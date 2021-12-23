Сына бойца ММА Вячеслава Дацика избил наркоман

«Бой без правил» случился в Москве, на Нижней Сыромятнической улице. 16-летний Ярослав Дацик вместе с товарищем шел в гости. У подъезда двое дружков увидели какого-то мужика, и решили, что он бездомный.

Все гопники одинаковые, поэтому в их мозгах сразу мелькнуло: Бездомный - Беззащитный - Жертва. И стали его пинать.

«Бездомным» оказался 38-летний москвич Сергей Фадеев. В доме, у которого они встретились, живет его бывшая жена. В общем, сначала он ввалил им люлей на улице, потом затолкал в подъезд и там еще добавил. На видео чуть не половина лестничной клетки перемазана кровью юных гопников, сейчас они в больнице с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.