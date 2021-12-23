Королева сердец и ее мужчины: история романов принцессы Дианы

В 1977 году отец леди Ди отправляет ее в Швейцарию сдавать экзамены: в родной Британии она с треском провалила итоговые испытания. Перед тем, как отправиться на континент, она гостила в доме отца. Там она и познакомилась с принцем Чарльзом: он был другом ее сестры.

Как вспоминала учительница музыки Дианы, она мечтала познакомиться с принцем: вся ее комната была увешана портретами будущего монарха. В их первую встречу ей было 16 лет.

В Швейцарии девушка не пробыла очень долго: после возвращения она поселилась в Лондоне у своей матери. А уже на 18 лет заполучила собственную квартиру в подарок от отца. Там она жила с тремя подругами. И хотя девушка была из очень обеспеченной семьи, она решила пойти работать, чтобы самой зарабатывать на развлечения. При этом у нее не было хоть какого-то внятного законченного образования. Поэтому она устроилась работать в детский сад помощником воспитателя. Работа ей нравилась: она обожала детей и получала удовольствие от общения с ними. А в свободное время тусовалась в пабах и клубах.