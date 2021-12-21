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Дедушка Wiimote и Kinect: иммерсивный контроллер от Sega

Дедушка Wiimote и Kinect: иммерсивный контроллер от Sega (15 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 23:19
Сообщество : Игромир
Метки: sega   геймпад   игры   консоль   приставка   
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Спорное устройство от Sega, которое опередившее свое время.

В 90-х годах, когда небо было голубее, колбаса вкуснее, а разработчики компьютерных игр и устройств не боялись экспериментов.

Компания Sega пошла на любопытный эксперимент и выпустила для своей домашней консоли устройство иммерсионного управления.

Удачная ли это была идея, сейчас и узнаем.

Расширение Sega Activator для консоли Sega Mega Drive вышло в 1993 году и должно было заменить в некоторых играх стандартную систему управления с геймпада.

Кольцо в виде восьмиугольника, которое размещалось на полу и подключалось к консоли, считывало движения игрока.

Девайс должен был позволить перейти на новый уровень игры.

С помощью инфракрасных лучей Activator считывал движения пользователя.

Однако на деле восьмиугольник, по сути, просто был набором аналогичных геймпаду кнопок, только вместо нажатия их на контроллере, надо было махнуть рукой в нужный сектор.

Были игры, где данная технология была задействована полностью: например, в Dragon Ball Z функционировали дополнительные датчики движения.

В играх, специально адаптированных под Activator, устройство раскрывалось лучше всего.

Список проектов, созданных специально под устройство, был не большой: Greatest Heavyweights, Streets of Rage 3, Best of the Best: Championship Karate и Eternal Champions.

Sega Activator часто сбоил при игре, в большинстве игр не имел смысла и, естественно, по этой причине продавался крайне плохо.

Изначально специально для восьмиугольника планировалось выпустить больше игр, но в результате их отменили из-за низкой рентабельности.

Несмотря на то, что устройство было не особенно функциональным, можно сказать, что это дедушка таких устройств как Wiimote от Nintendo и Kinect от Microsoft, которые появились намного позже.

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Метки: sega   геймпад   игры   консоль   приставка   
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