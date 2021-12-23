Сына бойца ММА Вячеслава Дацика избил наркоман

Оказалось, что сынок дерется так же паршиво, как и его батя.
«Бой без правил» случился в Москве, на Нижней Сыромятнической улице. 16-летний Ярослав Дацик вместе с товарищем шел в гости. У подъезда двое дружков увидели какого-то мужика, и решили, что он бездомный.
Все гопники одинаковые, поэтому в их мозгах сразу мелькнуло: Бездомный - Беззащитный - Жертва. И стали его пинать.
«Бездомным» оказался 38-летний москвич Сергей Фадеев. В доме, у которого они встретились, живет его бывшая жена. В общем, сначала он ввалил им люлей на улице, потом затолкал в подъезд и там еще добавил. На видео чуть не половина лестничной клетки перемазана кровью юных гопников, сейчас они в больнице с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.
И все бы ничего, но в полицию позвонила бывшая супруга Сергея. Заявила, что он пришел к ней под наркотиками и нападает на подростков. Его задержали и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Источник:
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"И кто тут говорит, что Елки-8 фуфло?!" Сколько сам то фильмов снял, а режиссёр?
"Киркоров не нравится? А сам то пойди спой! Да ещё так чтобы Пугачевой понравилось".
Интересно, а в лицо Дацику повторишь, диванный лайкодрочер, зарегистрированный в октябре и запостивший под двести постов шлака?