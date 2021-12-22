Необъяснимая история близнецов из Огайо

Спустя 40 лет Джеймс Льюис узнал секрет своего рождения и принялся за поиски брата-близнеца. Это не составило большого труда и вскоре они встретились. Оказалось, что имена - это далеко не единственное, что у них было одинаковым.

Оба служили помощниками шерифов. Оба любили работу по дереву и не любили бейсбол, что, кстати, большая редкость для американского мужчины. И у того, и у другого был пес по кличке Той. Они оба пережили сердечный приступ и в одно и то же время.