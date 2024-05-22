В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga

На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" впервые представили новую линейку автомобилей Volga, стенд бренда посетил премьер-министр Михаил Мишустин.
Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.
На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач.
Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.
Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.
Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.
"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", — сказал глава правительства.
Он напомнил, что производство соответствующих композитных материалов наладили, например в "Алабуге".
Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллионов рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллионов рублей за кроссовер К40.
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ГАЗ.
31 мая 1929 года ВСНХ СССР и американская фирма Ford Motor Company заключили соглашение о технической помощи по организации и налаживанию массового производства легковых и грузовых автомобилей.
АЗЛК.
В 1929 году комиссия, командированная ВСНХ СССР в США для выбора американских автопроизводителей, чтобы наладить в СССР массовое производство автомобилей, заключила с фирмой Ford Motor Company соглашение о технической помощи по организации и восстановлению в СССР производства легковых и грузовых автомобилей марки «Ford».
АвтоВАЗ
В 1964 году выбор пал на итальянский концерн Fiat, который был в состоянии выпускать свыше 600 тысяч автомобилей в год и смог бы спроектировать такой завод-гигант, что было одним из главных условий. В частности в 1966 году концерн представил свою новую модель малого класса Fiat 124.
На отечественных авто импортного было - НИЧЕГО
А тут - целиком импортное авто, даже шильдик сделан в Китае