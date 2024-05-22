В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga

Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.



Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", — сказал глава правительства.



Он напомнил, что производство соответствующих композитных материалов наладили, например в "Алабуге".