом.
С тех пор он приглашает Диану на различные мероприятия: это были оперы, концерты, различные барбекю и рыбалки. Конечно, личной жизнью принца интересовалась и пресса: журналистам понадобилась всего неделя, чтобы выяснить, кто такая Диана. В газетах появлялись материалы с предсказаниями, надолго ли это вообще, может ли Диана выйти за Чарльза замуж и девственница ли она.
При этом королева давила на Чарльза. Она даже отправила ему письмо, в котором настаивала на том, чтобы он либо порвал с Дианой, либо сделал ей предложение. В противном случае могла пострадать репутация юной особы.
Сам Чарльз, как он признавался затем друзьям, не испытывал к молодой аристократке особых чувств. Но он считал, что Ди обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать принцессой, а затем и королевой. В скором времени он сделал девушке предложение, и она, конечно, согласилась.
Свадебную церемонию назвали свадьбой века. Она состоялась 29 июля 1981 года. По телевизору трансляцию смотрели 750 миллионов человек. Кольцо, украшавшее палец Дианы, стоило 30 тысяч фунтов: на нем красовался синий сапфир. А платье, которое до сих пор является свадебным эталоном, обошлось в 9 тысяч фунтов.
В качестве королевского подарка молодожены получили круиз по Средиземному морю на королевской яхте. И здесь начались первые трагедии. С собой Чарльз взял рыболовные снасти, научные книги и фотографии Камиллы Паркер-Боулз. Той самой, с которой у него был многолетний роман, глубокие чувства, личные трагедии из-за невозможного брака, и которая затем стала его второй женой. Тогда у Дианы случился первый приступ булимии.
В скором времени стало понятно, что у мужа и жены практически нет общих интересов. Когда Чарльза интересовали наука, история, философия, Диана обожала сериалы и модные журналы.
Хотя считается, что в королевской семье Диану не любили, именно королева стала ее опекуном. Да и без ее наставления Чарльз не женился бы на юной красавице. А когда у пары родился первый сын, королева лишь выдохнула и сказала: «Слава богу, у него уши не как у Чарльза».
Инструктор по верховой езде
И хотя принято считать, что рождение ребенка укрепляет супружеский союз, здесь не помогли даже дети. В 1989 году пресса писала, что и у Дианы, и у Чарльза есть романы на стороне. И если с Чарльзом все было ясно: про Камиллу знали все, то вот про Диану узнать что-то новое стало интересно всем. Позже, в 1995 году, она сама рассказывала, что у нее был роман с инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. Кто-то даже поговаривал, что отцом принца Гарри был как раз он.
Роман подлился пять лет. И сначала их разлучила война в Персидском заливе, а затем и пресса, которая преследовала Диану.
После смерти Ди Хьюитт начал зарабатывать на воспоминаниях о Диане. Он дал интервью Анне Пастернак, которая на его основе написала книгу Princess in Love, а в 2003 году попытался продать личные письма от принцессы за 10 миллионов фунтов.
Его осудила герцогиня Йоркская Сара. И с тех пор жизнь Хьюитта пошла под откос: в 2004 году его арестовали по подозрению в хранении запрещенных веществ, а в 2007 он перенес инсульт и сердечный приступ. С тех пор о его жизни не известно ничего.
По признанию подруги и психотерапевта Дианы Саймон Симмонс, в середине 90-х отец Чарльза принц Филипп настоял на проведении теста на отцовство.
В 1992 году было официально объявлено о разрыве Дианы и Чарльза, но о разводе речи пока не шло. Королевская семья все еще пыталась свести супругов. Но Диана выдвинула собственное условие: она согласна вернуться к мужу, если он перестанет общаться с Камиллой. Согласия не случилось.
Разрыв с Чарльзом
В 1994 году принц Чарльз дал интервью, в котором рассказал о своих отношениях с Камиллой и о том, что брак с Дианой развалился, а сам он устал сражаться за эти отношения. И рейтинги принца упали на самое дно. В скором времени Елизавета II все же дала разрешение на развод. Диана долго отказывалась, но в конечном счете согласилась. 28 августа 1996 года брак был расторгнут. Сразу после развода бывшая принцесса разбила любимый фарфоровый сервиз Чарльза.
При этом с развода она получила внушительную сумму отступных – 23 миллиона долларов и Кенсингтонский дворец в качестве своей резиденции. Кроме того, опеку над детьми поделили пополам, и история громкого королевского брака закончилась.
Жизнь после развода
Теперь у Дианы не было личной охраны и защиты от прессы. Куда бы она не поехала, всюду за ней как по пятам следовали многочисленные папарацци. Широко известна ее благотворительная деятельность, но вот личную жизнь Диана настойчиво скрывала.
Основные сведения о ее романах получены благодаря ее дворецкому Полу Баррелу и психотерапевту Саймон Симмонс.
Пакистанский доктор
Хаснат Хан появился в жизни леди Ди, когда она посещала в Королевском госпитале Бромптон своего друга Джозефа Тоффоло. Доктор вошел в палату, перекинулся парой слов с женой Тоффоло и удалился. Диану поразила внешность врача.
