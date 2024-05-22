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В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga

В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga

Автор:
22 мая 2024 14:08
Сообщество : Жить в России
Метки: М.Мишустин   Россия   авто   
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На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" впервые представили новую линейку автомобилей Volga, стенд бренда посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.

На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач.

 Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.

Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.

Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

 

"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", — сказал глава правительства.


Он напомнил, что производство соответствующих композитных материалов наладили, например в "Алабуге".

Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллионов рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллионов рублей за кроссовер К40.

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Метки: М.Мишустин   Россия   авто   
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24  комментария
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28
Аврашалом Маркович 3 часа назад
V - значит Volga
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2k
Роман Полчаса назад
На сколько я знаю там даже не честный автомат будет а робот.
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41k
АнтонПолднев 50 минут назад
Главное, чтобы руль был российский!
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7k
The Dude Час назад
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1k
muhandes Час назад
Чтим традиции предков!
ГАЗ.
31 мая 1929 года ВСНХ СССР и американская фирма Ford Motor Company заключили соглашение о технической помощи по организации и налаживанию массового производства легковых и грузовых автомобилей.
АЗЛК.
В 1929 году комиссия, командированная ВСНХ СССР в США для выбора американских автопроизводителей, чтобы наладить в СССР массовое производство автомобилей, заключила с фирмой Ford Motor Company соглашение о технической помощи по организации и восстановлению в СССР производства легковых и грузовых автомобилей марки «Ford».
АвтоВАЗ
В 1964 году выбор пал на итальянский концерн Fiat, который был в состоянии выпускать свыше 600 тысяч автомобилей в год и смог бы спроектировать такой завод-гигант, что было одним из главных условий. В частности в 1966 году концерн представил свою новую модель малого класса Fiat 124.
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52k
Элек Мек Час назад
Мишустину понДравилась,значится пора чиновников опять пересаживать на Волги.
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37k
Юрий 2 часа назад
Если Москвич начинал продажи с 2.5 млн, то эти начнут с 4 млн.
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13k
Том Сойер 2 часа назад
......162 года инжиниринга......

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317
ГТА Форевер 2 часа назад
Не Волга а Хуанхэ
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Все равно купят .
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11k
SuperTroll 2 часа назад
Ну вот я не знаю...Никто, никаких выводов за 30 лет так и не сделал. Все думали, будем все на западе закупать, "западные партнеры" и т.д. ОК. Запад закрылся. Теперь "восточные партнеры". А если с ними пойдет что-то не так? У пакистанцев и индусов будем телеги из глины и бутылок брать? СВОЁ! надо было делать и нормально развивать, а не писдить [мат] бабло народное. Слов нет, бесят....
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17k
Booka1a 2 часа назад
а я говорил, что Москвич не надо покупать, уверен был в наших, знал, что своё смогут и не хуже
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5k
Василий Афиногенов 3 часа назад
Российские автомобили Volga оказались перелицованными Changan
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628
mik6059 3 часа назад
Интересно, сколько этот китаец стоит в Поднебесной.
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1k
Darki 3 часа назад
Ух ты,китайцы с эмблемкой "Волга"
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16k
Ёшкин кот 3 часа назад
Волга - красавица. Ой, нет, это Changan Raeton Plus
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КВТИУ-80
  • Дата регистрации: 30.03.2021
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