Конфликт начался из-за парковочного места у дома. Ушлый товарищ неназываемой национальности вспылил, когда ему сделали замечание, а затем достал пистолет.
Подмосковные таксисты, чтобы не платить за парковку, регулярно оставляют свои машины у жилых домов. Понятно, что не всем жителям это нравится. Однако вступать в словесную перепалку порой бывает себе дороже.
Этот конфликт для жителя Подмосковья едва не закончился фатально. Он сделал замечание водителю такси, оказавшемуся мигрантом из Средней Азии. Тот обиделся и полез в драку, в ходе которой использовал пистолет. Сначала - по назначению, выстрелив (но не попав) в оппонента, а затем - просто в качестве орудия для ударов. Свои действия товарищ мигрант подкреплял упоминанием Аллаха. Часть конфликта, в которой таксист лупит жителя Подмосковья, снял на камеру очевидец.
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По сообщениям СМИ, пострадавшему понадобилась медицинская помощь, а избивавшие его таксист бросился в бега. Если о случайно окажется таджиком, то добравшись до дома, сумеет сменить имя, получит новые документы и въедет с чистым паспортом в РФ на заработки. Конечно, остается надеяться, что этого "бомбилу" все-таки найдут и накажут по всей строгости закона.
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только успели порадоваться за таксиста-киргиза, а тут такое!