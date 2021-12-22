Фрукт со вкусом борща и еще 6 экзотических плодов, которых нет в российских магазинах

По приблизительным подсчетам в мире не менее 2000 видов фруктов, и даже самые большие любители этих природных сладостей не знают и половины из них.
Мы хотим рассказать о 7 видах, которые можно легко попробовать во время путешествий, но их не найти на полках российских
супермаркетов.
Наранхилла
Этот небольшой фрукт родом из Южной Америки, и там, в Колумбии или Бразилии, из него готовят все: от фруктовых салатов до йогуртов и мороженого. На вид луло, как его еще называют, похож на желтый волосатый апельсин, но внутри больше напоминает неспелый зеленый томат. По вкусу наранхилла напоминает смесь таких фруктов и ягод, как лайм, земляника и ананас.
Бам-балан
Вкус этого фрукта пришелся бы по вкусу всем россиянам и украинцам, ведь он в точности напоминает вкус борща со сметаной. Попробовать такую диковинку можно только на острове Борнео. Там он весьма доступен по цене, и многие туристы везут бам-балан в качестве подарков. Вот только несвежий плод не очень приятен на вкус, и чтобы полностью оценить его необычный и родной нам вкус, нужно отведать спелый фрукт, который мастерски выбирают местные торговцы.
Янгмей
Этот экзотический фрукт претендует на роль одного из символов Китая, где его прозвали китайский клубникой, или горным персиком, хотя он не имеет никакого отношения к ним. По вкусу фрукт напоминает смесь из вишни, земляники и ежевики, но более сладкий и терпкий. Жители Поднебесной не только едят янгмей и делают из него разнообразные блюда, но также используют в медицине, как кладезь полезных витаминов и антиоксидантов.
Чомпу, или малабарская слива
Родиной этого фрукта является Малайзия и Восточная Индия, а позже дерево завезли на Шри-Ланку и в Индокитай. Местные жители ценят чомпу за способность быстро утолять жажду, ведь мякоть плода очень сочная и напоминает подслащенную воду. Вообще, по консистенции фрукт больше похож на рыхлое яблоко или грушу, нежели на сливу, и есть его можно не очищая от кожицы.
Купуасу
Дерево с этими плодами растет в бассейне реки Амазонка. На вид фрукт напоминает большой орех размером с ладонь, с очень прочной коркой. Но внутри находится белая сочная мякоть, которая по вкусу ассоциируется со смесью банана и груши, но пахнет при этом шоколадом и ананасом. Интересно, что никто не срывает плоды с деревьев, ведь только полностью созрев, они сразу же падают на землю. В Бразилии это самый ценный фрукт, ведь его дерево очень капризное для выращивания, и плодов не так много, как хотелось бы.
Куруба
Найти этот фрукт можно в Боливии, Колумбии и Уругвае, а местные жители называют его не иначе как банановой гранадиллой. Неспелые зеленые плоды напоминают маленькие кабачки, но когда они созревают, то делаются ярко-желтыми. Внутри сочные, кисло-сладкие семена, из которых латиноамериканцы варят варенье и делают домашнее вино. А еще они берут свежие ягоды с собой в походы, ведь они отлично заменяют воду в жарких влажных странах.
Канистель
Этот плод можно отведать в Мексике, Гватемале, Белизе и Сальвадоре. Он растет на вечнозеленом дереве, которое может достигать высоты 8 метров. Занятно, что канистель может быть абсолютно разной формы: круглыми, овальными, сердцевидными, да и цвет может различаться от бледно-желтого до оранжевого. Мякоть фрукта мучнистая и сладковатая, но при этом местные жители едят канистель не только как десерт или топпинг к мороженому, но и как гарнир для мясных блюд, запекая в духовке наподобие картофеля.
Источник:
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