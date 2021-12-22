Необъяснимая история близнецов из Огайо

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Интересная и загадочная история началась в 1939 году 19 августа, в небольшом американском городишке Пикуа (штат Огайо).
В семье родились близнецы, мальчики. Они осиротели, будучи еще совсем младенцами и их разделили - две семьи в разных городках усыновили по одному мальчику. Семьи не были знакомы друг с другом и не общались.
Один мальчик был по фамилии Льюис, а другой - Спрингер. Обоих, по стечению обстоятельств, назвали Джеймс. И это было только первое совпадение.
Один мальчик был по фамилии Льюис, а другой - Спрингер. Обоих, по стечению обстоятельств, назвали Джеймс. И это было только первое совпадение.
Спустя 40 лет Джеймс Льюис узнал секрет своего рождения и принялся за поиски брата-близнеца. Это не составило большого труда и вскоре они встретились. Оказалось, что имена - это далеко не единственное, что у них было одинаковым.
Оба служили помощниками шерифов. Оба любили работу по дереву и не любили бейсбол, что, кстати, большая редкость для американского мужчины. И у того, и у другого был пес по кличке Той. Они оба пережили сердечный приступ и в одно и то же время.
Оба служили помощниками шерифов. Оба любили работу по дереву и не любили бейсбол, что, кстати, большая редкость для американского мужчины. И у того, и у другого был пес по кличке Той. Они оба пережили сердечный приступ и в одно и то же время.
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И Льюис, и Спрингер были женаты дважды. И у каждого первая жена была по имени Линда. И вторая - Элизабет. Спрингер назвал своего первенца - Алан Джеймс, а Льюис - Джеймс Алан. Вот уже совпадения, от которых становится не по себе.
Интересно, что похожая история произошла с сестрами-близнецами Дороти Лоу и Бриджет Гаррисон.
Они были разлучены при рождении в 1943 году и увиделись во второй раз только в 1979 году. Одна назвала своего сына Эндрю Ричард, а другая - Ричард Эндрю.
Были и другие совпадения, совершенно необъяснимые. Обе сестры вели дневники, описывали в них разные события, но даты записей и периоды пропусков совпадали!
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