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Сына бойца ММА Вячеслава Дацика избил наркоман

Сына бойца ММА Вячеслава Дацика избил наркоман (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 15:21
Сообщество : Криминал
Метки: Дацик   Травма   бездомный   боец   мма   наркоман   
2649
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Оказалось, что сынок дерется так же паршиво, как и его батя.

«Бой без правил» случился в Москве, на Нижней Сыромятнической улице. 16-летний Ярослав Дацик вместе с товарищем шел в гости. У подъезда двое дружков увидели какого-то мужика, и решили, что он бездомный.

Все гопники одинаковые, поэтому в их мозгах сразу мелькнуло: Бездомный - Беззащитный - Жертва. И стали его пинать.

«Бездомным» оказался 38-летний москвич Сергей Фадеев. В доме, у которого они встретились, живет его бывшая жена. В общем, сначала он ввалил им люлей на улице, потом затолкал в подъезд и там еще добавил. На видео чуть не половина лестничной клетки перемазана кровью юных гопников, сейчас они в больнице с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.

И все бы ничего, но в полицию позвонила бывшая супруга Сергея. Заявила, что он пришел к ней под наркотиками и нападает на подростков. Его задержали и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Метки: Дацик   Травма   бездомный   боец   мма   наркоман   
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26  комментариев
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4k
Leonid 2 часа назад
Он ещё и рисовать их что ли заставил?
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66
Артем Петухов 21 минуту назад
Дацик кстати как постарел, весьма поумнел. Вполне себе приятный персонаж стал.
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3k
Ivan 44 минуты назад
Если Дацик дерется херово на уровне чемпионата мира и дошел до такого уровня, чтоб на практике узнать, это не значит, что он херово дерется вообще, это значит, что он херово дерется на уровне чемпионата мира, и значит, что он легко вломит ЛЮБОМУ комментатору и ТС на фишках даже не приводя себя в форму...
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411
Гера Ivan Полчаса назад
Ну так то да, чисто случайно ушатать Орловского среднестатистический мужчина не сможет, даже если ему в качестве форы топор выдать ))
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31k
Korolev Час назад
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14k
Hairy. Час назад
Банить надо нещадно за такие говнопосты в духе дешёвого бульварного дерьма. Где пруфы?автор му.дак
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8k
antonium 2 часа назад
"Оказалось, что сынок дерется так же паршиво, как и его батя" - а автор бы вышел против Дацика вот прямо сегодня, хотя бы на один раунд в клетку или только в интернете герой?
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361
Gast 2 часа назад
насчёт сына не знаю, но батя боец зачётный. сейчас конечно постарел...
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1k
elf3399 2 часа назад
откомпотил
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26k
Vazari 2 часа назад
"Оказалось, что сынок дерется так же паршиво, как и его батя."
Интересно, а в лицо Дацику повторишь, диванный лайкодрочер, зарегистрированный в октябре и запостивший под двести постов шлака?
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9k
кот базилий 2 часа назад
Дебилы нарвались на люля.
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2k
Лёха 2 часа назад
Нда... Попал мужик по беспределу. И с бабой не повезло,и за наглых сопляков схлопочет. Не его день был...
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7k
Влад 2 часа назад
что за говнопост? Дацик кстати дерётся очень даже норм! автор заштопайся)))
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5k
ZmeyUA 2 часа назад
Ну то, что современные мажористые [мат]юки берегов не видят - это понятно.... Короче: счет 1 : 1
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579
Pterocactus 2 часа назад
Компот-2.
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