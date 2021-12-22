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Необъяснимая история близнецов из Огайо

Необъяснимая история близнецов из Огайо (5 фото)

Автор:
22 декабря 2021 16:23
Сообщество : RealFishki
Метки: близнецы   генетика   интересное   история   родственники   факты   
2033
5
Интересная и загадочная история началась в 1939 году 19 августа, в небольшом американском городишке Пикуа (штат Огайо).
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Интересно, что похожая история произошла с сестрами-близнецами Дороти Лоу и Бриджет Гаррисон.

Они были разлучены при рождении в 1943 году и увиделись во второй раз только в 1979 году. Одна назвала своего сына Эндрю Ричард, а другая - Ричард Эндрю.

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Метки: близнецы   генетика   интересное   история   родственники   факты   
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26k
Vazari 2 часа назад
Матрица иногда тоже дает сбой.
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Владимир 39 минут назад
Я не Джеймс, но тоже не люблю бейсбол.
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15k
uutb 56 минут назад
Лет 10-12 назад, поехали с подругой в соседний город, к ее родственникам. Вечером, собралась компания, для "посидеть по рюмке чаю". Перезнакомились, разговорились... У(тогда еще) подруги, есть брат, мы с ним родились в один и тот же день, обоих зовут Александрами, мамы- Надежды! И он и я- увлекаемся компьютерами и историей. У у него и у меня- в юношестве были "Карпаты". И вишенка: у обоих 41 размер ноги! Вопрос: мы близнецы!
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442
zenon 57 минут назад
Родились две девочки близнеци и удивительно, у обеих совпадал пол из дерева.
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63k
parallax Час назад
А вот причёски у обоих, совершенно разные.
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9k
wild cat Час назад
намекаете?
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2k
веселый просто 2 часа назад
Назвать собаку Той (игрушка) не так уж необычно.
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minimalism

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