Друзья же Дианы говорили затем, что она вряд ли на кого-то производила столь незначительное впечатление как на Хасната. Следующие три недели Диана провела в госпитале, чтобы дождаться окончания рабочего дня врача. Один раз она даже попала в качестве зрителя на операцию по пересадке сердца. Затем Хаснат все же пригласил леди Ди на свидание, не ожидая положительного ответа. Но она согласилась.
Журналисты все время дежурили у больницы, надеясь подловить пару. Диана и Хаснат пробыли вместе полтора года. На первом свидании они отправились к тете и дяде Хасната, чтобы забрать книги.
И в этих отношениях леди Ди нашла то, о чем только мечтала. Это были отношения самых простых людей: они ходили в пабы вместо ресторанов, болтали ни о чем. Принцесса даже хотела выйти за доктора замуж, даже если бы пришлось сменить религию и уехать жить в Пакистан. Но консервативная семья Хасната не приняла женщину. И на этой почве пара начала отдаляться.
В июле 1997 года они расстались. После смерти леди Ди хирург женился, но брак быстро распался.
Барри Маннаки
Об этом романе в свое время широко говорили в прессе. В одном из интервью, которое, как считалось, было утрачено, она рассказывала, что главной любовью ее жизни был телохранитель Барри Маннаки. В тот момент он был женат, и ради него она хотела сбежать из дворца.
Сам телохранитель работал у Дианы всего год – с 1985 по 1986. В скором времени слухи о романе дошли до принца Чарльза, с которым женщина тогда еще состояла в браке, и телохранителя уволили. Затем он погиб в аварии. А Диана была уверена, что это не несчастный случай, а убийство.
Джеймс Гилби
Об этом романе стало известно благодаря записи их частного телефонного разговора. Он просочился в прессу. Хотя познакомились Диана и Джеймс еще задолго до него: автодилер Гилби и Диана знали друг друга еще до замужества принцессы.
Хотя расстались они тогда все же некрасиво: леди Ди забросала машину дилера мукой и яйцами. Но после замужества вновь начала общаться с Джеймсом: сначала по-дружески, а затем это переросло во что-то большее.
Зимой 1989 года в Сандригем позвонил Джеймс. Ди ушла в одну из комнат, и в записи телефонного разговора было то, как Джеймс называл ее ласковыми словами и просил поцеловать его. И этого было достаточно, чтобы заявить, что Диана изменяет Чарльзу.
Записи сделали два неизвестных энтузиаста, которые, по их словам, просто наткнулись на сигнал, когда проверяли радиоволны. Но один из бывших телохранителей Дианы уверен, что это был слив спецсужб. Диана же была уверена в слежке за ней. Также есть версия, что это просто подстава, и такого разговора и вовсе не было.
Уильям Карлинг
С ним Диана познакомилась уже после развода, в 1995 году. Они вместе занимались в одном тренажерном зале, а после тренировок вместе пили кофе. Есть и другая версия: Уильям давал сыновьям Дианы уроки по регби. Мальчики любили эти занятия, и поэтому Диана заметила спортсмена.
Сам Карлинг был одним из самых популярных игроков в Великобритании.
Ни принцесса, ни спортсмен ни разу не подтвердили свои отношения. Чаще всего Уильям отвечал, что с Дианой он просто дружит. Супруга же Карлинга, как и вся пресса, была уверена: тут что-то нечисто. А после того, как о скандале заговорили таблоиды, спортсмен и вовсе развелся с женой.
Доди аль-Файед
Последний мужчина принцессы, с которым она познакомилась в 1986 году на матче по поло был сыном Мохаммеда аль-Файеда, египетского предпринимателя, который владел клубом «Фулхэм», парижским отелем Ritz и лондонским универмагом Harrods.
В 1992 год состоялась их вторая встреча на одной из громких премьер того времени. А уже летом 1997 года они сблизились: отец Доди пригласил Диану присоединиться к ним на яхте в Сен-Тропе. И хотя в тот момент она все еще была в отношениях с Хаснатом Ханом, Диана приняла приглашение.
Хотя некоторые биографы принцессы настаивают, что именно она делала первые шаги в отношениях. Но факт остается фактом: этот роман мог бы стать началом совместной жизни.
Доди дарил Диане дорогущие драгоценности и даже собирался сделать женщине предложение. В некоторых сплетнях того времени даже упоминается, что незадолго до гибели Диана забеременела. 31 августа 1997 года принцесса и Доди погибли в автокатастрофе в Париже. Их автомобиль, который преследовали папарацци, разбился в туннеле. Мужчина погиб сразу, а Диана скончалась чуть позже в госпитаре Салпетриер.
Так закончилась жизнь Дианы: полная личных драм, скандалов и сломанных судеб. Но до сих пор в Британии о ней говорят как об истинной королеве – королеве сердец.
Источник:
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-короче Диана- потомственная бл"дь.)