Фрукт со вкусом борща и еще 6 экзотических плодов, которых нет в российских магазинах

Дерево с этими плодами растет в бассейне реки Амазонка. На вид фрукт напоминает большой орех размером с ладонь, с очень прочной коркой. Но внутри находится белая сочная мякоть, которая по вкусу ассоциируется со смесью банана и груши, но пахнет при этом шоколадом и ананасом. Интересно, что никто не срывает плоды с деревьев, ведь только полностью созрев, они сразу же падают на землю. В Бразилии это самый ценный фрукт, ведь его дерево очень капризное для выращивания, и плодов не так много, как хотелось бы.

Куруба