Подмосковные таксисты, чтобы не платить за парковку, регулярно оставляют свои машины у жилых домов. Понятно, что не всем жителям это нравится. Однако вступать в словесную перепалку порой бывает себе дороже.





Этот конфликт для жителя Подмосковья едва не закончился фатально. Он сделал замечание водителю такси, оказавшемуся мигрантом из Средней Азии. Тот обиделся и полез в драку, в ходе которой использовал пистолет. Сначала - по назначению, выстрелив (но не попав) в оппонента, а затем - просто в качестве орудия для ударов. Свои действия товарищ мигрант подкреплял упоминанием Аллаха. Часть конфликта, в которой таксист лупит жителя Подмосковья, снял на камеру очевидец.